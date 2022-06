Oturma odasının yıldızı koltuk takımı ve koltuk kaplama üzerine örnekler

Name Design Studio

İç ve yan panellerde lacivert kadife kumaşın kullanıldığı bu ikili koltuk kaplaması arka panel ve kolçaklarında kullanılan kumaşın canlı ver parlak renkleri ile bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Kullanıldığı her dekora sanatsı bir hava katacak olan bu koltuğu lacivert ve beyaz renklerin hakim olduğu bir dekora vurgu ögesi olarak ekleyebilirsiniz. Her stile mükemmel bir şekilde uyabilecek bu model işçiliği ve duruşu ile göz dolduruyor. Tasarım Name Design Studio imzası taşıyor. Birbirinden başarılı koltuk kaplama ve tasarımları yapan firmanın sayfasından diğer işlerine de ulaşmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.