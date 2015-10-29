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Güzellikleriyle göz kamaştıran 10 rustik mutfak örneği

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Perimetro Cucine modello Alice, Perimetro Cucine Perimetro Cucine MutfakLavabo & Armatürler
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Hem sıcak ve samimi bir doku hem de stil sahibi ve özgün bir dekorasyon yaratmak için en ideal malzeme tabii ki ahşap malzemedir. Ahşabın o sıcak dokusu, farklı kullanım tarzlarıyla birlikte farklı etkiler yaratan şıklık ve estetik düzeyi tasarım ve mimari alanında her zaman öne çıkmayı başarıyor. Ahşabı mükemmel bir yapı malzemesi haline getiren bir diğer özelliği ise tabii ki oldukça dayanıklı bir ürün olması ve bu sayede senelerce eskimeden ve yıpranmadan kullanılabilmesi. Zamansız ve her devre uygun bir dokuya sahip olması da cabası. 

Ahşabın, özellikle de eskitilmiş görünümlü ya da ham ahşabın baş rolde olduğu rustik tasarım ve dekorasyonlar da özellikle son yıllarda giderek yaygınlaşan tasarım trendlerinden biri halini aldı. Modada ve dekorasyon dünyasında eskiye dönüşün yaşandığı, retro ve vintage ürünlerin revaçta olduğu bugünlerde evlerde de tarihi bir doku yaratılmaya çalışıyor ve bunun en iyi yollarından biri de ahşap kullanımı. İster klasik, ister eklektik, ister İskandinav, isterse de modern tarza sahip olsun tüm yaşam alanlarına uyumlu bir ahşap kullanım modeli var. Üstelik özellikle geçtiğimiz dönemlerde giderek gelişen ahşap teknolojisi sayesinde artık ıslak zeminlerde de ahşap kullanılabiliyor. Daha önce yine homify sayfalarında Banyoda ahşap kullanımının 12 çarpıcı örneği isimli yazımızda rustik dokulu banyo örneklerini derlemiştik. Bugünkü yazımızda ise endüstriyelden kırsala, modernden klasiğe farklı tarzlarda dizayn edilmiş ama hepsinin ortak özelliğinin başrollerinde ahşap olan rustik dokulara sahip olan 10 çarpıcı ve estetik mutfak modelini derliyoruz.

Tuğla ve ahşap uyumu

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Rustik Mutfak
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

Ahşabı kusursuz kılan özelliklerinden biri de doğal malzemelerle mükemmel bir uyum içinde olmasıdır. Bu yüzden ahşap kullandığınız yaşam alanlarında rustik ve naturel bir doku oluşturmak da diğer malzemelere göre çok daha basittir. Örneğin bu mutfakta ham tuğla görünümünün ahşapla iç içe geçen pürüzsüz ahenginin bir örneğini görüyoruz. Barbekü alanını ve duvarları çevreleyen tuğlalar ve ahşap mutfak dolapları mükemmel bir görünüm yaratmak için yeterli olmuş.

Yeniden doğan klasik

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Rustik Mutfak
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

Mutfak dolapları söz konusu olduğunda modelin, boyutların ve renk çeşitliliğinin sınırı yok elbette. Klasik tarzların ise asla eskimediğini söylemek mümkün. Eski evlerde yer alan tasarım ve dekorasyonlar da, özellikle ahşap kullanımı söz konusuyla bir hayli kıymetli oluyor. Bu şahane mutfak da aslında oldukça eski bir evin yenilenme projesinden bir örnek. İç mimarlar mutfağı baştan aşağı yıkıp yeniden yapmak yerine klasik ve rustik dokuyu muhafaza etmeye karar vermişler ve tamir ve bakımla bazı eski unsurları bırakmışlar. Sağ taraftaki yeşil dolap da onlardan biri.

Modern rustik

casa CR, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura Kırsal Mutfak
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

Modern tarzlar rustik ahşap kullanımının en çok yakıştığı dekorasyon tarzlarından biri. Bu örnekte olduğu gibi mutfağınızda hem duvarlarda hem mutfak dolaplarında hem de tavanda ahşap kullanımı varsa oldukça elegan, şık ve samimi ve sıcak bir atmosfere sahip olduğunuzu söyleyebiliriz.

