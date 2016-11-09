Dört dörtlük bir aile evi, her odası ayrı güzel!

Aslında internette farklı mimari ve dekorasyon resimlerine bakarken, kendi evimiz için yeni ilham kaynakları ararken, çoğumuz hep aynı şeyi bulmayı ümit ediyoruz: Konforlu ve güzel bir aile evi. Londra'da bir apartman dairesinin ayrıntılarını incelerken de, Türkiye'den bir villanın iç mekanlarına konuk olurken de özellikle bu niteliklere sahip olup olmadığına dikkat ediyoruz. homify sayfalarında ise sizlerle bu niteliklere sahip olan ve aynı zamanda birbirinden farklı ve ilham verici evlerin ayrıntılı incelemelerini yapmaya ve dünyanın dört bir yanındaki en güzel örnekleri derlemeye devam ediyoruz. Bugünkü yazımızda ise Polonya'da daha ilk görüşte çarpıcı ve sıra dışı görünümüyle insanı büyüleyen bir eve konuk olacağız. Modern ve geleneksel tarzların iç içe geçtiği bu ev, geniş ve çağdaş çatısı, sosyal alanları, genç odası, keyifli balkonları ve harika terası ile benzersiz bir aile evi olarak sayfalarımızda öne çıkıyor.
Evin girişinde, üç basamaktan oluşan şık bir merdiven ile modern kapı arasında büyük saksılı çiçekler harika bir geçiş oluşturmuş. Hemen yan tarafta bulunan garajın kapısında ahşap malzeme kullanılması da evin estetik değerini arttıran önemli özelliklerden.
Kış bahçesinde boydan boya cam tasarım kullanılmış ve çatı pencereleri ile tasarım bütünlüğü sağlanırken aynı zamanda soğuktan korunarak güneşten faydalanabilen bir dizayn ortaya çıkarılmış. Konforlu bir oturma grubu ve geniş bir yemek masası ile dört mevsim kullanılabilecek keyifli bir sosyal alan oluşturulmuş. Eğer siz de evinizde kış bahçesi oluşturmak ve bunun gibi öne çıkan örneklerden ilham almak isterseniz Kış soğuğunu unutturan birbirinden keyifli kış bahçeleri başlıklı yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.
Evin dışarıdan görünümü büyüleyici bir ahenkle karşılıyor bizleri. Geniş ve çağdaş tasarımlı çatı, soğuk iklimler için ideal bir tasarım ve teknoloji ile dizayn edilmiş. Bembeyaz duvarlar, temiz hatlara sahip çatı, ahşap garaj kapısı, düzenli ve yemyeşil bahçe ve modern bahçe çitleri birbirleri ile mükemmel bir uyum içinde, bütünlüklü bir estetik sunuyorlar.
Giriş kısmının yan tarafında bulunan cephede ise hem açık hem de kapalı bir teras alanı bulunuyor. Teras ikiye bölünerek bir kısmı kış bahçesi olarak dizayn edilmiş ve bu da bu kusursuz doğadan kış aylarında da faydalanılabilmesini sağlıyor. Açık alanda ise yaz günlerinin ve yaz güneşinin keyfinin çıkarılabileceği şık ve konforlu bir tasarım söz konusu.
Evin iç mekanlarında kalabalık yaratmayan modern bir minimalist tasarım tercih edilmiş. Oturma odasında klasik çizgilere sahip ama abartılı olmayan TV ünitesinin arkasındaki duvarda kullanılan gri beyaz desenli duvar kağıdı ile hareket ve canlılık dokusu arttırılıyor.
Evin ilk katında açık planlı bir yerleşim söz konusu ve mutfak ve oturma alanının arasında geçişi kusursuz hale getiren şık bir yemek alanı ve şömine ünitesi yer alıyor. Yemek alanının yan tarafında ise bahçeye açılan büyük cam kapılar ile ferahlık ve doğallık hissi arttırılıyor.
Mutfakta, alışılmışın dışında üç renkli bir dolap tasarımı ile karşılaşıyoruz. Gri, beyaz ve ahşap renklerin bir arada kullanıldığı mutfak dolaplarında aynı zamanda fonksiyonel çekmeceler yer alıyor. L şeklindeki mutfak planı da son derece kullanışlı ve aile dostu.
Evin çatı katında bulunan ikinci katında ise yatak odaları bulunuyor ve aile bireylerinin her ihtiyaçları için geniş bir alan ayrılmış. Bu havalı genç odası ise özellikle ergenlik çağındaki erkek çocukların hayallerini süsleyecek özelliklere sahip.