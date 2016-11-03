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Aynen kopya çekebileceğiniz 24 rustik mutfak fotoğrafı

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Küchen / Massivholzküchen, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH MutfakDolap & Raflar
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Ahşabın yoğun kullanıldığı rustik tarzda iç mekânlar Türkiye'de de son zamanların trendleri arasında bulunuyor. Ama mevcut bir mutfağı rustik tarza uygun biçimde yeniden modellemek de herkesin altından kalkabileceği bir iş değil. Doğru malzemeyi bulmanın yanısıra, işçilik ve uyum da kritik önem taşıyor. Her durumda, mutfak planlaması konusunda kafa yoran ve rustik tarzı seven okurlarımız için en azından ilham verebilecek bir derleme hazırladık. İşte farklı yaklaşımlarıyla size de gikir verebilecek 24 rustik mutfak fotoğrafı. Bu fotoğrafları inceledikten sonra siz de mutfağınızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz.

Casa das Primaveras, 30/01/1986 30/01/1986 Rustik Mutfak
30/01/1986

30/01/1986
30/01/1986
30/01/1986

Cozinhas incríveis, Casa de Valentina Casa de Valentina MutfakDepo & Kiler
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

Cobertura VL, Studio Novak Studio Novak Modern Balkon, Veranda & Teras
Studio Novak

Studio Novak
Studio Novak
Studio Novak

Küchen / Massivholzküchen, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH MutfakDolap & Raflar
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA Rustik Mutfak
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

Küchen / Massivholzküchen, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH Klasik Mutfak
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

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TAQ, Espais Duals Espais Duals Rustik Mutfak
Espais Duals

Espais Duals
Espais Duals
Espais Duals

Espaço Gourmet, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura Eklektik Mutfak
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

W10 Kitchen by British Standard British Standard by Plain English Rustik Mutfak Ahşap Siyah
British Standard by Plain English

W10 Kitchen by British Standard

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

Wohnhaus 26, Kohlbecker Gesamtplan GmbH Kohlbecker Gesamtplan GmbH Rustik Mutfak
Kohlbecker Gesamtplan GmbH

Kohlbecker Gesamtplan GmbH
Kohlbecker Gesamtplan GmbH
Kohlbecker Gesamtplan GmbH

Projekt wnętrz domu kraków, MOCOLOCCO MOCOLOCCO Rustik Mutfak
MOCOLOCCO

MOCOLOCCO
MOCOLOCCO
MOCOLOCCO

PROJETO RESIDENCIA ALTO DA BOA VISTA SP, MONICA SPADA DURANTE ARQUITETURA MONICA SPADA DURANTE ARQUITETURA Modern Mutfak
MONICA SPADA DURANTE ARQUITETURA

MONICA SPADA DURANTE ARQUITETURA
MONICA SPADA DURANTE ARQUITETURA
MONICA SPADA DURANTE ARQUITETURA

homify Rustik Mutfak
homify

homify
homify
homify

São Lourenço da Serra/SP, Bianka Mugnatto Design de Interiores Bianka Mugnatto Design de Interiores Rustik Evler
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores
Bianka Mugnatto Design de Interiores

Arquitetura de Interiores, Architelier Arquitetura e Urbanismo Architelier Arquitetura e Urbanismo Rustik Mutfak
Architelier Arquitetura e Urbanismo

Architelier Arquitetura e Urbanismo
Architelier Arquitetura e Urbanismo
Architelier Arquitetura e Urbanismo

Residencia de Surfista, Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Marcos Contrera Arquitetura & Interiores Tropikal Mutfak
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores

Marcos Contrera Arquitetura & Interiores
Marcos Contrera Arquitetura &amp; Interiores
Marcos Contrera Arquitetura & Interiores

casa CR, Raquel Junqueira Arquitetura Raquel Junqueira Arquitetura Kırsal Mutfak
Raquel Junqueira Arquitetura

Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura
Raquel Junqueira Arquitetura

Casa de Campo - Ibiúna, Célia Orlandi por Ato em Arte Célia Orlandi por Ato em Arte Kırsal Mutfak Tuğla Kırmızı
Célia Orlandi por Ato em Arte

Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte
Célia Orlandi por Ato em Arte

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat Kırsal Mutfak
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

Cotswold Chapel Kitchen homify Kırsal Mutfak Masif Ahşap Yeşil shaker style,oak cabinets,oak worktops,farrow & ball,slate splashback,rayburn,open shelving,rail,oak shelf,oak crates,chappell green,down pipe
homify

Cotswold Chapel Kitchen

homify
homify
homify

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura Kırsal Mutfak
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

Casa da Fazenda, COSTAVERAS ARQUITETOS COSTAVERAS ARQUITETOS Rustik Mutfak
COSTAVERAS ARQUITETOS

COSTAVERAS ARQUITETOS
COSTAVERAS ARQUITETOS
COSTAVERAS ARQUITETOS

Casa de campo - Cunha - São Paulo - Brasil, Carmen Saraiva Arquitetura Carmen Saraiva Arquitetura Rustik Mutfak
Carmen Saraiva Arquitetura

Carmen Saraiva Arquitetura
Carmen Saraiva Arquitetura
Carmen Saraiva Arquitetura

Minicucina L 145 , LA BOTTEGA DEL FALEGNAME LA BOTTEGA DEL FALEGNAME Akdeniz Mutfak Masif Ahşap Yeşil
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME

Bu yazıyı beğendiyseniz, ’Eviniz için fikirler: 8 orijinal mutfak’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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