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İstanbul'da bir modern zaman sarayı

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NAZARİ FAMİLY HOUSE/İSTANBUL/TURKEY, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Banyo
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Emlak sektöründeki canlılık, birbirine benzer toplu konut projelerinin yerlerini yavaş yavaş her biri kendine özgü, mimari özellikleriyle öne çıkan, hatta kimi zaman belli bir konsepti öne çıkaran lüks yerleşim alanlarına bırakıyor. Sosyal yaşam alanlarından çarşılarına, spor tesislerinden okullarına kadar pek çok gereksinimi aynı havzada buluşturan bu tarz projeler, bulundukları bölgeye giderek daha fazla değer katıyorlar. Bu yazımızda, bu konsept projelerin arasında dikkat çekenlerden olan İstanbul Sarayları'ndaki bir evin dekorasyonuna yer veriyoruz. Gizem Kesten Architecture tarafından bulunduğu sitenin ismine de yakışacak tarzda, adeta bir modern zaman sarayı olarak ustalıkla tasarlanan bu proje, geleneksel unsurların modern malzemeler ve ince bir işçilikle bir araya geldiğinde ortaya çıkabilecek güzellikleri size gösterecek ve kendi eviniz için de esinleyici olacak.

Mermer zemin göz dolduruyor

NAZARİ FAMİLY HOUSE/İSTANBUL/TURKEY, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Oturma Odası
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

NAZARİ FAMİLY HOUSE/İSTANBUL/TURKEY

Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

Evin genel havası geleneksel mimaridan yana ağır basıyor olsa da, bu ferah oturma odasında daha modern bir çizgide mobilyalar kullanılmış. Öte yandan merkezinde harika bir desen çalışması yer alan mermer zeminle de iddialı bir anlayışın izlerini bu mekanda da görmek mümkün. Televizyon ünitesinin bulunduğu bölmeyle birlikte mutfakla birleşen bu oturma odası, büyük aile toplantılarına rahatlıkla ev sahipliği yapabilecek kadar geniş.

Sade bir televizyon ünitesi

NAZARİ FAMİLY HOUSE/İSTANBUL/TURKEY, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Oturma Odası
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

NAZARİ FAMİLY HOUSE/İSTANBUL/TURKEY

Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

Teknolojik unsurlar evin genel tarzına aykırı düşmemesi için nispeten daha sade tercihlerle dekorasyona yedirilmiş. Burada sade bir televizyon ünitesi görüyoruz. Televizyonu gerektiğinden fazla ön plana çıkarmıyor ve dikkat çekmeden genel tasarımdaki yerini alıyor. Hemen arkasında ise yarı açık bir mutfak bulunuyor. Mutfağın bu şekilde kullanılmasıyla, hem oturma odası hem de mutfak olduğundan daha geniş ve ferah bir hava kazanmış. Hem oturma odasından hem mutfaktan kolaylıkla ulaşılabilen yemek masası ise akşam yemeklerini merasim olmaktan çıkarıp sıcak bir aile yemeğine dönüştürme işlevini üstleniyor.

Banyolarda asil çizgiler

NAZARİ FAMİLY HOUSE/İSTANBUL/TURKEY, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Banyo
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

NAZARİ FAMİLY HOUSE/İSTANBUL/TURKEY

Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

Böylesine özenle tasarlanmış ve her bölümü üzerine ayrı ayrı düşünülmüş bir evde, banyoların da sıradan olması beklenemezdi. Nitekim burada da altın görünümlü işlemeler, Osmanlı tarzını andıran motifler ve yine altn görünümlü armatürlere varana kadar ince bir çalışma gözleniyor. Gizli aydınlatmanın kullanıldığı büyük oval ayna ise modern bir dokunuşla banyoyu tamamlıyor. Estetik yalnızca oturup kahvenizi içerken değil, hayatın her anında karşılaşmak isteyeceğiniz, hayatınıza değer katacak bir faktördür. O yüzden sabah kalktığınızda böyle bir banyoda yüzünüzü yıkamak ve kendinizi ilk olarak bu aynada görmek bile günü iyi geçirmenize yetebilir.

Geleneksel Türk motifli mobilyalar

NAZARİ FAMİLY HOUSE/İSTANBUL/TURKEY, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Yatak Odası
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

NAZARİ FAMİLY HOUSE/İSTANBUL/TURKEY

Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

Mobilyaların bir kısmında, özellikle oturma grupları ve berjerlerde günümüz modasına daha uygun modern parçalar tercih edilirken, komodin, dolap ve benzeri mobilyalarda geleneksel Türk motiflerinin hakim olduğunu görüyoruz. Bu fotoğrafta görülen, fonksiyonelliğin ön planda olduğu ve gösterişten uzak elbise dolabında, aynı zamanda ince bir işçilikle ahşaba nakşedilmiş motifler de gözden kaçmıyor. Böylelikle sade olduğu kadar zevkli ve nesiller boyu değerini koruyacak bir mobilya çıkıyor ortaya. Hemen önündeki turuncu renkteki modern berjer ise küçük bir kontrastla mekanı daha canlı hale getiriyor.

Minyatür detaylarıyla banyo tasarımında bir ilk

NAZARİ FAMİLY HOUSE/İSTANBUL/TURKEY, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Banyo
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

NAZARİ FAMİLY HOUSE/İSTANBUL/TURKEY

Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

Banyoda özel olarak kesilen nişlere yerleştirilen minyatürler, mekanı adeta bir sanat eserine dönüştürüyor. Yine altın renkli detayların hakim olduğu banyo dokulu bir fayans uygulamasıyla kaplanmış. İnsanın kendine ayırdığı vakti daha da değerli hale getirecek göz alıcı bir tasarımla yaratılmış bu banyo, eve gelen misafirleri de kıskandıracak gibi görünüyor. Son dönemde iddialı çalışmalarıyla adından söz ettiren Gizem Kesten Architecture kaba inşaattan teslim alıp tepeden tırnağa büyük bir emekle ortaya çıkardığı bu modern zaman sarayında yine göz alıcı bir sonuca ulaşmış.

Mutfağınızın havasını değiştirecek köşe takımları
İstanbul Sarayları'nda bu daire göz alıcı iç dekorasyon ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

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