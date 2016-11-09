Dağınık mutfaklarda işe yarayacak 10 fikir

Mutfak dekorasyonu, yapması meşakkatli, koruması ise zor bir dekorasyondur. Bu nedenle dekorasyon sırasında ne kadar planlı davranırsanız davranın kullanım sırasında gözünüze çarpan eksikler mutlaka olacaktır. Homify ekibi olarak yeni fikir yazılarımızda mutfak dekorasyonunuzu kusursuzlaştıracak öneriler vermeye devam ediyoruz. Böylece dekorasyonu tamamladıktan sonra karşınıza çıkacak eksikleri minimuma indirebilirsiniz. Bu yazımızda ise sizlere, mutfaklarda dağınık bir görüntü oluşmasını engelleyecek fikirler vereceğiz. Birbirinden güzel 12 örnek dekorasyon eşliğinde vereceğimiz bu 10 öneriyi dekorasyonunuz sırasında mutlaka dikkate alın.

Mutfak dekorasyonunuz için ilham verecek daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz ve ahşap mutfaklara ilgi duyuyorsanız “Nefes kesen 23 ahşap mutfak” başlıklı yazımızda göz alıcı modeller bulabilirsiniz.