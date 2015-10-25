Pırıltılı ve zarif bir ev

Salonun yan tarafında bulunan açık yemek alanında daha renkli ve daha hareketli bir dekorasyon tercih edilse de yumuşak geçişler ve yalın bir şıklık ve zarafet burada da etkisini sürdürüyor ve bu düzeyde oturma alanıyla uyumluluk yakalanıyor. Yemek masasında cam ve ahşabın bir arada bulunduğu modern bir tasarım görüyoruz. Bu tasarıma yan duvardaki ahşap kaplama ve üzerindeki gümüş aksesuarlar eşlik ediyor. Bu odada da duvarda yine soyut ve çağdaş bir çalışma asılı. Sanatsal değerlerin oldukça ön planda tutulduğu bir tarza sahip olan evin yemek odasını ışıltısını ise gösterişli ve büyüleyici avize yayıyor.