Güzellikleriyle göz kamaştıran 10 rustik mutfak örneği

Hem sıcak ve samimi bir doku hem de stil sahibi ve özgün bir dekorasyon yaratmak için en ideal malzeme tabii ki ahşap malzemedir. Ahşabın o sıcak dokusu, farklı kullanım tarzlarıyla birlikte farklı etkiler yaratan şıklık ve estetik düzeyi tasarım ve mimari alanında her zaman öne çıkmayı başarıyor. Ahşabı mükemmel bir yapı malzemesi haline getiren bir diğer özelliği ise tabii ki oldukça dayanıklı bir ürün olması ve bu sayede senelerce eskimeden ve yıpranmadan kullanılabilmesi. Zamansız ve her devre uygun bir dokuya sahip olması da cabası.

Ahşabın, özellikle de eskitilmiş görünümlü ya da ham ahşabın baş rolde olduğu rustik tasarım ve dekorasyonlar da özellikle son yıllarda giderek yaygınlaşan tasarım trendlerinden biri halini aldı. Modada ve dekorasyon dünyasında eskiye dönüşün yaşandığı, retro ve vintage ürünlerin revaçta olduğu bugünlerde evlerde de tarihi bir doku yaratılmaya çalışıyor ve bunun en iyi yollarından biri de ahşap kullanımı. İster klasik, ister eklektik, ister İskandinav, isterse de modern tarza sahip olsun tüm yaşam alanlarına uyumlu bir ahşap kullanım modeli var. Üstelik özellikle geçtiğimiz dönemlerde giderek gelişen ahşap teknolojisi sayesinde artık ıslak zeminlerde de ahşap kullanılabiliyor. Daha önce yine homify sayfalarında Banyoda ahşap kullanımının 12 çarpıcı örneği isimli yazımızda rustik dokulu banyo örneklerini derlemiştik. Bugünkü yazımızda ise endüstriyelden kırsala, modernden klasiğe farklı tarzlarda dizayn edilmiş ama hepsinin ortak özelliğinin başrollerinde ahşap olan rustik dokulara sahip olan 10 çarpıcı ve estetik mutfak modelini derliyoruz.