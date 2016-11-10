Ailelere uygun modern ve kullanışlı bir ev

İyi bir mimari tasarımın her türlü ihtiyaca uygun bir dizi özelliği karşılaması gerekir. Bu da demek oluyor ki her şeyden önce; fonksiyonel, aynı zamanda çevre dostu ve de kaliteli malzemelerle inşa edilmiş olmalıdır. Ek olarak bulunduğu çevre ile entegre olmalı ve doğal ortama uyum sağlamalıdır. Çevresi ile uyum yakalamalı dedik ama bir yandan da kendi karakterini korumalıdır. Yanı sıra ilginç ve estetik de görünmelidir. Bugünkü yazımızda bu tarife uyan modern bir eve konuk olacağız. HomeKoncept tasarımı projeyi beğeneceğinizi umuyoruz.
Evin toplam alanı 194 metrekare olup iki katlı ana bina dışında ek bir bölüm daha yapılmış. Ana giriş kapısının bulunduğu kısım sütunlarla desteklenerek ikinci katta bir balkon oluşturulmuş. Resimden görüldüğü üzere birinci kat gri-beyaz sıva ile kaplıyken ikinci katın cephesi ahşaptan. Bunların dışında binanın hemen yanında büyük bir garaj görüyoruz. Garajın tasarımında hem beton hem ahşap hem de cam kullanılmış. Çünkü garajın üstü teras haline getirilmiş. Oldukça başarılı.
Evin arka cephesi ön kısmına benzemekle birlikte ev sakinleri için son derece huzurlu görünüyor. Ön cepheye oranla daha açık bir tasarımı var. Üst katta ön tarafta olduğu gibi balkon bulunuyor. Yine bu açıdan garaj üstünde oluşturulan terasa doğrudan erişim olduğunu görüyoruz. Zemin katta ise cam duvarlar yer alıyor. Ek olarak açık havada yemek yiyebilmek için veranda oluşturularak bu kısma bir masa takımı eklenmiş. Bahçe net olarak görülmese de oldukça büyük ve güzel tasarlanmış. Fotoğrafın sonunda dikkatli bakarsanız havuzu seçebilirsiniz.
Aileler için uygun büyüklükte olan bina fonksiyonel amaçlı düzenlenmiş. Mutfakla birlikte küçük kiler evin ön bölümünde yer alırken arka bahçeye doğru sırasıyla yemek odası ve salon bulunuyor. Odaların bu şekilde dizayn edilmesi mutfakla alanını ayırırken aynı zamanda salonda büyük bir açıklığa izin verir. Yemek odası gibi sosyal alanların dışında, çalışma odası, banyo, giyinme odası ve çamaşırhane de bulunmaktadır zemin katta. Üst katta ise büyük bir yatak odası ile giyinme odası, dört adet yatak odası daha ve son olarak iki banyo yer alır.
Resimde görüldüğü üzere yemek odası ve salon bir arada bulunuyor. İnce, uzun bir alana sahip iç mekan eşyaların düzeni sayesinde daha geniş bir ortam oluşturulmasına izin vermiş. İç mekanda genel olarak ahşap ve beyaz ağırlıklı bir uyum yakalanmış. Bu ahenk duvar ve zeminde kendini göstermiş. Örneğin yemek odası ve salonun yer döşemesi ahşap, duvarları beyazken; antre alanında kapı ve duvarlar ahşap zemin ise parlak beyaz yüzeyli. Mobilyalara gelince… Salonda L şeklinde büyük, beyaz, rahat bir koltukla kare biçiminde siyah bir sehpa yer alıyor. Sehpayı yine siyah renkte devasa bir lamba tamamlamış. Renk seçimi şüphesiz kontrast oluşturmak için. Daha geride yer alan yemek odasında ise ahşap masa ile gri sandalyeler kullanılmış. Bunların dışında pek fazla renk kullanılmamış dekorasyonda.
Modern mutfakta beyaz kapaklı geniş dolaplara tavana dek ulaşıyor. Salonda olduğu gibi burada ahşap, beton ve taş malzemeleri kullanılmış. L biçiminde ilerleyen tezgah bar kısmında ahşap ile kaplanmış. Ferah bir ortam için yeşil bitkiler ihmal edilmemiş.
Evin çevreleyen geniş pencereler sayesinde doğal ışık içeriyi bolca aydınlatır. Bu avantajın sonucu olarak doğrudan pencere görmeyen merdiven üst kısmı bile oldukça ışıklı görünüyor. Parlak zemin seçimi de bir diğer etken.
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