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Evinizin ana girişini güzelleştirmenin 10 farklı yolu

Özlem K. Özlem K.
Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES Modern Evler
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Evin dekorasyonunu bir bütün olarak düşünmeli, bazı kısımları güzelce dekore ederken bazı kısımları atıl veya alelade bırakmamalıyız. Evlerin genelde ana girişleri ve bir de balkonları bu anlamda problemli yerlerdir, genel olarak bu alanlarda özenli bir dekorasyon çalışması yapılmaz. Oysaki evin ana girişini de tıpkı iç mekanlar gibi özenli bir biçimde dekore edilirse evle ilgili ilk izlenimlerin oluştuğu bu alan da şık ve davetkar olur. 

Evin ana girişi dekore edilirken yapının mimarisi de göz önünde bulundurulmalı, dekorasyon ona uyumlu yapılmalıdır. Aynı şekilde, evin kalanının dekorasyonu da giriş dekorasoynunu etkileyecek unsurlardan biridir. İç mekanlar ve ana girişin uyumsuzluğu haliyle göze hoş görünmeyecektir.

Uygulayacağınız stil ne olursa olsun, ana girişi dekore ederken sade ve/veya mütevazi olmasını da tercih edebilirsiniz, gösterişli ve hatta şaaşaalı da. Hemen her stilin sadeleştirilmiş ya da göz alıcı hale getirilmiş dekorasyon örnekleri bulunuyor. Biz bugünkü yazımızda kimisi klasik stillerde kimisi ise modern stillerde  olan 10 müstakil ev ana girişini derledik. Müstakil bir evde değil bir apartman dairesinde oturuyorsanız dahi bu örneklerden bazı fikirleri kendi ana giriş kapınıza adapte edebilir, evinizin girişini beğenileriniz doğrultusunda şık bir hale getirebilirsiniz.

1. Canlı bitkiler ile çerçeveleyin

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado Minimalist Pencere & Kapılar Aluminyum/Çinko Gri
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

Ana giriş kapınızın çevresinde toprak yoksa dahi, geniş saksılar içersine yerleştireceğiniz büyük bitkiler ve hatta sarmaşıklar ile kapınızın çevresini çerçeveleyebilirsiniz. 

2. Küçük dokunuşlar ile girişe canlılık katın

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design Modern Balkon, Veranda & Teras Taş Gri
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

Ana giriş kapınıza koyacağınız bir saksı mevsimlik bitki ile bu alana taze, canlı bir hava katabilirsiniz. Üstelik her mevsim değişen çiçekler ile dekorasyonunuzda da hoş bir değişiklik olmuş olur. 

3. Sıradışı bir yürüyüş yolu oluşturun

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura Modern Pencere & Kapılar Ahşap Ahşap rengi
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

Sıradan seramik ya da taş kaplı bir zemin yerine, bahçe yürüyüş yolları gibi bir seçeneği tercih edebilir, çim, çakıl taşı ve ahşap gibi malzemeleri bir arada kullanarak hoş bir görüntü oluşturabilirsiniz. 

4. Antik görünümlü bir dekorasyon yapın

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Kolonyal Pencere & Kapılar Masif Ahşap Kahverengi
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Demir pençinlerle süslenmiş ahşap bir kapı, harman tuğla duvar kaplaması, antika görünümlü bakır ya da ferforje bir aplik gibi unsurları bir arada kullanarak stil sahibi bir giriş de oluşturabilirsiniz.

5. Çeşmeler ile süsleyin

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos Kolonyal Pencere & Kapılar
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

Kolonyal ya da rustik bir malikanede yaşadığınızı var sayıyoruz! O halde neden konutunuzun girişini süs havuzları ya da görkemli çeşmeler ile süslemeyesiniz?

6. Özgün bir sanat eseri ile dekore edin

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Modern Pencere & Kapılar
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Ana giriş kapısını modern bir heykel ve can alıcı bir renk ile dekore edebilir, başka kimsede olmayan, benzersiz bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Birçok sanatçı homify sayfalarında çalışmalarını sergilemektedir.

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7. Koyu renkli bir dekoru renkli çiçekler ile kombine edin

homify Ön kapılar
homify

homify
homify
homify

Koyu rengin mekanlara verdiği asil ve resmi havayı bilmeyen yoktur. Bu resmi atmosferi canlı bitkiler ile kırabilir, mekanın asil havasını bozmadan canlı ve davetkar bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.

8. Ferforje detaylı ahşap kapı kullanın

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura Rustik Pencere & Kapılar
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

Kırsal stil ya da rustik stil bir eviniz varsa, ahşap kapıdan güzeli yoktur. Ahşap kapının mutlaka blok halinde, penceresiz olması gerekmez, ferforje ile sağlamlaştırılmış cam pencereli ahşap kapılar da üretilmektedir.

9. Yaratıcılığın sınırı yok: Mozaik işleme yapın

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 Modern Pencere & Kapılar
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

Daha çılgın bir ana giriş kapısı için mozaik işlemeleri de düşünebilirsiniz. Hatta bunu bir Kendin Yap projesine dönüştürerek arzu ettiğiniz tasarımı kendiniz uygulayabilirsiniz.

10. Kendinize özgü bir kişilik kazandırın

homify Modern Pencere & Kapılar
homify

homify
homify
homify

Tamamen kendi beğenilerinize uygun, bu beğenilerle kişiselleştirilmiş, benzersiz bir giriş de yaratıcı okuyucularımızın uygulayabileceği bir dekorasyon.

Bonus: Basit ve renkli bir kapı tercih edin

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Kırsal Pencere & Kapılar
Roundhouse Architecture Ltd

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Yukarıdakilerden hiçbiri sizin eviniz için uygun değilse, halihazırda var olan ahşap ya da çelik kapınızı yağlı boya ile istediğiniz renkte boyayabilir, çevresini saksı bitkileri ile süsleyerek basit, samimi, mütevazi ancak özel bir ana giriş kapısı dekorasyonu oluşturabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, antre dekorasyonu hakkında olan ’Derli toplu bir antre için aynen kopyalayabileceğin 10 fikir’ başlıklı yazımız da ilginizi çekecektir.

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