Yastığı sanata çeviren eller

Yastıklar ve kırlentler, bir evin genellikle görünmez aksesuarlarıdırlar. Günün yorgunluğuyla oturma odamızdaki kanepeye uzandığımızda veya televizyon koltuğumuza kurulup tuttuğumuz takımın maçını izlerken arkadamızda onlar vardır. Çoğu kez varlıklarını bile unuturuz. Bazen oturduğumuz yerde rahat edemezsek aklımıza gelirler, o zaman ararız sadece. Sessiz sedasız işlerini yaparlar. Basit ve önemsiz bir aksesuar gibi görünürler aslında, ama emin olun olmadıkları zaman yokluklarını hissetmeniz uzun sürmez. Evlerimizin bu küçük emektar parçalarını sanata dönüştüren bir tasarım firmasıyla karşınızdayız bu yazımızda. Yaratıcı parmakların dokunduğu her şeyin, her eşyanın yaşama değer katan bir unsur olabileceğini gelin birlikte keşfedelim ve Chouchette'i biraz daha yakından tanıyalım. Bu sıradışı ürünlerle bir kez tanıştıktan sonra eski yastıklarınıza sırt çevirebilirsiniz, bizden uyarması.