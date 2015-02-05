Doğal taş zeminler

Herhangi bir iç mekâna girdiğiniz anda belki ilk dikkatinizi çeken şey mobilyalar olabilir ama mekâna dair algımızı asıl belirleyen unsurlar zemin ve duvarların tarzıdır. Özellikle zeminde kullanacağınız kaplama malzemesi, sadece dayanıklılık ve kullanım kolaylığı açısından değil, evin atmosferini şekillenmde anlamında da dikkat ve özenle seçilmelidir. Yer kaplaması seçiminde dikkat edilmesi gereken bir başka faktör de kullanılacak malzemenin evin genelinde benimsenen stile uygun düşüp düşmediğidir. Ahşap ağırlıklı bir salona mermer zemin gitmeyeceği gibi, klasiğin baskın olduğu bir mekânda da basit bir laminant dam üstünde saksağan etkisi yaratabilir.

Zeminde dayanıklılık ve pratiklik bakımından en çok tercih edilen malzemelerden biri ahşap olsa da, biz bugünkü yazımızda farklı bir seçim yapmak isteyenlere hitap edip, doğal taş zeminleri konu edeceğiz. İşte sizin için derlediğimiz doğal taşların kullanıldığı yer kaplaması örnekleri ve bunlara dair birkaç ipucu: