Oturma odasının yıldızı koltuk takımı ve koltuk kaplama üzerine örnekler

Oturma odası dekorasyonun en önemli ögesi olan koltuk takımını, seçerken gösterdiğimiz özeni kullanırken gösteremeyebiliyoruz. Özellikle çocuklu veya ev hayvanlı evlerin koltuk takımları, eskimeye fırsatı kalmadan kullanılmaz hale gelebiliyor. Dolgusu çöken minderler, solan veya yırtılan koltuk döşemesi, günlerce eleyerek seçtiğiniz güzelim takımları ıskartaya çıkarabiliyor. Böyle durumlarda kasası sağlam olan veya ufak bir tadilat ile yenilenebilecek olan takımları koltuk ve döşeme ustalarının marifetli ellerine bırakmak hem ekonomik, hem pratik hem de kullanışlı bir çözümdür. Modern takımlar, klasik takımlar, köşe takımları, berjerler, josephine veya markizler, yemek odası takımları, puf veya kaplama sandalyeler, kapitoneli takımlar, kırlentler hatta armut minderler bile yeni bir döşeme ve uygun bir bakım ile yepyeni bir görünüme kavuşabilir. Koltuk ve döşeme ustaları, zanaatkarlık, kaliteli işçilik ve garantili malzeme ile sıradan koltuk takımlarını bir sanat eserine dönüştürebiliyorlar.

Koltuk kaplama sanatını sadece eskiyen, deforme olan ürünleri değerlendirmek için uygulanan bir işlem gibi görmemek lazım. Dekorasyonunu yenileyen, renk ve desenlerinden sıkılan hatta klasik bir modeli, kolçaklarına sünger dolgulu kaplama yaptırarak konforlu bir mobilya haline getirmek isteyenlerin bile tercih edebileceği bir yenileme yöntemidir. Bu yöntem sayesinde bütün dekorlarınızı çok daha ucuza yenileyebilir ve birbirinden güzel mobilyaların keyfini sürebilirsiniz. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı koltuk kaplama örneklerine ayırıyoruz. Birbirinden güzel kaplama koltuk modelleri ile evinizi yenilemek için sabırsızlanacaksınız. Oturma odası dekorasyonu üzerine daha fazla örnek modele ihtiyaç duyarsanız “Egzotik hava katan tropikal stil oturma odaları” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.