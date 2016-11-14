Daha kullanışlı bir mutfak için 7 parlak fikir

Mutfaklarda geçirilen zaman kimi evlerde oldukça fazladır ve günlük rutinleri etkiler. Özellikle keyifli sofralar kurmak ve sevdiklerinizle konfor sunan bir mutfak sunmak istiyorsanız, mutfak dekorasyonu estetik ve fonksiyonellik açısından özenle dizayn edilmelidir. Birçok mutfak eşyası ve gereç barındıran mutfaklarda depolama sistemlerinde akılcı çözümler oldukça önemlidir. Mutfağınıza fonksiyonellik katmak ve estetik açıdan göze hitap eden bir dekor oluşturmak istiyorsanız alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.
Depolama sistemleri mutfak planlamasında oldukça önemli yere sahiptir. Dolap görünümlü raylı çekmeceler ise kullanım kolaylığı sunar. Bulunduğu alanın şeklini alan ya da özel olarak dizayn edilen çok amaçlı çekmeceler dolap kapağı ya da metal bir taşıyıcıya monte ediliyor. Fonksiyonel tasarımlarla ilgilenenler için köşe çekmeceler de cazip alternatifler arasında yer alıyor. Ayrıca homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen birçok mutfak projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
Dekoratif fikirler sadece satın alınan pahalı eşya ve aksesuarlarla sağlanmak zorunda değil. Yaratıcı fikirlerle mutfak dekorasyonunu daha çekici kılmak mümkün. Reçel kavanozlarından lamba aksesuarlarına dönüşen bu örnek ilham verebilir. Cam kavanozlardan kahve fincanlarına kadar birçok mutfak malzemesi yeniden dönüştürülmek üzere lamba aksesuarı olarak tasarlanabilir, boyanabilir ve renkli ışıklarla sıcak bir atmosfere kavuşabilir.
Farklı ebatlarda bıçakları ahşap ayırıcı ile dizerek çekmece düzenini muntazam oluşturabilirsiniz. Görsel açıdan göze hitap eden ahşap dokusu ile düzen sağlayan bıçak dizisi şık bir görünüm oluşturuyor. Estetik görünümün yanı sıra, mutfak çekmecelerinin kullanımında pratiklik sağlayan fonksiyonel aksesuarlardan biri daha.
Mutfak tezgahına sabitlenen ahşap kesme tahtası ile pratik bir şekilde atıkları depolamaya ne dersiniz? Örnek görselde atık ayırıcı olarak tasarlanan çekmece içine farklı ebatlarda kılıflanmış kutular yerleştiriliyor. Kullanım esnasında pratik bir şekilde çekilerek atıkları depolamanın kısa yollarından biri.
Eğer küçük bir eve sahipseniz gömme dolap sistemleri düzen oluşturmada büyük bir yükü ortadan kaldıracaktır. Örnek görselde görüldüğü üzere mutfak dolabı niteliği taşıyan çekmece ve raflar, mutfak tezgahı dizaynı oldukça fonksiyonel bir yaklaşım. İhtiyaç dahilinde katlanan dolap kapakları, kullanım sonrası kapatılarak beyaz ve muntazam bir zemin oluşturuyor.
Mutfakta ışığın muntazam kullanımı işleri kolaylaştırmasının yanı sıra, estetik ve şık bir görünüm oluşturur. Eviyenin bulunduğu mutfak tezgahı alanı çalışma alanlarından biridir. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile aktif çalışma alanlarını modern aksesuarlarla kullanışlı hale getirebilirsiniz.
Mutfaktan salona açılan servis penceresi kullanım kolaylığı bakımından oldukça pratik ve fonksiyonel. Beyaz tuğla duvar görünümü kazandırılan dekor, kontrast yaratan raf dizaynı ile estetik hale getirilmiş. Ahşap tezgah ile sıcaklık katılan bu alanda şık ve sevimli bir servis alanı yer alıyor.
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