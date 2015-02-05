Alaçatı'da bir mimari ve tasarım harikası

Son yılların gözde tatil beldelerinden Alaçatı, klasik taş Ege mimarisini modern çizgilerle harmanlayan evleri, kafeleri ve butik otelleriyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. İnşaat sektörünün dikey mimariye sıkı sıkıya tutunduğu, en küçük hacimlere en fazla şeyin sığdırılmaya çalıştığı bir dönemde, Alaçatı sokaklarında dolaşmak, sevimli küçük otel ve pansiyonlarında konaklamak, estetiğe doymak ve mimari bir nefes almak için harika bir alternatif. Yu-Ga Otel de son dönemde Alaçatı'nın ilgi çeken işletmeleri arasında yer alıyor. Elbette bunun başlıca sebeplerinden biri muhteşem mimarisi ve sıra dışı dekorasyonu. Gelin bu sevimli tesise hep birlikte göz atalım ve Tuncer Sezgin İç Mimarlık tarafından Alaçatı'ya kazandırılan Yu-Ga Otel'i biraz daha yakından tanıyalım.
Kaybolan mimari değerlerimiz arasında başı çeken taş yapılar, Alaçatı gibi olağanüstü güzellikte örneklerin giderek daha fazla görülür hale gelmesiyle tekrar ilgi çekmeye, pek çok kişi tarafından tercih edilir olmaya başladı son yıllarda. Bu sevindirici gelişmeyi, Yu-Ga gibi işletmelerin klasik taş mimarisine sadık kalmalarına ve bunda ısrar etmelerine borçluyuz aslında. Aksi halde de böyle bir güzellik ortaya çıkmazdı zaten. Dış cepheden bakıldığında adeta küçük ve biraz mütevazi bir şatoyu andıran otel, ziyaretçilerini büyülemek için vakur duruşuyla güneşli günleri bekliyor.
Taş evler herkesin sevgilisi. Ama iş bununla bitmiyor. Yaratıcı ve kaliteli bir tasarım çalışmasıyla iç ve dış mekanları tam anlamıyla yaşanır hale getirmek için bir sanatçı dokunuşu da gerekiyor. İşte bu dokunuşu yapan yaratıcı eller Tuncer Sezgin'e ait. Sıcak bir yaz gününün ardından kahvenizi ya da soğuk içeceğinizi yudumlamak için bu harika avludan başka bir yer arayacağınızı sanmıyoruz.
Ateş tuğlası tek başına bile yeterince güzel bir tasarım unsuruyken, taş ve tavanda ahşap kirişlerle birlikte kullanımı ortaya adeta bir sanat eseri çıkarmış. Geleneksel bakır el işçiliğinin ince bir örneğiyle duvarda kullanılan modern aksesuar, küçük bir kontrastla sanatçının imzasını vurguluyor.
Bir otelin ruhunu odaları belirler. Bahçesinde, havuzunda, barında, lobisinde, restoranında ne görürseniz görün, oraya bir kez daha gitmenizi sağlayacak esas şey yatacağınız odasıdır. Yu-Ga'da ise her konuğu başka bir oda karşılıyor. Biz de aralarında seçim yapmak istemedik ve bu güzel yatak odalarının elimizden geldiği kadarını sizlerle paylaşıyoruz. Bu görseldeki oda, taşın yalın güzelliğini hiçbir şeyler karıştırmadan yalnızca gün ışığıyla buluşturuyor.
Çatı katları, hele de eğimli ahşap tavanlar, her zaman için başlı başına bir albeniye sahiptir. Bu muhteşem odada beyaz boyalı ahşap tavan, beyaz duvar ve taş bir arada kullanılarak ortaya yine en güzel tatilinizi size yaşatmaya aday bir tasarım çıkarılmış. Otelin başka noktalarında da sık sık göze çarpan antika mobilyalar burada da yerini almış.
Alaçatı'nın butik otelleri başka yerlere benzemez. Bu otellerin, kafelerin, her santimetrekaresi üzerine düşünülmüş, tasarlanmıştır. Bu kat holünde dahi ne kadar büyük bir emek olduğunu görmemek elde değil. Olağanüstü güzellikteki zemin, taş duvarlar, ahşap merdivenler ve yine antika mobilyalar, odanıza giderken yolda bir mola vermeye sizi zorlayabilir.
Butik otellerin en güzel yanı, otel konforu ve lüksü ile pansiyon sıcaklığı ve samimiyetini bir araya getirmeleridir. Hem en güzel hizmeti alırsınız, hem de binlerce insanın gelip geçtiği, bir kez gördüğünüz personeli bile bir daha görmediğiniz dev kalabalıklara karışmanız gerekmez. Üstelik bu şirin tesislerde evinizin rahatlığını yaşayabilirsiniz. Adeta bir ev mutfağını andıran bu küçük mutfakta da ateş tuğlalarının eskimeyen cazibelerinden yararlanılmış. Ahşap tezgah, yeşil ve beyaz renklerle harmanlanmış ve ortaya bu sevimli mutfak çıkmış.
Yu-Ga'da sürprizler bitmek bilmiyor gerçekten. Otelin odalarında, holünde ve daha birçok yerinde kullanılan antika mobilyalar banyolarda dahi gözümüze çarpıyor. Üstelik bu lavabo bir dikiş makinesinden dönüştürülmüş. Belki de pek çoğumuzun evimizden göndermek için bir bahane arayacağımız bu antika dikiş makinesi, bir sanatçının ellerinde gündelik hayatımıza tekrar, ve bu kez çok daha enteresan bir yerde karışmanın yolunu bulmuş gibi görünüyor.