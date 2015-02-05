Alaçatı'da bir mimari ve tasarım harikası

Butik otellerin en güzel yanı, otel konforu ve lüksü ile pansiyon sıcaklığı ve samimiyetini bir araya getirmeleridir. Hem en güzel hizmeti alırsınız, hem de binlerce insanın gelip geçtiği, bir kez gördüğünüz personeli bile bir daha görmediğiniz dev kalabalıklara karışmanız gerekmez. Üstelik bu şirin tesislerde evinizin rahatlığını yaşayabilirsiniz. Adeta bir ev mutfağını andıran bu küçük mutfakta da ateş tuğlalarının eskimeyen cazibelerinden yararlanılmış. Ahşap tezgah, yeşil ve beyaz renklerle harmanlanmış ve ortaya bu sevimli mutfak çıkmış.