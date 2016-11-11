Sahip olmak isteyeceğiniz 10 ideal mutfak tezgahı

Basit ve yalın çizgilerle fonksiyonel unsurları ön plana alarak donanımlı bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştırarak işlevsel unsurlar günlük rutinlerinizi etkiler. Abartılı ve büyük dekorlara gerek kalmadan, küçük olsun benim olsun dediren mutfaklar şık ve akılcı çözümlerle dizayn edilebilir. Ahşabın sıcak dokusu ile beyazın uyumu hakim olan mutfakta dekoratif bitki ve çiçeklerle şıklık sağlanıyor.

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