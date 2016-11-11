Sahip olmak isteyeceğiniz 10 ideal mutfak tezgahı

Mutfaklar çok amaçlı ve işlevsel alanlar sunduğunda hayatımızı kolaylaştırır. Günlük rutinler arasındaki koşturmacada hızlı bir kahvaltı için hazırlama ve yeme işlemlerini tek bir alanda çözmek pratik bir yaklaşım olacaktır. Özellikle hazırlama-pişirme-yeme ihtiyaçlarını tek alanda pratik bir şekilde organize etmek akılcı ve kullanışlıdır. Bir mutfak dekore edilirken mutfak tezgahı ve mutfak adası önemlidir. Uygulanacak malzemelerden doku ve renk uyumuna kadar birçok alternatifi gözden geçiririz. Bu yazımızda ideal olabilecek 10 şahane mutfak adasını derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Geniş ve işlevsel alanlar sunmak pratiklik sağlar. Kahverengi granit mutfak tezgahı, mutfağa şıklık katan şık ve zarif bir dokuya sahip. Genel olarak natürel renklerin ahenk ve uyum sağladığı kahverengi tonları ve krem rengi hakim. Sade duvar zemini ise mutfak tezgahı ve dolapları ön plana çıkarıyor.
Ahşabın ve kırmızı tuğla duvarın muhteşem uyumu ile şık bir mutfak. Tavan dekorunda da ahşabın benzer doku ve renklerine rastlayabilirsiniz. Genel olarak natürel dokular mutfak dekorasyonuna sıcak bir atmosfer sağlıyor. Huzur veren sıcak bir atmosfer için doğal malzemelerin kullanımını tercih edebilirsiniz.
Açık plan tasarımda alanları hem kopukluk olmadan bir arada dizayn etmek, hem de işlevine bölgesel tasarlamak gerekir. Burada genel olarak beyaz rengin hakim olduğu zeminlerle uyum ve ahenk söz konusu. Pratik bir şekilde atıştırma yapabilmek için tezgah altı boşluk sandalyeler kullanılarak uygun bir yemek alanı haline getiriliyor. Mutfakta yiyecekleri hazırlarken konuklarınızın size eşlik etmesini sağlamak, onları ihmal etmemek için pratik bir yaklaşım.
Dekoratif öğeleri aksesuarlarla bir araya getirirken, mutfak tezgahı ve yemek masasında kullanılacak malzeme dokusu da ön plana çıkabilir. Mutfağınıza sıcaklık katan ahşap, granit, mermer gibi doğal ve estetik dokular görsel açıdan tatmin edici ve dayanıklıdır.
Nötr renklerle büyüleyici bir mutfak adası. Çiçek saksıları ve dekoratif bitkilerle sıcak ve soğuk renklerin dengesi ve ahengi oluşuyor. Ahşap mutfak tezgahı ve adalarında zengin bir doku ve renk dünyası mevcut. Beyaz duvar zemini ve mutfak dolapları ise gri ahşap mutfak adası şıklığını öne çıkarıyor.
Doğal malzemelerle şık bir mutfak atmosferi oluşturmak oldukça etkileyicidir. Açık renk tonları ile ferah bir atmosfere sahip bu mutfakta ahşabın sıcak renk ve dokuları dikkat çekiyor. Yine şık detaylar için özenli ışıklandırma unsurları önemli katkı sağlar. Beyaz ve ahşabın muhteşem uyumu estetik bir görünüm kazandırıyor.
Sarı mutfak tezgahı ile ahşap yemek masası renk ve dokuları ile mutfağa sıcaklık katıyor. Sarı mutfak tezgahı ile uyum ve ahenk sağlayan lamba aksesuarı kullanılıyor. Modern stil dizayn edilen mutfakta tezgah servis penceresi görevi görüyor ve ocaktan pişen yemekleri kolaylıkla servis etme imkanı sunuyor.
Siyahın zarafeti modern stil bir mutfakta gümüşle uyum sağlayarak büyüleyici bir manzara oluşturuyor. Mutfakta uygulanacak stil ver tarza göre kontrast sağlayacak malzeme ve zarif dokular ilginizi çekebilir. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen mutfaklar bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Dekoratif fikirler yaratıcı zeka va akılcı çözümlerle sağlanabilir. Büyüleyici bir manzara oluşturmak istiyorsanız hayallerinizi sınırlamayın. İki farklı kademe halinde kullanışlı bir yemek alanı ve tezgah tasarlanmış. Sarının iç mekana kattığı sıcaklık ve nötr renklerle oluşturduğu soğuk-sıcak dengesi ise göze hitap ediyor.
Basit ve yalın çizgilerle fonksiyonel unsurları ön plana alarak donanımlı bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştırarak işlevsel unsurlar günlük rutinlerinizi etkiler. Abartılı ve büyük dekorlara gerek kalmadan,
küçük olsun benim olsun dediren mutfaklar şık ve akılcı çözümlerle dizayn edilebilir. Ahşabın sıcak dokusu ile beyazın uyumu hakim olan mutfakta dekoratif bitki ve çiçeklerle şıklık sağlanıyor.
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