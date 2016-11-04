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Küçük mutfakların düzeni nasıl olmalı?

nihal e. nihal e.
Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Minimalist Mutfak
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Yemek pişirmek, bulaşıkları yıkamak ve daha nice iş. Her gün tekrarladığımız bu günlük işler yüzünden zamanımızın büyük kısmı mutfaklarda geçer. Bu sebeple mutfak dekorasyonuna özenmek gerekir. Eğer mutfağınız büyükse sorun yok, dilediğiniz gibi döşeyebilirsiniz. Ancak küçük bir mutfağınız varsa nasıl dizayn edebileceğiniz üzerine biraz düşünmeniz gerekir. Yetersiz depolama, hareket alanı darlığı gibi sorunlarla karşılaşırsınız zira. Aşağıda küçük mutfak dekorasyonu ile ilgili bazı tüyolar derledik. Şimdi sırasıyla göz atalım.

​Elektronik eşyalara öncelik verin

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Mutfağınızı tasarlarken önceliğiniz elektronik cihazlar olmalı. Her ne kadar tezgah ve depolama da önemli hususlar olsa da buzdolabı, fırın, mikrodalga gibi cihazlar olmadan mutfakta iş yapabilmeniz mümkün olmaz. Dolayısıyla mutfak dolaplarından önce ilk olarak beyaz eşyayı mutfağın uygun yerlerine yerleştirmeye çalışın. Sonra kalan boşlukları mutfak dolabı olarak değerlendirebilirsiniz.

​Açık mutfak

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa Minimalist Mutfak
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

Sadece mutfak değil tüm daire küçükse en ideali açık mutfak modeli tercih etmektir. Çünkü zaten kısıtlı olan alanı duvar ve kapılarla daha da daraltmak hem klostrofobik bir etki yapar hem de eşyaları sığdırmakta zorlanabilirsiniz. Açık mutfaklarda ise mutfağa ayrılan alan sınırlı bile olsa açıklıktan ötürü daha ferah bir his yaşarsınız.

​Ankastre mutfak

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Ankastre mutfaklar rahat kullanım özelliğiyle ön plana çıkan modellerdir. Popüler olmasının sebebi özellikle küçük mutfaklarda büyük kolaylık sağlamasındandır. Avantajları arasında en önemlisi yer tasarrufu sağlamasıdır. Bunun dışında temizlenmesi kolaydır çünkü bakteri üretmezler. Kurulumu da pratik olup mutfağınızı daha şık gösterirler.

​Kullanışlı çekmeceler

homify MutfakDolap & Raflar
homify

homify
homify
homify

Hemen hemen her mutfak dolabında yer alan çekmeceler pratik depolama olanağı sağladığından işinizi kolaylaştırır. Kaşık, çatal, bıçak, baharatlar, çeşitli temizlik ürünleri gibi sayısız ürünü çekmecelerde muhafaza edebilirsiniz. Bilhassa büyük çekmece modellerinde çekmece için ayrı bölümler bulunur. Bu sayede aradığınız her şeyi çabucak bulursunuz.

Renk kullanımı

Apartament w Warszawie/Cosmopolitan, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Mutfak
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Daha önce küçük dairelerde en iyi çözümün açık mutfak modeli olduğundan söz etmiştik. Resimde gördüğünüz mutfak da böyle bir örnek. Kesitten büyük bir mekanda bulunuyor izlenimi yaratsa da aslında bir stüdyo daire burası. Mutfak dolapları için bir duvar ayrılmış. Mutfak alanı ile salon arasındaki geçiş ise renk farkıyla akıllıca halledilmiş.

​Çöpü gizleyin

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens Modern Mutfak
Harvey Jones Kitchens

Painted Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

Gerek yemek hazırlarken gerekse temizlik sırasında muhakkak çöp oluşacaktır. Kısacası mutfak çöp kutusuz düşünülemez. Ancak açıkta duran bir çöp kutusu hem çirkin durur hem de zaten küçük bir mutfağa sahipseniz yer kaplar. En iyi çözüm çöp kutusunu el altında kolayca erişilebilen bir dolap içerisine yerleştirmektir.

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​Mıknatıslı tutucular

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
Natali de Mello - Arquitetura e Arte

Yemek pişirirken lazım olan baharatlar veya şeker, kahve, çay gibi çeşitli gıda ürünleri genellikle şeffaf kavanozlara koyulur. Böylece neyin nerede olduğunu rahatlıkla seçebilirsiniz. Aynı zamanda kapalı dolaplara değil de genellikle el altında bulunan yerlere yerleştirilir. Ancak bu yazıda söz konusu küçük mutfaklar olduğundan uygun bir duvar boşluğuna ekleyeceğiniz mıknatıslı tutucular sayesinde bu sorunu da şık bir yolla çözebilirsiniz.

​Dolap içi aydınlatma

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS MutfakDolap & Raflar
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Modern evlerde daha sık rastladığımız dolap veya raf içi aydınlatmalar hem yemek pişirme işlemi sırasında kolaylık sağlar hem de mutfağınızı daha güzel gösterir. Ek olarak temizlik sırasında da avantajlıdır.

​Desenli seramikler

Projetos, Interiores Arquitetura & Design Interiores Arquitetura & Design Modern Mutfak
Interiores Arquitetura &amp; Design

Projetos

Interiores Arquitetura & Design
Interiores Arquitetura &amp; Design
Interiores Arquitetura & Design

Şimdiye dek hep işlevsellikten söz ettik ancak mutfakların estetik görünümü de önemli bir konu. Özellikle küçük mutfaklar için, çünkü alternatifler az. Yine de kısıtlı alana karşın güzel bir mutfağa kavuşmak mümkün. Örneğin bu resimde dolapla tezgah arasında duvara sarı, beyaz ve siyah renklerde desenli seramikler uygulanmış. Bu sayede dar bir mutfak olmasına rağmen göz alıcı görünebiliyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Aydınlık evler için 13 büyük pencere modeli’ başlığına göz atabilirsiniz.

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