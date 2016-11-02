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Aynen kopya çekebileceğiniz 21 küçük bahçe

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Small Contemporary Courtyard, Gardenplan Design Gardenplan Design Modern Bahçe
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Elbette herkesin müstakil bir evi ya da çepeçevre bir bahçesi bulunmuyor. Ama kimi zaman bahçe düzenlemesine gerekli özeni gösterip doğru bitki ve çiçekleri seçerek minicik bir alanda, hatta evin içinde bile nefes alabileceğiniz küçük bir vaha oluşturmak mümkün. 

Bugün homify'da, böyle bir planı olanlara ilham vermekle kalmayıp, doğrudan bakıp kopya çekmelerine de yarayacak minik bahçelerden bir derleme hazırladık. İşte ilham alabileceğiniz ya da aynen kopya çekebileceğiniz 21 şahane bahçe fikrinden bir derleme.

1. Bitkiler hakkında çok fikriniz yoksa, renkli ve göz alıcı birkaç çiçekle başlayabilirsiniz

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Modern Bahçe
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

2. Basit bir masa ve birkaç sandalye her zaman gereklidir

Hamberg House, Richmond, London, London Atelier Ltd London Atelier Ltd Modern Bahçe Ahşap Siyah
London Atelier Ltd

Hamberg House, Richmond, London

London Atelier Ltd
London Atelier Ltd
London Atelier Ltd

3. Zemin düz değilse onu düzlemeye çalışmak yerine, bir avantaja çevirmeye çalışın

Concrete House , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Modern Bahçe
Nico Van Der Meulen Architects

Concrete House

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

4. Ahşap kaplama zemin ve çardak en küçük bahçeye bile asalet katıyor

Cottage Garden Transformation, Elephant Interior Exterior Design Elephant Interior Exterior Design Akdeniz Bahçe
Elephant Interior Exterior Design

Cottage Garden Transformation

Elephant Interior Exterior Design
Elephant Interior Exterior Design
Elephant Interior Exterior Design

5. Minik ve bakımı kolay yataklar oluşturup hoş bir peyzaj tasarımı elde edebilirsiniz

Courtyard Garden Unique Landscapes Kırsal Bahçe
Unique Landscapes

Courtyard Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

6. Bir bahçeyi renklendirmenin yolu bazen de bunun gibi rengarenk geniş saksı ve sandıklardan geçer!

Small Contemporary Courtyard, Gardenplan Design Gardenplan Design Modern Bahçe
Gardenplan Design

Small Contemporary Courtyard

Gardenplan Design
Gardenplan Design
Gardenplan Design

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7. Düzenli bir bahçe bakımı için vaktiniz yoksa, biraz da yabani bir bahçe de alternatif olabilir

Porthcothan Responsive Home, Innes Architects Innes Architects Modern Bahçe
Innes Architects

Porthcothan Responsive Home

Innes Architects
Innes Architects
Innes Architects

8. Elinizden iş geliyorsa paletleri boyayıp, renkli minderlerle şahane bir dinlenme alanı oluşturabilirsiniz

Contemporary Garden - North London, Earth Designs Earth Designs Modern Bahçe Ahşap Mor
Earth Designs

Contemporary Garden – North London

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

9. Kot farkını avantaja çevirmek için yapabileceğiniz çok şey var, buradaki taşlar bunlardan sadece biri

Small Garden with a Very Steep Slope Yorkshire Gardens Modern Bahçe
Yorkshire Gardens

Small Garden with a Very Steep Slope

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

10. Ağaç kabuklarını kullanarak sevimli bir bahçe zemini oluşturabilirsiniz

A Modern Garden with Traditional Materials Yorkshire Gardens Modern Bahçe
Yorkshire Gardens

A Modern Garden with Traditional Materials

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

11. Beyaz yataklarla ahşap kaplama duvarların uyumu hep olumlu bir etki yaratır

Cool but Funky, Contempoary Garden Yorkshire Gardens Modern Bahçe
Yorkshire Gardens

Cool but Funky, Contempoary Garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

12. Bahçenizi olduğundan büyük göstermek için farklı malzemeler kullanın

Small town garden homify Modern Bahçe
homify

Small town garden

homify
homify
homify

13. Hem oturma alanı, hem minicik bir avlu, hem de bu kadar küçük bir alanda…

THE MILAN CONTEMPORARY PANEL BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE Modern Bahçe Ahşap
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE

THE MILAN CONTEMPORARY PANEL

BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE

14. Bahçeniz küçükse derli toplu bir hale getirip alanı ferahlatın

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire Decorum . London Klasik Bahçe Ahşap-Plastik Kompozit Gri
Decorum . London

Garden design and build courtyard, Bicester, Oxfordshire

Decorum . London
Decorum . London
Decorum . London

15. Zemindeki çakıl taşları sayesinde bahçe asil bir görünüme kavuşmuş: Siz de deneyebilirsiniz…

Gravel and water garden area Jane Harries Garden Designs Akdeniz Bahçe
Jane Harries Garden Designs

Gravel and water garden area

Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs
Jane Harries Garden Designs

16. Bahçenizi bölümler halinde ele alın ve her birinin farklı bir işlevi olsun. Alanları ayırmak için de saksı bitkilerini kullanabilirsiniz…

A Colorful and Modern London Roof Terrace Project, Arthur Road Landscapes Arthur Road Landscapes Modern Bahçe
Arthur Road Landscapes

A Colorful and Modern London Roof Terrace Project

Arthur Road Landscapes
Arthur Road Landscapes
Arthur Road Landscapes

17. Bahçenizi büyütemiyorsanız farklı seviyeler ekleyin

GALAXY SANDSTONE PAVING BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE Modern Bahçe Kumtaşı Siyah
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE

GALAXY SANDSTONE PAVING

BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO &amp; LANDSCAPE CENTRE
BARTON FIELDS PATIO & LANDSCAPE CENTRE

18. Doğru duvar ya da çit ve iyi seçilmiş bitkilerle minik bir terası bile göz alıcı hale getirmeniz mümkün

Brackenbury House, Neil Dusheiko Architects Neil Dusheiko Architects Modern Bahçe
Neil Dusheiko Architects

Brackenbury House

Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects

19. Yeni başlayanlar için taşların yoğun kullanıldığı bir bahçenin bakımı daha kolay olacaktır

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall, Laurence Associates Laurence Associates Modern Bahçe
Laurence Associates

Gwel-An-Treth, Sennen Cove, Cornwall

Laurence Associates
Laurence Associates
Laurence Associates

20. Tuğlayla kendiniz de çiçek yatakları oluşturup bahçenize düzen getirin

Felsted Place Aralia Minimalist Bahçe Taş Yeşil
Aralia

Felsted Place

Aralia
Aralia
Aralia

21. Kafanız karışıksa her şeyden biraz kullanın.

Outdoor Living, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd Modern Bahçe
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Outdoor Living

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’5 küçük bahçenin öncesi ve sonrası’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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