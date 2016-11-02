Aynen kopya çekebileceğiniz 21 küçük bahçe

Elbette herkesin müstakil bir evi ya da çepeçevre bir bahçesi bulunmuyor. Ama kimi zaman bahçe düzenlemesine gerekli özeni gösterip doğru bitki ve çiçekleri seçerek minicik bir alanda, hatta evin içinde bile nefes alabileceğiniz küçük bir vaha oluşturmak mümkün.

Bugün homify'da, böyle bir planı olanlara ilham vermekle kalmayıp, doğrudan bakıp kopya çekmelerine de yarayacak minik bahçelerden bir derleme hazırladık. İşte ilham alabileceğiniz ya da aynen kopya çekebileceğiniz 21 şahane bahçe fikrinden bir derleme.