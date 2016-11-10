Türkiye'den 8 kullanışlı mutfak tasarımı

Mutfak bir evin kalbidir. Gün içerisinde yemek hazırlığıyla uzun saatlerin geçtiği, yemeklerin yendiği, tüm ailenin bir araya toplandığı, hatta bazen misafirlerin bile ağırlandığı bu mekan içimize sinen, güzel ve işlevsel bir yapıdaysa, yemeklerimiz daha keyifli hale gelir. Eskimiş, kötü durumdaki bir mutfakta kimsenin ne yemek yapası he de yemek yiyesi gelir. Çatlamış, kırılmış fayanslar, damlatan armatürler, yıptanmış lavabolar, kötü görünen, yetersiz dolaplar, tezgahlar, dağınık bir alan, kötüaydınlatma, ne kadar temizlerseniz temizleyin asla pırıl pırıl görünmeyen bir mutfak… Kim böyle bir yerde mutlu olabilir ki? Mutfak sevgiyle ve emekle özdeşleşen bir yerdir, evin en baştaki çalışma alanıdır ve kesinlikle evin maliklerinin beğenilerine uygun, ihtiyaçlarını karşılayan ve tam olarak içine sinen bir şekilde olmalıdır.

Mutfak tadilatı yaptırmaya karar verdiğinizde seçimlerinizi çok iyi yapmalısınız. Kötü kaliteli ve kısa sürede yıpranacak ürünlerden kaçınmakta fayda var. Yaptıracağınız mutfağı yıllar boyunca kullanacağınızı göz önünde bulundurmalısınız. Badaa yaptırır gibi sık sık mutfak değiştirmek pek mümkün olmuyor. Buna ne maddi imkanlar dayanır ne de telaşı, uğraşısına dayanılır. Dolayısıyla, bir kez mutfak yaptırdık mı, bunu belki de on yıllarca kullanacağımızı göz önünde bulundurmak çok çok önemlidir. Bütçemizi zorlamak durumunda kalsak dahi mümkün olduğunca kaliteli ürünler seçnek bu bağlamda büyük önem taşımaktadır. Ayrıca özel bir merakınız yoksa, geçici trendlere pek itibar etmemek ve yıllar boyunca kullanılsa da asla demode olamayacak, sade ya da klasik stillere yönelmek doğru bir yaklaşım olabilir.

Bugün sayfamızda yeni mutfak yaptırmayı planlayan okuyucularmızın özellikle ilgilerini çekecek, tamamı ülkemizden en güzel ve kullanışlı mutfak modellerini inceledik. Umuyoruz ki, sizler de aralarından kendi hoşunuza giden, ihtiyaçlarınıza cevap verecek türde bir mutfağa rastlarsınız.