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Oturma odasının yıldızı koltuk takımı ve koltuk kaplama üzerine örnekler

Homify Homify
Choosing Birchwood for Furniture , Locus Habitat Locus Habitat Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
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Oturma odası dekorasyonun en önemli ögesi olan koltuk takımını, seçerken gösterdiğimiz özeni kullanırken gösteremeyebiliyoruz. Özellikle çocuklu veya ev hayvanlı evlerin koltuk takımları, eskimeye fırsatı kalmadan kullanılmaz hale gelebiliyor. Dolgusu çöken minderler, solan veya yırtılan koltuk döşemesi, günlerce eleyerek seçtiğiniz güzelim takımları ıskartaya çıkarabiliyor. Böyle durumlarda kasası sağlam olan veya ufak bir tadilat ile yenilenebilecek olan takımları koltuk ve döşeme ustalarının marifetli ellerine bırakmak hem ekonomik, hem pratik hem de kullanışlı bir çözümdür. Modern takımlar, klasik takımlar, köşe takımları, berjerler, josephine veya markizler, yemek odası takımları, puf veya kaplama sandalyeler, kapitoneli takımlar, kırlentler hatta armut minderler bile yeni bir döşeme ve uygun bir bakım ile yepyeni bir görünüme kavuşabilir. Koltuk ve döşeme ustaları, zanaatkarlık, kaliteli işçilik ve garantili malzeme ile sıradan koltuk takımlarını bir sanat eserine dönüştürebiliyorlar.

Koltuk kaplama sanatını sadece eskiyen, deforme olan ürünleri değerlendirmek için uygulanan bir işlem gibi görmemek lazım. Dekorasyonunu yenileyen, renk ve desenlerinden sıkılan hatta klasik bir modeli, kolçaklarına sünger dolgulu kaplama yaptırarak konforlu bir mobilya haline getirmek isteyenlerin bile tercih edebileceği bir yenileme yöntemidir. Bu yöntem sayesinde bütün dekorlarınızı çok daha ucuza yenileyebilir ve birbirinden güzel mobilyaların keyfini sürebilirsiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı koltuk kaplama örneklerine ayırıyoruz. Birbirinden güzel kaplama koltuk modelleri ile evinizi yenilemek için sabırsızlanacaksınız. Oturma odası dekorasyonu üzerine daha fazla örnek modele ihtiyaç duyarsanız “Egzotik hava katan tropikal stil oturma odaları” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Döşemede desensiz natürel tonlar

Benz Oturma Grubu NILL'S FURNITURE DESIGN Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN

Benz Oturma Grubu

NILL'S FURNITURE DESIGN
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN
NILL'S FURNITURE DESIGN

Koltuk döşemelerinde kullanılan renk ve desenler koltuğun stilini modelinden çok etkiler. Pudra tonlarında küçük çiçek desenleri ile kaplı bir döşeme, iskeleti klasik bir model bile olsa, koltuğu iskandinav sınıfına koyar. Bu nedenle döşemenin rengi ve deseni stil açısından son derece önemlidir. Bu dekorda kullanılan koltuk takımının desensiz kumaşı ve doğadan ilham alan renkleri takımı modern sınıfına koyuyor. Konforlu ve şık bir görüntüye sahip olan takım yerleştirildiği dekora oldukça iyi uyum sağlamış. Sadece koltuk takımı ile değil bütün detayları ile övgüyü hak eden başarılı bir dekor.

Kolçaklı sandalyeler

Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Eklektik Oturma Odası
Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Sıradan sandalyelere göre daha geniş ve konforlu bir yapıya sahip olan kolçaklı sandalyeler döşemecilerin en sevdiği modellerden. İstediğiniz her renk ve stile uygun hale kolaylıkla getirilebilen kolçaklı sandalyeler oturma odası, çalışma odası, okuma köşesi, çay köşesi, bekleme köşesi gibi alanlar için ideal. Bu dekorda kullanılan sandalyelere kadife kumaş kaplaması yapılmış. Kapitone dolgu ve düğme motifleri de eklenen model başarılı bir klasik oluşturmuş.

Otantik desenleriyle dikkat çeken başarılı bir kaplama

Vivense, Name Design Studio Name Design Studio Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Name Design Studio

Vivense

Name Design Studio
Name Design Studio
Name Design Studio

İç ve yan panellerde lacivert kadife kumaşın kullanıldığı bu ikili koltuk kaplaması arka panel ve kolçaklarında kullanılan kumaşın canlı ver parlak renkleri ile bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Kullanıldığı her dekora sanatsı bir hava katacak olan bu koltuğu lacivert ve beyaz renklerin hakim olduğu bir dekora vurgu ögesi olarak ekleyebilirsiniz. Her stile mükemmel bir şekilde uyabilecek bu model işçiliği ve duruşu ile göz dolduruyor. Tasarım Name Design Studio imzası taşıyor. Birbirinden başarılı koltuk kaplama ve tasarımları yapan firmanın sayfasından diğer işlerine de ulaşmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Perdelerle uyumlu döşemeler

Classic View of Contemporised Victorian Living Room homify Klasik Oturma Odası large bay window,roman blinds,dress curtains,victorian home,victorian property,classic sofa,large sofa,taupe colour scheme,pink accents,living room decor,living room furnish
homify

Classic View of Contemporised Victorian Living Room

homify
homify
homify

Koltuk döşemesinde kullanılan kumaşın renk ve deseni odadaki diğer ev tekstil ürünleri ile takım olarak seçildiğinde çok daha dikkat çeken dekorlar yaratılıyor. Bu dekorda kullanılan koltukların kapitone dolgusu, kaplaması ve kırlentleri takıma hem rahatlık hem de şıklık kazandırmış. Ayrıca dekorda son derece uyumlu bir renk dengesi de sağlamış. Klasik dekorların vazgeçilmezi olan bu koltuk döşemeleri çok popüler olduğundan hemen her döşemecide benzer kumaş türlerine rastlayabilirsiniz.

