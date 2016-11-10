Ailelere uygun modern ve kullanışlı bir ev

Evin çevreleyen geniş pencereler sayesinde doğal ışık içeriyi bolca aydınlatır. Bu avantajın sonucu olarak doğrudan pencere görmeyen merdiven üst kısmı bile oldukça ışıklı görünüyor. Parlak zemin seçimi de bir diğer etken.

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