Mükemmel bir ahenk

Visite privée d'un chalet alpin, Sandrine RIVIERE Photographie Sandrine RIVIERE Photographie Rustik Mutfak
Sandrine RIVIERE Photographie

Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie

Dediğimiz gibi, ahşabın kullanım alanları o kadar fazla ve geniş ki, tüm bir yaşam alanını baştan aşağı ahşapla kaplamak mümkün! Tıpkı bu mutfakta olduğu gibi! Dolaplar, duvarlar, çatı eğiminin bulunduğu tavan ünitesi… Hepsi mükemmel bir uyum içinde ve harika görünüyor.

Canlı renkler

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Rustik Mutfak
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Ahşap dekorasyon ve tasarım denildiğinde aklınıza hep ahşap tonlarından oluşan sıcak ama sakin atmosferler geliyorsa ama siz biraz daha enerjik ve hareketli tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu mutfak tam size göre demektir. Rengarenk seramikler, kıpkırmızı bir tezgah ve bu hareketlilik ve pozitif enerjiyi mükemmel bir uyumla göğüsleyen ahşap mutfak dolapları.

Farklı türlerin bir araya gelişi

Projeto de Arquitetura de Interiores - Apartamento Família, Sarah & Dalira Sarah & Dalira Eklektik Mutfak
Sarah &amp; Dalira

Sarah & Dalira
Sarah &amp; Dalira
Sarah & Dalira

Farklı tür ahşapların bir araya gelmesiyle oluşturulan bu mutfağı tanımlamak için iki kelime yeterli: Tarz sahibi. Şarap dolabında kullanılan ham ahşap, mutfak dolaplarındaki işlenmiş beyaz ahşapla adeta dans ediyor.

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Kırsal dokunuşlar

Perimetro Cucine modello Alice, Perimetro Cucine Perimetro Cucine MutfakLavabo & Armatürler
Perimetro Cucine

Perimetro Cucine
Perimetro Cucine
Perimetro Cucine

Kırsal tarzlı mutfakların her zaman başka bir sıcaklığı oluyor değil mi? Sanki anneannenizin evindeki o güçlü sevgi hissini ve kurabiye kokusunu duyabiliyorsunuz. İşte böyle bir doku oluşturmak için gerçekten şehirden uzakta yaşamanıza gerek yok. Tarihi dokulu retro bir tarz oluşturarak ve ahşap malzeme yardımıyla evinizin mutfağında da bir dağ evindeymiş gibi hissedebilirsiniz.

Rustik etkiler

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani MutfakMutfak Tezgâhları
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

Studio Ferriani tarafından dizayn edilen, aslında son derece sıradan ama oldukça şık ve modern bir mutfak sayılabilecek bu mutfak örneğinde ise yüksek ve ahşap tavanın verdiği rustik doku, beyazın huzuruyla birleşiyor ve eşsiz bir manzara çıkarıyor ortaya.

Klasik malzeme ve doku, modern tasarım

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English Kırsal Mutfak Ahşap Siyah
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

Klasik malzemeler ve eskiyi çağrıştıran tasarımlarla nasıl modern bir mutfak yaratılabilir? Bunun cevabı işte bu kusursuz mutfakta gizli. Siyah beyazın zamanın ötesinden gelen estetiğini ahşapla birleştiren mutfaktaki çinko musluklar, kuzine gibi ayrıntılar heyecan uyandırıyor.

Kullanışlı ve yalın

APARTAMENTO ROOSEVELT 1, Ruta arquitetura e urbanismo Ruta arquitetura e urbanismo MutfakDolap & Raflar
Ruta arquitetura e urbanismo

Ruta arquitetura e urbanismo
Ruta arquitetura e urbanismo
Ruta arquitetura e urbanismo

Ve eğer gösterişli ya da farklı modeller yerine daha sakin ve sıradan modeller tercih ediyorsanız yine de ahşaptan vazgeçmenize gerek yok. Son yıllarda şehir evlerinde başka malzemeler yaygınlaşsa da ahşap mutfak dolapları hâlâ hem estetik hem de kullanışlılık açısından en ideal modelleri oluşturuyor.

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