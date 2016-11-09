Dört dörtlük bir aile evi, her odası ayrı güzel!

Aslında internette farklı mimari ve dekorasyon resimlerine bakarken, kendi evimiz için yeni ilham kaynakları ararken, çoğumuz hep aynı şeyi bulmayı ümit ediyoruz: Konforlu ve güzel bir aile evi. Londra'da bir apartman dairesinin ayrıntılarını incelerken de, Türkiye'den bir villanın iç mekanlarına konuk olurken de özellikle bu niteliklere sahip olup olmadığına dikkat ediyoruz. homify sayfalarında ise sizlerle bu niteliklere sahip olan ve aynı zamanda birbirinden farklı ve ilham verici evlerin ayrıntılı incelemelerini yapmaya ve dünyanın dört bir yanındaki en güzel örnekleri derlemeye devam ediyoruz. Bugünkü yazımızda ise Polonya'da daha ilk görüşte çarpıcı ve sıra dışı görünümüyle insanı büyüleyen bir eve konuk olacağız. Modern ve geleneksel tarzların iç içe geçtiği bu ev, geniş ve çağdaş çatısı, sosyal alanları, genç odası, keyifli balkonları ve harika terası ile benzersiz bir aile evi olarak sayfalarımızda öne çıkıyor.