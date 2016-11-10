Türkiye'den 8 kullanışlı mutfak tasarımı

Mutfak bir evin kalbidir. Gün içerisinde yemek hazırlığıyla uzun saatlerin geçtiği, yemeklerin yendiği, tüm ailenin bir araya toplandığı, hatta bazen misafirlerin bile ağırlandığı bu mekan içimize sinen, güzel ve işlevsel bir yapıdaysa, yemeklerimiz daha keyifli hale gelir. Eskimiş, kötü durumdaki bir mutfakta kimsenin ne yemek yapası he de yemek yiyesi gelir. Çatlamış, kırılmış fayanslar, damlatan armatürler, yıptanmış lavabolar, kötü görünen, yetersiz dolaplar, tezgahlar, dağınık bir alan, kötüaydınlatma, ne kadar temizlerseniz temizleyin asla pırıl pırıl görünmeyen bir mutfak… Kim böyle bir yerde mutlu olabilir ki? Mutfak sevgiyle ve emekle özdeşleşen bir yerdir, evin en baştaki çalışma alanıdır ve kesinlikle evin maliklerinin beğenilerine uygun, ihtiyaçlarını karşılayan ve tam olarak içine sinen bir şekilde olmalıdır.
Mutfak tadilatı yaptırmaya karar verdiğinizde seçimlerinizi çok iyi yapmalısınız. Kötü kaliteli ve kısa sürede yıpranacak ürünlerden kaçınmakta fayda var. Yaptıracağınız mutfağı yıllar boyunca kullanacağınızı göz önünde bulundurmalısınız. Badaa yaptırır gibi sık sık mutfak değiştirmek pek mümkün olmuyor. Buna ne maddi imkanlar dayanır ne de telaşı, uğraşısına dayanılır. Dolayısıyla, bir kez mutfak yaptırdık mı, bunu belki de on yıllarca kullanacağımızı göz önünde bulundurmak çok çok önemlidir. Bütçemizi zorlamak durumunda kalsak dahi mümkün olduğunca kaliteli ürünler seçnek bu bağlamda büyük önem taşımaktadır. Ayrıca özel bir merakınız yoksa, geçici trendlere pek itibar etmemek ve yıllar boyunca kullanılsa da asla demode olamayacak, sade ya da klasik stillere yönelmek doğru bir yaklaşım olabilir.
Bugün sayfamızda yeni mutfak yaptırmayı planlayan okuyucularmızın özellikle ilgilerini çekecek, tamamı ülkemizden en güzel ve kullanışlı mutfak modellerini inceledik. Umuyoruz ki, sizler de aralarından kendi hoşunuza giden, ihtiyaçlarınıza cevap verecek türde bir mutfağa rastlarsınız.
İlk örneğimiz Bakırköy'de konumlanmış bir villadan. Siyah beyaz ikilisinin kusursuz uyumuna tanık olduğumuz bu mutfakta köşe ünitelere özellikle dikkat. Mutfak yaptırırken ölü alan bırakmamaya ve köşeleri de en iyi şekilde, kolay ulaşılır bir biçimde değerlendirmek gerekmektedir.
Açık planlı bir yaşam alanına sahipseniz, yemek ve oturma alanları ile mutfağı ayırmanının en iyi yolu ada ya da yarım ada şeklinde olan ünitelerdir. Üstelik, ünitelerin bir yanı mutfak işlevi görürken, diğer yanları da bar tezgahı işlevi görebilir.
L şeklinde birtezgah için mutfağınız illa büyük olmasına gerek yok, küçük bir mutfakta da böyle bir tezgah başarıyla uygulanabilir. Bu örnekte L'nin bir bacağı duvar dibinde yer alıyor.
Bu örneğimiz ise Bebek'teki bir çatı katı daireden. Görüyoruz ki, mekan ne kadar sıradışı, şartlar ne kadar zor olursa olsun, şık ve işlevsel bir mutfak tasarlamak mümkün. Bu mutfakta pişirme üniteleri mutfak adasına yerleştirilmiş, ağimin fazla olduğu alanlar tegzha olarak değerlendirilmiş.
Mutfağınızda yeriniz müsaitse standart bir masa ve sandalyeler tercih edebilirsiniz. Özellikle açık planlı mutfaklarda bar şeklindeki alanlar da son derece şıktır. Bu ikisi dışında,fotoğraftaki örnekte de gördüğümüz, harika alan tasarrufu sağlayan, duvar dibine yerleştirilmiş bank biçmindeki oturma grupları da idealdir.
Depolama alanlarını büyültmek içib tabandan tavana uzanan dolaplar da idealdir. Klasik tezgah altı ve duvar ünitesi şeklindeki dolaplar yerine, boynda boya bir dolap dünyanın eşyasını alacaktır. Hele ki mutfağınız küçükse, böyle bir tasarım idealdir. Yine de yeterli çalşma tezgahı bırakmayı unutmayın!
Eğer mekanınızı şekli buna imkan tanıyorsa, lavabpnuzu mutlaka pencere önüne yerleştirin. Bu hem çok şık bir görünüm oluşturacak hem de lavaboyu kullanırken doğal gün ışığından faydalanma imkanı tanıyacaktır.
Önemli bir başka unsur ise dolaplarınızın mümkün olduğunca işlevsel olması. Özellikle büyük boyutlu olan dolapların raflarının raylar üzerinde öne doğru çıkabilmesi, arkada kalan ürünlere ve eşyalara da kolayca ulaşabilmemiz açısından kolaylık sağlayacaktır.
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