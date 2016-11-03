Aynen kopya çekebileceğiniz 24 rustik mutfak fotoğrafı

Ahşabın yoğun kullanıldığı rustik tarzda iç mekânlar Türkiye'de de son zamanların trendleri arasında bulunuyor. Ama mevcut bir mutfağı rustik tarza uygun biçimde yeniden modellemek de herkesin altından kalkabileceği bir iş değil. Doğru malzemeyi bulmanın yanısıra, işçilik ve uyum da kritik önem taşıyor. Her durumda, mutfak planlaması konusunda kafa yoran ve rustik tarzı seven okurlarımız için en azından ilham verebilecek bir derleme hazırladık. İşte farklı yaklaşımlarıyla size de gikir verebilecek 24 rustik mutfak fotoğrafı. Bu fotoğrafları inceledikten sonra siz de mutfağınızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz.