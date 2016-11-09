Evinizin ana girişini güzelleştirmenin 10 farklı yolu

Evin dekorasyonunu bir bütün olarak düşünmeli, bazı kısımları güzelce dekore ederken bazı kısımları atıl veya alelade bırakmamalıyız. Evlerin genelde ana girişleri ve bir de balkonları bu anlamda problemli yerlerdir, genel olarak bu alanlarda özenli bir dekorasyon çalışması yapılmaz. Oysaki evin ana girişini de tıpkı iç mekanlar gibi özenli bir biçimde dekore edilirse evle ilgili ilk izlenimlerin oluştuğu bu alan da şık ve davetkar olur.

Evin ana girişi dekore edilirken yapının mimarisi de göz önünde bulundurulmalı, dekorasyon ona uyumlu yapılmalıdır. Aynı şekilde, evin kalanının dekorasyonu da giriş dekorasoynunu etkileyecek unsurlardan biridir. İç mekanlar ve ana girişin uyumsuzluğu haliyle göze hoş görünmeyecektir.

Uygulayacağınız stil ne olursa olsun, ana girişi dekore ederken sade ve/veya mütevazi olmasını da tercih edebilirsiniz, gösterişli ve hatta şaaşaalı da. Hemen her stilin sadeleştirilmiş ya da göz alıcı hale getirilmiş dekorasyon örnekleri bulunuyor. Biz bugünkü yazımızda kimisi klasik stillerde kimisi ise modern stillerde olan 10 müstakil ev ana girişini derledik. Müstakil bir evde değil bir apartman dairesinde oturuyorsanız dahi bu örneklerden bazı fikirleri kendi ana giriş kapınıza adapte edebilir, evinizin girişini beğenileriniz doğrultusunda şık bir hale getirebilirsiniz.