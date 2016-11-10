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Bütçeye uygun dekorasyon yapmak için 9 fantastik ipucu

Meral Eser Meral Eser
Casa na Serra , Chicô Gouvêa - Arquitetura Chicô Gouvêa - Arquitetura Tropikal Odalar
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Ev dekorasyonunu şık ve özenli hale getirmek için her zaman çok masraf yapmaya gerek yoktur. Düşük bütçe ile hem şık hem de özgün tasarım fikirleri oluşturabilirsiniz.  Yaratıcı fikirlerle ev dekorasyonunu benzersiz ve stil sahibi yapmak mümkün. Doğru ve ölçülü boyutlandırma ile fonksiyonel materyalleri bir araya getirdiğinizde sıradışı ve özgün eşyalar tasarlayabilirsiniz. Bu yazımızda hem fonksiyonellik hem de şıklık katan bütçeye uygun dekorasyon öğelerini bir araya getirdik, ilham veren yaratıcı fikirler bulabilirsiniz.

1. Tekerlekli palet koltuk

Arredo pallet, interiordave interiordave Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
interiordave

interiordave
interiordave
interiordave

Paletlerle sınırsız bir mobilya dünyasına yolculuk yapacağız. İlk örneğimizde hem rahat hem de portatif bir koltuk modeli ile başlıyoruz. Yaratıcı fikirlerle şık bir palet koltuk tasarlamak mümkün. İhtiyaca göre yer değiştirebilen bu ürün için 4 tekerlek ile taşınabilme kolaylığı sağlanıyor. Düşük bütçe ile stil sahibi ve fonksiyonel bir koltuk tasarımı.

2. L kanepe ve tekerlekli sehpa

Arredo pallet, interiordave interiordave Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
interiordave

interiordave
interiordave
interiordave

Köşe kanepeler yer kazandırmak için fonksiyonel tasarımlardır. Örnek terasta ise buna en güzel örneklerden birini görebiliyoruz. L kanepe modeli ile portatif sehpa oldukça şık görünüyor. İstenilen ebatlarda teras ve balkonlarınız için özel olarak paletlerle kanepeler tasarlayabilir, tekerlekli sehpa tasarımı ile fonksiyonelliği arttırabilirsiniz.

3. Balkon ve teraslar için ahşap çiçeklik

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

İster balkon  ve teraslarda kullanın, ister bahçe duvarlarına hareket katın; dekoratif bitkiler şık duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Sadece paletlerle saksılık olarak kullanılabilen bu duvar dekoru size ilham verebilir. Bulunduğu duvar ve uygulanacak stil ya da tarza göre ahşap palet cilalanabilir ya da renklendirilebilir. Şirin ve sempatik bahçe duvarı dekoru oluşturmak için maliyeti düşük, estetik değeri yüksek bir tasarım.

4. Paletlerle bahçe mobilyaları

Palettenmöbel von Sitzmoment, Sitzmoment Palettenmöbel Sitzmoment Palettenmöbel Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Sitzmoment Palettenmöbel

Sitzmoment Palettenmöbel
Sitzmoment Palettenmöbel
Sitzmoment Palettenmöbel

İşte burada paletlerin boyanıp cilalandığında nasıl bir oturma grubu oluşturacağına şahane bir örnek. Bahçe ve teraslarınız için sıcak renklerle ekonomik mobilyalar tasrlayabilirsiniz. Oldukça şık ve estetik görünüme sahip bu sandalye ve sehpa modellerini çeşitlendirebilirsiniz. Evdeki küçük bireyler için de özel sandalyeler üreterek eğlenceli hale getirebilirsiniz.

5. Şarap ve kadehler için raflık

palletmeubels, MR Pallets en Kisten MR Pallets en Kisten Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
MR Pallets en Kisten

MR Pallets en Kisten
MR Pallets en Kisten
MR Pallets en Kisten

Mutfaklarınızda hem depolama ihtiyacını giderecek, hem de estetik sunumlar yapmanızı sağlayacak duvar dekorları fikirlerini değerlendirebilirsiniz. Burada şarap ve kadehler için tasarlanan bir raf ve askılık dizaynı mevcut. Paletlerin fonksiyonel amaçlı kullanımına şahane örneklerden biri daha. Ahşap doku beyaza boyanarak dekorun ön plana çıkması sağlanarak şık bir görünüm kazandırılıyor.

6. Eğlenceli zamanlar için ahşap salıncak

palletmeubels, MR Pallets en Kisten MR Pallets en Kisten BahçeSalıncak & Oyuncaklar
MR Pallets en Kisten

MR Pallets en Kisten
MR Pallets en Kisten
MR Pallets en Kisten

Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de eğlence unsuru kullanışlı bir bahçe alanı. İnce ahşap bir paletin yüzeyinin karartılması ya da farklı ağaç türlerinin kullanılması ile göze hitap eden bir salıncak modeli oluşturulmuştur. Bahçe dekorasyonu ile uyumlu renk ve dokuları tercih edebileceğiniz gibi, eskitme ahşap yüzeyi ile ayrıca bir şıklık kazandırabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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7. Depolama için paletlerden kitaplık

Agência Zebra Deluxe , Nautilo Arquitetura & Gerenciamento Nautilo Arquitetura & Gerenciamento Ticari alanlar Dükkânlar
Nautilo Arquitetura &amp; Gerenciamento

Nautilo Arquitetura & Gerenciamento
Nautilo Arquitetura &amp; Gerenciamento
Nautilo Arquitetura & Gerenciamento

Örnek görselde görüldüğü üzere oldukça basit yöntemlerle şık bir kitaplık alanı dekore edebilirsiniz. Yaratıcı fikirlerle kendin yap projeleri (DIY) oldukça ilgi görüyor. Özellikle özgün ve evinize ait fark yaratan mobilya ürünleri tasarlatmak için. Ayrıca homify'da dekoratörler tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.

8. Aydınlatma aksesuarları

Casa na Serra , Chicô Gouvêa - Arquitetura Chicô Gouvêa - Arquitetura Tropikal Odalar
Chicô Gouvêa – Arquitetura

Chicô Gouvêa - Arquitetura
Chicô Gouvêa – Arquitetura
Chicô Gouvêa - Arquitetura

Burada ise metal kovalardan şık aydınlatma aksesuarları ve beyaz tencere formu ile dekoratif bir saksı dizaynı oluşturuyor. Yaratıcı fikirler evlerinizde şık dekorlar oluşturmak için tükenmek bilmiyor. Eski eşyalar, fincanlarla bile şık ve dekoratif askılı lamba aksesuarları tasarlatabilir ve bunları yan yana dizerek göze hitap eden bir dekor oluşturabilirsiniz.

9. Boyama sanatı ile renklenen fayanslar

Adesivo de azulejo hidráulico para cozinha ZAP MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
ZAP

Adesivo de azulejo hidráulico para cozinha

ZAP
ZAP
ZAP

Mutfak tezgahının doku ve rengi ile ilişkilendirerek mutfak fayanslarını boyayabilirsiniz. Hem özgün, hem de fark yaratan bir mutfak için yaratıcı fikirler tükenmek bilmiyor. Dokular, desenle ve renklerle hayal dünyanızı sınırlamayın. 

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Düşük bütçe ile şık bir ev nasıl dizayn edilir?’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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