Doğal taş zeminler

Herhangi bir iç mekâna girdiğiniz anda belki ilk dikkatinizi çeken şey mobilyalar olabilir ama mekâna dair algımızı asıl belirleyen unsurlar zemin ve duvarların tarzıdır. Özellikle zeminde kullanacağınız kaplama malzemesi, sadece dayanıklılık ve kullanım kolaylığı açısından değil, evin atmosferini şekillenmde anlamında da dikkat ve özenle seçilmelidir. Yer kaplaması seçiminde dikkat edilmesi gereken bir başka faktör de kullanılacak malzemenin evin genelinde benimsenen stile uygun düşüp düşmediğidir. Ahşap ağırlıklı bir salona mermer zemin gitmeyeceği gibi, klasiğin baskın olduğu bir mekânda da basit bir laminant
dam üstünde saksağan etkisi yaratabilir.
Zeminde dayanıklılık ve pratiklik bakımından en çok tercih edilen malzemelerden biri ahşap olsa da, biz bugünkü yazımızda farklı bir seçim yapmak isteyenlere hitap edip, doğal taş zeminleri konu edeceğiz. İşte sizin için derlediğimiz doğal taşların kullanıldığı yer kaplaması örnekleri ve bunlara dair birkaç ipucu:
Bu adı duyunca aklınıza Pamukkale geliyor olabilir ama traverten aynı zamanda, mermerle birlikte kullanılan ve Türkiye'nin birçok bölgesindeki ocaklarda işletilen bir zemin malzemesi de. Özellikle havuz kenarı gibi ıslak zeminlerde tercih edilen ve estetik görünümüyle de dikkat çeken traverten mermer, farklı stillere uygunluğuyla da birçok kişinin tercih ettiği bir malzeme. Kalsiyum biokarbonat içeren yer altı sularının mağara boşluklarında veya yeryüzüne çıkmalarının ardından, içerideki kalsiyum karbonatın çökelmesiyle oluşan kimyasal tortul bir taş olan traverteni farklı renk ve cila seçenekleriyle de edinmek mümkün.
Dayanıklılık açısından çok ideal olmasa da, kolay şekil verilebilir bir taş olması yüzünden traverten mermer antik çağlardan beri kilise ya da sur gibi büyük yapıların inşaatlarında da kullanılan bir malzeme.
Siyah sadece modada değil, ev dekorasyonunda sizi hiç hayal kırıklığına uğratmayacak asil bir renktir. Şist ya da kil taşı olarak adlandırılan zemin kaplama taşı da antrasitten siyaha uzanan renk skalası, hem dayanıklı, hem estetik açıdan tatmin edici görünümü, hem de modern ortamlara uyum sağlama potansiyeli ile tercih edilebilecek bir yer kaplama malzemesi. Dış görünüşünün yanısıra, bu malzemenin sunduğu bir başka avantaj da kolay işlenebilir ve döşenebilir olması. Dolayısıyla banyo ve mutfak gibi köşe ve açıların zorluk çıkardığı alanlarda da sorunsuz biçimde uygulamanın mümkün olduğu bir malzeme.
Kalker olarak da bilinen kireçtaşı, çimento üretiminde de kullanılan tortul bir kayaç olduğu gibi, aynı zamanda antik dönemden beri kullanılmakta olan bir zemin kaplama malzemesi. Estetik açıdan tatmin edici, pırıl pırıl bir görüntü sunan bu malzeme, düzenli vakım ve cila gerektirdiği için kullanımı biraz daha zor olabilecek bir taş. Sarı ve mavi tonlarında bulunabilecek olan bu taş, özellikle modern tarza sahip daireler ya da yazlık evlerde uygun bir zemin kaplama malzemesi olarak kullanılabileceği kesin. Ayrıca kolay işlenebilir ve dayanıklı bir malzeme olduğunu da ekleyelim.
Doğal taş zemin kaplamaları genellikle banyolarda kullanılan ürünlerdir. Eğer siz de banyoda tercihinizi doğal taştan yana yapacaksanız, uzun süre sıkıntısız kullanabilmek için birkaç temel kuralı mutlaka dikkate almanız gerekiyor.
- Genel olarak banyoda sert taşlardan yana tercih kullanılması önerilir.
- Odaya vuran ışık ne kadar azsa, taşın rengi de o kadar açık olmalı ki, oda tamamen karanlık bir hale bürünmesin.
- Cilalı yüzeylerde biriken su kolay fark edilmeyeceğinden kayıp düşme tehlikesine karşı dikkatli olmak gerekiyor.
- Birçok doğal taş çizici, kazıcı ya da iz bırakan aletlere karşı fazlasıyla hassastır.
- Kireçtaşı, traverten ve mermer gibi malzemeler asite karşı duyarlıdır ve negatif reaksiyon gösterirler. Bu bakımdan temizlik malzemesi seçiminde dikkatli olmalı, gerekirse işin uzmanına danışılmalıdır.
Zeminde birkaç farklı malzemeyi kombinleyerek kullanmak da başvurabileceğiniz çözümlerden biri. Bunun için mesela kireçtaşı ile ahşabın uyumlu biçimde bir araya getirildiği bu merdiven, çarpıcı bir örnek oluşturuyor.
Zeminde doğal taşların özellikle havuz kenarı gibi ıslak yüzeylerde tercih edildiğini yukarıda söylemiştik. Ancak doğal taş kullanıyorsanız, bakımına da mutlaka özen göstermeniz gerekiyor. Bunun için vereceğimiz birkaç ipucuyla bu yazıyı bitirelim:
- Doğal taş, mermer ya da granit gibi yüzeylere ilk günkü pırıltısını geri kazandırmak istiyorsanız, solan kısmı nişadur ruhuyla (sıvı amonyak) silip parke cilasıyla yeniden cilalayabilirsiniz.
- Doğal taşın emprenye edilmesi malzemeyi bir süreliğine lekelerden koruyabilir. Ama banyoda kullanılan temizlik malzemeleri zaman içinde bu işlemin etkisini azaltıp kısmen yüzeyde bir çeşit mineral dönüşümüne de neden olabilir.
- İyi bir bakım malzemesi taşın içine geçip bir çeşit koruma tabakası oluştururken, normal bir temizlik malzemesi sadece yüzeyi temizler. Bu bakımdan kullandığınız taşa bağlı olarak ne tür bir temizlik ürünü almanız gerektiğini konunun uzmanına mutlaka danışmanız gerekiyor.
- Doğal taşların eniyi hali elbette kuru halleridir ama sürekli kuru kaldığı zaman bazı yapıştırıcılar yapışkanlıklarını kaybedebilir. Bu bakımdan ara ara nemlendirmek gerekebilir.