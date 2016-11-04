Küçük mutfakların düzeni nasıl olmalı?

Sadece mutfak değil tüm daire küçükse en ideali açık mutfak modeli tercih etmektir. Çünkü zaten kısıtlı olan alanı duvar ve kapılarla daha da daraltmak hem klostrofobik bir etki yapar hem de eşyaları sığdırmakta zorlanabilirsiniz. Açık mutfaklarda ise mutfağa ayrılan alan sınırlı bile olsa açıklıktan ötürü daha ferah bir his yaşarsınız.