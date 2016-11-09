Dağınık mutfaklarda işe yarayacak 10 fikir

Mutfak dekorasyonu, yapması meşakkatli, koruması ise zor bir dekorasyondur. Bu nedenle dekorasyon sırasında ne kadar planlı davranırsanız davranın kullanım sırasında gözünüze çarpan eksikler mutlaka olacaktır. Homify ekibi olarak yeni fikir yazılarımızda mutfak dekorasyonunuzu kusursuzlaştıracak öneriler vermeye devam ediyoruz. Böylece dekorasyonu tamamladıktan sonra karşınıza çıkacak eksikleri minimuma indirebilirsiniz. Bu yazımızda ise sizlere, mutfaklarda dağınık bir görüntü oluşmasını engelleyecek fikirler vereceğiz. Birbirinden güzel 12 örnek dekorasyon eşliğinde vereceğimiz bu 10 öneriyi dekorasyonunuz sırasında mutlaka dikkate alın.
Mutfak dekorasyonunuz için ilham verecek daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz ve ahşap mutfaklara ilgi duyuyorsanız “Nefes kesen 23 ahşap mutfak” başlıklı yazımızda göz alıcı modeller bulabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda depolama alanlarının öneminden daha önce birçok kez bahsettik. Dekorasyon sırasında depolama alanlarına ne kadar çok yer verirseniz o derece kullanışlı bir mutfağa sahip olabilirsiniz. ancak depolama alanlarının da bazı özellikleri taşıması gerekebilir. Örneğin çok sayıda çekmece her mutfak için gereklidir ama bu çekmecelerin ne kadar kullanışlı olduğuna da dikkat etmek gerekir. Ray sisteminin ve malzemelerinin kalitesinin yanı sıra bölmeli olmasına da bakmakta yarar var. Bölmeli ve özel amaçlı kullanılabilen çekmeceler mutfakları dağınıklıktan kurtarmanın en iyi yoludur. Bu iki örnek dekorasyonda tasarımları ile öne çıkan çekmeceler görebilirsiniz.
Özellikle yeterince geniş olmayan mutfaklarda dağınıklığı engellemek için açılır kapanır eşyalar ya da multi-fonksiyonel eşyalar kullanabilirsiniz. Bu örnekte görülen mutfak adası ve masa dar mutfaklar için oldukça uygun. Dilediğiniz zaman açıp kapatabileceğiniz bu fonksiyonel masa mutfağınıza şıklık kazandırabilir.
Mutfaklarda dağınık görüntüden kurtulmak için öncelikle aydınlık ve ferah bir mutfağa sahip olmanız gerekecek. Mutfağını dar olsa bile faydalı aydınlatma çözümleri ile ferahlık sağlayabilirsiniz. Bu çözümlerden kısaca bahsetmek gerekirse; doğal ışık kaynağı olan geniş pencereler, açık renk zemin ve duvarlar, minimal özellikte ve modüler tasarım ürünleri ve birden fazla aydınlatma kaynağı olarak sıralayabiliriz.
Ferah bir aydınlık bir mutfağın özelliklerini sayarken aydınlatma ögeleri üzerinde özellikle durmak gerekir. Mutfak dekorasyonunuzda mutlaka birden fazla aydınlatma kaynağı kullanın. Tavan lambasına ek olarak kullanacağınız tezgah üstü aydınlatmaları ve dolap ışıkları mutfağınızı ferahlatmanın en iyi yoludur. Ayrıca tezgah üzerine uygulanan led ve spot ışıklar ferahlığın yanı sıra kullanım kolaylığı da sağlar. Mutfak aydınlatmaları için daha detaylı fikir almak istiyorsanız aydınlatma uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
Mutfak tezgahının devamı gibi tasarlanan bu tip masalar hem mutfakta merkez oluşturarak daha düzenli bir görüntü sağlar hem de kullanım alanınızı genişletir. Hem masa hem de tezgah olarak kullanabileceğiniz bu modeli siz de mutfak dekorasyonunuza uygulayabilirsiniz. Daha kullanışlı bir mutfağa sahip olmanızı sağlayacak bu yöntem dağınık görüntüyü de engelleyecektir.
Tıpkı çekmeceler gibi dolap ve kilerlerin bölmeli olması da mutfağınıza fonksiyonellik kazandıracaktır. Geniş mutfak dolaplarınızda ne kadar çok raf ve bölme olursa o kadar çok ürün yerleştirebilirsiniz. Bu nedenle mutfak dekorasyonu sırasında özellikle büyük dolaplarınıza portatif raflar ekletebilirsiniz.
Mutfaklara büyük kullanım kolaylığı kazandıran geniş kiler dolapları mutlaka değerlendirin. Mutfağınızın boş olan bir duvarını bu iş için ayırabilirsiniz. Yaptıracağınız raflı ve telli bir gömme dolap mutfağınızdaki bütün kalabalıkları görünmez edebilir. Üstelik bu dolapların iç raflarını portatif özellikte yaptırarak yüksekliklerini ve genişliklerini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
Mutfak dolaplarının en kuytu köşelerini bile değerlendirmenizi sağlayan bu köşe dolaplarını mutlaka kullanın. Dolabın köşesinde kalan kısmı dışarı doğru çıkabilen raflarla değerlendiren bu yöntemi tasarımcınıza danışmadan geçmeyin.
Mutfağınızın boş duvarlarından birini bu tip raf ve dolaplara ayırarak dekorasyonunuza şıklık ve ek depolama alanı kazandırabilirsiniz. Tezgah üzerinde yer kaplayan baharat takımlarını ve kupaları bu tip raflarda muhafaza etmek daha derli toplu bir tezgahın anahtarıdır.
Tezgah duvarlarına monte edilen renkli mıknatıslar bıçak ve maşa gibi metal ögeleri muhafaza etmek için oldukça iyi bir yöntem. Tezgahınız yeterince geniş değilse, üzerinde durması gereken eşyaları azaltmak için bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Böylece iri bıçaklıkların kapladığı yerden tasarruf etmiş olabilirsiniz.