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Sahip olmak isteyeceğiniz 10 ideal mutfak tezgahı

Meral Eser Meral Eser
Casa em Sao Francisco - Potrero Hill, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Mutfak
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Mutfaklar çok amaçlı ve işlevsel alanlar sunduğunda hayatımızı kolaylaştırır. Günlük rutinler arasındaki koşturmacada hızlı bir kahvaltı için hazırlama ve yeme işlemlerini tek bir alanda çözmek pratik bir yaklaşım olacaktır. Özellikle hazırlama-pişirme-yeme ihtiyaçlarını tek alanda pratik bir şekilde organize etmek akılcı ve kullanışlıdır. Bir mutfak dekore edilirken mutfak tezgahı ve mutfak adası önemlidir. Uygulanacak malzemelerden doku ve renk uyumuna kadar birçok alternatifi gözden geçiririz. Bu yazımızda ideal olabilecek 10 şahane mutfak adasını derledik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.

Granit kahve çift plaka

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design Modern Mutfak Beton Beyaz
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

Geniş ve işlevsel alanlar sunmak pratiklik sağlar. Kahverengi granit mutfak tezgahı, mutfağa şıklık katan şık ve zarif bir dokuya sahip. Genel olarak natürel renklerin ahenk ve uyum sağladığı kahverengi tonları ve krem rengi hakim. Sade duvar zemini ise mutfak tezgahı ve dolapları ön plana çıkarıyor.

Rustik stil

Casas unifamiliares, ggap.arquitectura ggap.arquitectura Modern Mutfak
ggap.arquitectura

ggap.arquitectura
ggap.arquitectura
ggap.arquitectura

Ahşabın ve kırmızı tuğla duvarın muhteşem uyumu ile şık bir mutfak. Tavan dekorunda da ahşabın benzer doku ve renklerine rastlayabilirsiniz. Genel olarak natürel dokular mutfak dekorasyonuna sıcak bir atmosfer sağlıyor. Huzur veren sıcak bir atmosfer için doğal malzemelerin kullanımını tercih edebilirsiniz.

Boşlukları değerlendirmek

APARTAMENTO BA, Ocapi Arquitetura Ocapi Arquitetura Modern Mutfak Granit Beyaz
Ocapi Arquitetura

Ocapi Arquitetura
Ocapi Arquitetura
Ocapi Arquitetura

Açık plan tasarımda alanları hem kopukluk olmadan bir arada dizayn etmek, hem de işlevine bölgesel tasarlamak gerekir. Burada genel olarak beyaz rengin hakim olduğu zeminlerle uyum ve ahenk söz konusu. Pratik bir şekilde atıştırma yapabilmek için tezgah altı boşluk sandalyeler kullanılarak uygun bir yemek alanı haline getiriliyor. Mutfakta yiyecekleri hazırlarken konuklarınızın size eşlik etmesini sağlamak, onları ihmal etmemek için pratik bir yaklaşım.

Şık ve modern alternatifler

Riviera Apartment, Staging Factory Staging Factory Eklektik Mutfak
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Dekoratif öğeleri aksesuarlarla bir araya getirirken, mutfak tezgahı ve yemek masasında kullanılacak malzeme dokusu da ön plana çıkabilir. Mutfağınıza sıcaklık katan ahşap, granit, mermer gibi doğal ve estetik dokular görsel açıdan tatmin edici ve dayanıklıdır. 

Zarif ve sofistike bir dokunuş

Casa em Sao Francisco - Potrero Hill, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Mutfak
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Nötr renklerle büyüleyici bir mutfak adası. Çiçek saksıları ve dekoratif bitkilerle sıcak ve soğuk renklerin dengesi ve ahengi oluşuyor. Ahşap mutfak tezgahı ve adalarında zengin bir doku ve renk dünyası mevcut. Beyaz duvar zemini ve mutfak dolapları ise gri ahşap mutfak adası şıklığını öne çıkarıyor.

Ahşap sıcaklığı ve natürellik

Reforma de piso calle París, Standal Standal Modern Mutfak
Standal

Standal
Standal
Standal

Doğal malzemelerle şık bir mutfak atmosferi oluşturmak oldukça etkileyicidir. Açık renk tonları ile ferah bir atmosfere sahip bu mutfakta ahşabın sıcak renk ve dokuları dikkat çekiyor. Yine şık detaylar için özenli ışıklandırma unsurları önemli katkı sağlar. Beyaz ve ahşabın muhteşem uyumu estetik bir görünüm kazandırıyor.

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Çok fonksiyonlu

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Modern Mutfak
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Sarı mutfak tezgahı ile ahşap yemek masası renk ve dokuları ile mutfağa sıcaklık katıyor. Sarı mutfak tezgahı ile uyum ve ahenk sağlayan lamba aksesuarı kullanılıyor. Modern stil dizayn edilen mutfakta tezgah servis penceresi görevi görüyor ve ocaktan pişen yemekleri kolaylıkla servis etme imkanı sunuyor.

Görkemli ve şık

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Mutfak
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Siyahın zarafeti modern stil bir mutfakta gümüşle uyum sağlayarak büyüleyici bir manzara oluşturuyor. Mutfakta uygulanacak stil ver tarza göre kontrast sağlayacak malzeme ve zarif dokular ilginizi çekebilir. homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen mutfaklar bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.

Yaratıcı fikirlerle sıcak renkler

Kitchen Past-IT (Hands Made Ideas), Simona Garufi Simona Garufi Endüstriyel Mutfak
Simona Garufi

Simona Garufi
Simona Garufi
Simona Garufi

Dekoratif fikirler yaratıcı zeka va akılcı çözümlerle sağlanabilir. Büyüleyici bir manzara oluşturmak istiyorsanız hayallerinizi sınırlamayın. İki farklı kademe halinde kullanışlı bir yemek alanı ve tezgah tasarlanmış. Sarının iç mekana kattığı sıcaklık ve nötr renklerle oluşturduğu soğuk-sıcak dengesi ise göze hitap ediyor.

Basit ve yalın

nuova cucina a Verona, moovdesign moovdesign Minimalist Mutfak
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

Basit ve yalın çizgilerle fonksiyonel unsurları ön plana alarak donanımlı bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştırarak işlevsel unsurlar günlük rutinlerinizi etkiler. Abartılı ve büyük dekorlara gerek kalmadan, küçük olsun benim olsun dediren mutfaklar şık ve akılcı çözümlerle dizayn edilebilir. Ahşabın sıcak dokusu ile beyazın uyumu hakim olan mutfakta dekoratif bitki ve çiçeklerle şıklık sağlanıyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Mutfak dekorasyonu: Dayanımı kuvvetli ve estetik 10 mutfak tezgahı’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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