Unutulmayacak bir Sevgililer Günü geçireceğiniz 5 otel

Çoğu insanın tatil denince ilk aklına gelen mevsim yazdır. Buna paralel olarak da yüzmek, güneşlenmek, tekne gezintilerine çıkmak gibi aktiviteler gelir akla tatilden söz edildiği zaman. Oysa tatil yapmak insanın belki de en vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri, ve onu tek bir mevsime, belli bir aktiviteler topluluğuna hapsetmek haksızlık değil mi? En çok sevdiğiniz ve belki her yaz gittiğiniz tatil beldesini bir de sonbaharda görmek istemez misiniz? Veya kışın ortasında, sanki buralar yeterince soğuk değil gibi inadına dünyanın en soğuk yerlerinden birine gitmek? Neden olmasın? Hayat olasılıklara açık olmaksa, tatil de hayatın bir parçası, hem de en güzel parçası. Gelin bu yıl Sevgililer Günü'nde değişik olasılıklara kapı aralayın.
İskandinavya'nın kalbi İsveç'in en kuzeyinde, Jukkäsjarvi'de bütünüyle buzdan yapılmış bir otel, her yıl yeniden yapılıyor ve yalnızca bir mevsimlik bu güzelliği görmeniz için sizleri bekliyor. Fotoğrafları bile insanın içini ürpertiyor değil mi? Ama korkmayın, Ice Hotel'in güler yüzlü personeli içinizi ısıtmak için elinden geleni yapacaktır. Ice Hotel'in ünü yalnızca buzdan yapılmış olmasından gelmiyor. Aynı zamanda her yıl tekrar yapılırken farklı sanatçıların elinde kısa ömürlü bir sanat eserine dönüşüyor. Bu görselde gördüğünüz odada gün ışığını içeri dolduran pencereler sanki bir yapının dış cephesindeymiş gibi işlenmiş. Adeta pencerelerin arkasında bir ev varmış ve siz dışardaymışsınız gibi. Yalnızca bu kadar da değil, Ice Hotel'de restorandan bara, yatak odalarından lobiye kadar en küçük parçalar bile birer sanat eseri niteliğinde. Sizce de nutulmayacak bir Sevgililer Günü için ideal bir tatil yeri değil mi?
Ülkemizde de giderek popülerleşen bir tatil destinasyonu olan, komşumuz Yunanistan'ın en güzel adaları arasında başı çeken Girit'te romantik bir tatile ne dersiniz? Yunan adaları genellikle yaz tatilleri için tercih ediliyor. Ama yılın bu zamanında, ılık bir havanın ve yeşilin her tonunun sizleri karşılayacağını bilmek teşvik edici olabilir. Her şey bir yanan, Apokoron Luxury Villas öylesine muazzam güzellikte bir tesis ki, Girit'te değil dünyanın öbür ucunda bile olsa onu görmek için yapacağınız yola değecektir. Çeşme, Bodrum, Datça gibi tatil beldelerimizden de aşina olduğumuz geleneksel Ege taş mimarisinin, cömertçe kullanılan ahşapla benzersiz bir çizgide birleştiği bu otele ertesi yıl tekrar gelmek için can atacağınıza emin olabilirsiniz. Henüz gitmediyseniz bu 14 Şubat'ta Girit'e bir şans versin; ben zaten müdavimiyim diyorsanız da bir de bu mevsimde görün Ege'nin bakir güzelliğini.
Yakın zamanda daha detaylı bir incelemesine yer verdiğimiz Yu-Ga Otel'in de bu Sevgililer Günü için gayet güzel bir seçenek olacağını düşünüyoruz. Malum, Alaçatı yazları epey kalabalık oluyor. Biraz sakin bir ortamı tercih eden, kavurucu yaz sıcağının yerine hafif esintili ılık Ege kışını yeğleyen misafirler için romantik bir haftasonunun tam zamanı. Alaçatı yazın hiç durmayan hareketli ortamı yerine kafa dinlemek için bire bir sakin atmosferiyle sizi karşılayacak.
Kış tatilinin vazgeçilmezleri arasında başı kayak sporu çeker. İsviçre'nin kayak merkezleriyle ünlü Davos şehrinde, bölgenin en iyi otelleri arasında yer alan Hotel Intercontinental, uzun yıllar unutamayacağınız bir Sevgililer Günü tatiline ev sahipliği yapmak için sizleri bekliyor. Bu tarz çok odalı büyük otel ve tatil köylerinde görmeye alışkın olmadığımız sıra dışı mimarisi ile göz dolduran Intercontinental, dünya mutfaklarından seçkin tatları, lüks hamamları ve spa salonları ile de rahatınıza rahat katacak. Davos'a kadar gitmişken Davos Gölü'nü ve Kirchner Müzesi'ni de görmeden olmaz. Her yönüyle sizi tatmin edecek bir İsviçre tatiline hazır olun.
Bir zamanlar üzerinde güneş batmayan ülke İngiltere'nin Wiltshire şehrinde, kelimenin gerçek anlamıyla krallar gibi bir tatil ilginizi çeker mi? Royal Crescent Hotel görkemli şato mimarisi, yüksek tavanlı ve geniş iç mekanları, her biri sanat eseri inceliğinde işlenmiş odaları ve krallara layık hizmetiyle ile aklınızı başınızdan alacak. Güney batı İngiltere'de yer alan Wiltshire'da, dünyanın en ünlü tarihi anıtları arasında yer alan Stonehenge'i de görebilirsiniz. Sevgilinizle romantik yürüyüşler yapmak için Güney İngiltere'nin ünlü yağmurları, biraz ıslanmayı göze alıyorsanız size unutulmaz bir kış tatili yaşatmayı vaat ediyor.