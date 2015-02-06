İstanbul'da bir modern zaman sarayı

Emlak sektöründeki canlılık, birbirine benzer toplu konut projelerinin yerlerini yavaş yavaş her biri kendine özgü, mimari özellikleriyle öne çıkan, hatta kimi zaman belli bir konsepti öne çıkaran lüks yerleşim alanlarına bırakıyor. Sosyal yaşam alanlarından çarşılarına, spor tesislerinden okullarına kadar pek çok gereksinimi aynı havzada buluşturan bu tarz projeler, bulundukları bölgeye giderek daha fazla değer katıyorlar. Bu yazımızda, bu konsept projelerin arasında dikkat çekenlerden olan İstanbul Sarayları'ndaki bir evin dekorasyonuna yer veriyoruz. Gizem Kesten Architecture tarafından bulunduğu sitenin ismine de yakışacak tarzda, adeta bir modern zaman sarayı olarak ustalıkla tasarlanan bu proje, geleneksel unsurların modern malzemeler ve ince bir işçilikle bir araya geldiğinde ortaya çıkabilecek güzellikleri size gösterecek ve kendi eviniz için de esinleyici olacak.