Unutulmayacak bir Sevgililer Günü geçireceğiniz 5 otel

Ülkemizde de giderek popülerleşen bir tatil destinasyonu olan, komşumuz Yunanistan'ın en güzel adaları arasında başı çeken Girit'te romantik bir tatile ne dersiniz? Yunan adaları genellikle yaz tatilleri için tercih ediliyor. Ama yılın bu zamanında, ılık bir havanın ve yeşilin her tonunun sizleri karşılayacağını bilmek teşvik edici olabilir. Her şey bir yanan, Apokoron Luxury Villas öylesine muazzam güzellikte bir tesis ki, Girit'te değil dünyanın öbür ucunda bile olsa onu görmek için yapacağınız yola değecektir. Çeşme, Bodrum, Datça gibi tatil beldelerimizden de aşina olduğumuz geleneksel Ege taş mimarisinin, cömertçe kullanılan ahşapla benzersiz bir çizgide birleştiği bu otele ertesi yıl tekrar gelmek için can atacağınıza emin olabilirsiniz. Henüz gitmediyseniz bu 14 Şubat'ta Girit'e bir şans versin; ben zaten müdavimiyim diyorsanız da bir de bu mevsimde görün Ege'nin bakir güzelliğini.