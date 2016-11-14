Daha kullanışlı bir mutfak için 7 parlak fikir

Mutfaktan salona açılan servis penceresi kullanım kolaylığı bakımından oldukça pratik ve fonksiyonel. Beyaz tuğla duvar görünümü kazandırılan dekor, kontrast yaratan raf dizaynı ile estetik hale getirilmiş. Ahşap tezgah ile sıcaklık katılan bu alanda şık ve sevimli bir servis alanı yer alıyor.

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