Pırıltılı ve zarif bir ev

Şıklığıyla gözlerimizi kamaştıran evleri ziyaret etmeye devam ediyoruz. Bu yazımızda konuk olacağımız Meksika'da yer alan Victoria Plasencia İç Mimarlık firmasının dizayn ettiği bu ev ise şıklığını gümüş parıltılardan, aynalardan, kristal berraklığından, keskin olmayan sakin renklerden alıyor. Kendine has sofistike karakteriyle ve tarz sahibi duruşuyla öne çıkan konutun dış cephesi de iç mekânlarla son derece uyumlu bir çekiciliğe sahip.
Evin dış cephesinde güzellik ve zarafet iç içe geçmiş durumda. Dış yüzeyin çoğunu kaplayan beyaz renk ikinci katın bir kısmını kaplayan ahşap kaplamayla mükemmel bir uyum içinde. Duvarların girintili çıkıntılı yapısı ve evin köşesinde bulunan geniş cam pencere binaya hayat dolu bir pozitif enerji ve hareketlilik katıyor.
Yukarıdan yayılan turkuaz pırıltılı ışıklandırma sayesinde ve tam ortaya yerleştirilmiş olan ağaçla dış mekan havası ve ferahlığı yaratılmış olan giriş holü beyaz duvarlar, bej rengi mermer yerleri, duvarda asılı olan sanat eseri ve iki şık berjerden oluşan oturma alanıyla bir koridor ve girişten çok daha fazlasını vaat ediyor. Eve gelen misafirleri karşılamak için daha iyi bir dekorasyon düşünülemezdi herhalde.
Salonda ilk dikkat çeken şey, odaya eşsiz bir zarafet katan yumuşak renk geçişleri olsa gerek. Mobilyalarda, aksesuarlarda, halıda, yer ve duvar dekorasyonunda birbirine yakın ama aynı olmayan tonlar tercih edilerek tutarlı ama sıkıcı olmayan bir şıklık yaratılmış. Duvarda asılı olan soyut ve çağdaş resim de odanın artistik dokusunu kuvvetlendirirken renk yoksunluğunun önüne geçiyor. Modern tasarımlı orta sehpanın ahşap detayları da duvardaki resmi yalnız bırakmıyor.
Salonun yan tarafında bulunan açık yemek alanında daha renkli ve daha hareketli bir dekorasyon tercih edilse de yumuşak geçişler ve yalın bir şıklık ve zarafet burada da etkisini sürdürüyor ve bu düzeyde oturma alanıyla uyumluluk yakalanıyor. Yemek masasında cam ve ahşabın bir arada bulunduğu modern bir tasarım görüyoruz. Bu tasarıma yan duvardaki ahşap kaplama ve üzerindeki gümüş aksesuarlar eşlik ediyor. Bu odada da duvarda yine soyut ve çağdaş bir çalışma asılı. Sanatsal değerlerin oldukça ön planda tutulduğu bir tarza sahip olan evin yemek odasını ışıltısını ise gösterişli ve büyüleyici avize yayıyor.
Mutfak tasarımı minimal ve elegan kavramlarının iç içe geçmesinin başarılı bir örneği. Ahşap, metal ve mermerin bir araya gelmesiyle meydana getirilen tasarımda hem endüstriyel bir doku, hem minimal bir şıklık, hem de göz alıcı bir etkileyicilik söz konusu.
Koyu renk granit lavabo tezgahı, modern tasarımlı bir lavabo, şık ve sıradışı aynalar ve her yeri saran cam aksesuarlar… Işıltılı, modern, farklı ve çarpıcı bir banyo dekorasyonuyla karşı karşıyayız. Ayrıca banyonuzu güzelleştirmenin en güzel yollarından birinin yeşil bitkilerle süslemek olduğunu da bu banyo tasarımda net bir şekilde fark edebiliyoruz. (Buun gibi sıradışı banyoları seviyorsanız Sıradışı bir banyo sahibi olmak için 17 çılgın fikir isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)
Evin tamamında yalın ve pırıltılı bir zarafet söz konusu ancak en göz alıcı ve en neşeli yaşam alanı elbette çocuk odası. Renk kullanımından kaçınılmayan çocuk odasında şıklıktan ödün verilmeyerek eğlenceli ve neşeli bir dekorasyon yaratılmış.
Salondan ayrı olarak tasarlanmış olan oturma odasının dekorasyonu yapılırken bu odada yalnızca televizyon ve film izlenip, bilgisayar oyunları oynanacağı göz önünde bulundurulmuş ve buna göre bir tasarım gerçekleştirilmiş. Keyifli vakit geçirmek için hem konfor, hem şıklık, hem de eğlenceli bir tasarım yaratılmış.
Yatak odasında renk çeşitliliği göremiyoruz ama doku çeşitliliği bu yoksunluğu kapatıyor. Yatak odaları dekorasyonlarında odanızı renklerle yorucu bir hale getirmek yerine tıpkı bu örnekteki gibi renkleri yalın tutarak dinlendirici bir ortam yaratmalısınız. Odanın estetik açıdan karakterini belirleyen iki unsur var: Biri hemen dikkat çeken rustik dokulu ahşap yatak ünitesi ve komodinler; diğeri ise komodinlerin üzerinde bulunan büyük ve ışıltılı abajurlar.