Rustik stil için en uygun modeller

The Elms, CCD Architects CCD Architects Rustik Oturma Odası
CCD Architects

The Elms

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

Açık renk fon ve natürel desenler ile oluşturulan bu kumaş modeli sadeliği ve şıklığı ile en çok kullanılan modellerdendir. Bu dekorda rustik stile uygulanan model iskandinav, klasik, kolonyal, kırsal ve eklektik başta olmak üzere hemen her stile uyumludur. Bu ikili berjer, puf ve lambader seti kullanıldığı her dekora zevk katar. Ayrıca dekorun taş duvarları, geleneksel odun sobası ve ahşap zemini, insanı başka çağlara götürebilecek bir hava yaratmış.

Farklı yan ve iç kaplaması ile göz alıcı bir tasarım

Vivense, Name Design Studio Name Design Studio Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Name Design Studio

Vivense

Name Design Studio
Name Design Studio
Name Design Studio

Canlı kırmızı kadife kumaşın kullanıldığı ve chester tipi düğmeli kapitone yapıya sahip olan bu koltuk, kaplamasındaki ufak dokunuşlar ile dikkat çekiyor. Yan kaplamasında kullanılan desenli kumaşın kırmızı ile olan mükemmel uyumu ve aynı kumaşın kırlentler ile desteklenmesi koltuğa göz alıcı bir renk desen ahengi kazandırmış.

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Çiçek desenleri ve natürel renklerin ustaca uygulandığı josephine

Vivense, Name Design Studio Name Design Studio Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Name Design Studio

Vivense

Name Design Studio
Name Design Studio
Name Design Studio

Josephine yani tek taraflı uzanma koltukları, özellikle yatak odası ve giyinme odası için uygun bir koltuk modeli. Oldukça da popüler olan bu modelin Name Design Studio tarafından tasarlanmış bir örneğini görüyorsunuz. Canlı ve doğadan gelen renklerin çiçek desenleri ile muhteşem buluşmasını sergileyen koltuk kaplaması övgüyü hak ediyor.

Chester modeli ile mükemmel klasikler

Chesterfield Sofa Set from Locus Habitat Locus Habitat Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Locus Habitat

Chesterfield Sofa Set from Locus Habitat

Locus Habitat
Locus Habitat
Locus Habitat

Deri kaplama ve klasik stil dendiği zaman akla ilk gelen model chesterfield koltuk modelidir. Deri ile kapitone kaplamanın benzersiz uyumuna zımba, ahşap ve düğme gibi ögelerle mükemmellik katan bu modeller ustalık isteyen titiz bir çalışma gerektirir. Kolçaklarından minderlerine, düğme baskısından raptiyelerine kadar her detayı için ayrı bir emek isteyen bu modeller uygulandığı her dekora şıklık kazandıracak bir yapıya sahip.

Farklı kumaş kombinasyonları ile berjer setleri

AYNUS parissem mobilya Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
parissem mobilya

AYNUS

parissem mobilya
parissem mobilya
parissem mobilya

Klasik, oymalı ayaklı, ahşap koltuk iskeletine, farklı renk ve desenlerde zemin ve minder döşenerek oluşturulan bu modelin meraklısı oldukça fazla. Desensiz zemin üzerine retro veya vintage desenler taşıyan minder yerleştirilerek oluşturan bu modeller, modern dekorlarınıza oldukça yakışacaktır. İster takım halinde isterseniz hepsini ayrı ayrı kaplatarak kullanabilirsiniz, ayrıca berjer gibi tek tek farklı odalarda kullanma şansınız da var.

Beyaz bir klasik

Dorchester, Prestigious Textiles Prestigious Textiles Klasik Oturma Odası
Prestigious Textiles

Dorchester

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Sandalye döşemelerinin en güzel yanı kaplama sırasında modelinde kolayca değişiklik yapılabilmesidir. Usta ellerde basit bir sandalyeden görkemli bir koltuğa bile evrilebilirler. Bu dekordaki sandalyenin kaplaması sırasında kolçakları biraz değiştirilmiş gibi görünüyor. Farklı modeli ve göz alıcı kaplaması ile her dekorda kullanılabilecek şık bir sandalye oluşturulmuş. Ayrıca kullanılan kırlentin perdeler ile aynı kumaştan olmasına da dikkat çekmek isteriz.

Klasik kapitone modeller

FluArt Mobilya, Fluart Mobilya ve Dekorasyon Fluart Mobilya ve Dekorasyon Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Fluart Mobilya ve Dekorasyon

FluArt Mobilya

Fluart Mobilya ve Dekorasyon
Fluart Mobilya ve Dekorasyon
Fluart Mobilya ve Dekorasyon

En sık karşılaşılan koltuk kaplama modellerinden biri de bu açık renk ve klasik modellerdir. Parlak kumaşlar ile mat kumaşların hem düz hem de desenli modellerinin kullanıldığı bu kaplamalar şık salonlar ve klasik dekorlar için oldukça uygun. Bu tarz ahşap ayakları ve kolçakları bulunan modellerde sadece kaplama değil, tahta bölümlerin boya ve bakımını da yapan usta koltuk kaplamacıları var.

Ahşap dekorasyona dair en şık örnekler
Bu koltuk kaplama fikirlerini siz nasıl buldunuz?

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