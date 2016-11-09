Evinizin ana girişini güzelleştirmenin 10 farklı yolu

Evin dekorasyonunu bir bütün olarak düşünmeli, bazı kısımları güzelce dekore ederken bazı kısımları atıl veya alelade bırakmamalıyız. Evlerin genelde ana girişleri ve bir de balkonları bu anlamda problemli yerlerdir, genel olarak bu alanlarda özenli bir dekorasyon çalışması yapılmaz. Oysaki evin ana girişini de tıpkı iç mekanlar gibi özenli bir biçimde dekore edilirse evle ilgili ilk izlenimlerin oluştuğu bu alan da şık ve davetkar olur.
Evin ana girişi dekore edilirken yapının mimarisi de göz önünde bulundurulmalı, dekorasyon ona uyumlu yapılmalıdır. Aynı şekilde, evin kalanının dekorasyonu da giriş dekorasoynunu etkileyecek unsurlardan biridir. İç mekanlar ve ana girişin uyumsuzluğu haliyle göze hoş görünmeyecektir.
Uygulayacağınız stil ne olursa olsun, ana girişi dekore ederken sade ve/veya mütevazi olmasını da tercih edebilirsiniz, gösterişli ve hatta şaaşaalı da. Hemen her stilin sadeleştirilmiş ya da göz alıcı hale getirilmiş dekorasyon örnekleri bulunuyor. Biz bugünkü yazımızda kimisi klasik stillerde kimisi ise modern stillerde olan 10 müstakil ev ana girişini derledik. Müstakil bir evde değil bir apartman dairesinde oturuyorsanız dahi bu örneklerden bazı fikirleri kendi ana giriş kapınıza adapte edebilir, evinizin girişini beğenileriniz doğrultusunda şık bir hale getirebilirsiniz.
Ana giriş kapınızın çevresinde toprak yoksa dahi, geniş saksılar içersine yerleştireceğiniz büyük bitkiler ve hatta sarmaşıklar ile kapınızın çevresini çerçeveleyebilirsiniz.
Ana giriş kapınıza koyacağınız bir saksı mevsimlik bitki ile bu alana taze, canlı bir hava katabilirsiniz. Üstelik her mevsim değişen çiçekler ile dekorasyonunuzda da hoş bir değişiklik olmuş olur.
Sıradan seramik ya da taş kaplı bir zemin yerine, bahçe yürüyüş yolları gibi bir seçeneği tercih edebilir, çim, çakıl taşı ve ahşap gibi malzemeleri bir arada kullanarak hoş bir görüntü oluşturabilirsiniz.
Demir pençinlerle süslenmiş ahşap bir kapı, harman tuğla duvar kaplaması, antika görünümlü bakır ya da ferforje bir aplik gibi unsurları bir arada kullanarak stil sahibi bir giriş de oluşturabilirsiniz.
Kolonyal ya da rustik bir malikanede yaşadığınızı var sayıyoruz! O halde neden konutunuzun girişini süs havuzları ya da görkemli çeşmeler ile süslemeyesiniz?
Ana giriş kapısını modern bir heykel ve can alıcı bir renk ile dekore edebilir, başka kimsede olmayan, benzersiz bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Birçok sanatçı homify sayfalarında çalışmalarını sergilemektedir.
Koyu rengin mekanlara verdiği asil ve resmi havayı bilmeyen yoktur. Bu resmi atmosferi canlı bitkiler ile kırabilir, mekanın asil havasını bozmadan canlı ve davetkar bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.
Kırsal stil ya da rustik stil bir eviniz varsa, ahşap kapıdan güzeli yoktur. Ahşap kapının mutlaka blok halinde, penceresiz olması gerekmez, ferforje ile sağlamlaştırılmış cam pencereli ahşap kapılar da üretilmektedir.
Daha çılgın bir ana giriş kapısı için mozaik işlemeleri de düşünebilirsiniz. Hatta bunu bir Kendin Yap projesine dönüştürerek arzu ettiğiniz tasarımı kendiniz uygulayabilirsiniz.
Tamamen kendi beğenilerinize uygun, bu beğenilerle kişiselleştirilmiş, benzersiz bir giriş de yaratıcı okuyucularımızın uygulayabileceği bir dekorasyon.
Yukarıdakilerden hiçbiri sizin eviniz için uygun değilse, halihazırda var olan ahşap ya da çelik kapınızı yağlı boya ile istediğiniz renkte boyayabilir, çevresini saksı bitkileri ile süsleyerek basit, samimi, mütevazi ancak özel bir ana giriş kapısı dekorasyonu oluşturabilirsiniz.
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