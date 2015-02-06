Yastığı sanata çeviren eller

Yastıklar ve kırlentler, bir evin genellikle görünmez aksesuarlarıdırlar. Günün yorgunluğuyla oturma odamızdaki kanepeye uzandığımızda veya televizyon koltuğumuza kurulup tuttuğumuz takımın maçını izlerken arkadamızda onlar vardır. Çoğu kez varlıklarını bile unuturuz. Bazen oturduğumuz yerde rahat edemezsek aklımıza gelirler, o zaman ararız sadece. Sessiz sedasız işlerini yaparlar. Basit ve önemsiz bir aksesuar gibi görünürler aslında, ama emin olun olmadıkları zaman yokluklarını hissetmeniz uzun sürmez. Evlerimizin bu küçük emektar parçalarını sanata dönüştüren bir tasarım firmasıyla karşınızdayız bu yazımızda. Yaratıcı parmakların dokunduğu her şeyin, her eşyanın yaşama değer katan bir unsur olabileceğini gelin birlikte keşfedelim ve Chouchette'i biraz daha yakından tanıyalım. Bu sıradışı ürünlerle bir kez tanıştıktan sonra eski yastıklarınıza sırt çevirebilirsiniz, bizden uyarması.
Chouchette, dünyaca ünlü tasarımcıların desenlerini, geleneksel el işçiliğiyle ve doğal malzemelerle birleştiren, sanatçı ile zenaatçı arasında bir köprü kuran bir firma. Bu yüzden de çok önemli bir yerde duruyor yaptıkları iş. Anadolu'nun yok olmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını, artık yenileri yetişmeyen ustalarını unutup büyük ölçekle endüstriyel üretime yönelmek yerine, emeğin değerini biliyor ve yine emeğin kıymetini bilen tüketiciler için üretim yapıyorlar. Her şeyin olması gerektiği gibi olduğu bu süreç de ortaya bu harika ürünleri çıkarıyor.
Doğayla barışık ekolojik malzemeler tercih eden ve adil ticaret prensiplerini benimseyen Chouchette, ürünlerinde yalnızca ağartılmamış pamuk ve organik kumaş boyaları kullanıyor. Üstelik bu boyalar, kumaşlara ahşap kalıplar kullanılarak tamamen el işçiliği ile işleniyor. Ortaya çıkan sonuç elbette göz alıcı. Bin yıl öne Anadolu'nun pek çok yerindeki evlerde kullanılmakta olan yastıklarla birebir aynı özelliklere sahip bir yastık. Dahası bu desenler ünlü sanatçıların ellerinden çıkıyor ve oturma odalarınızın en kıymetli parçaları olmaya aday aksesuarlara dönüşüyorlar.
Başta da dedik ya, pek önemsiz, üzerinde durumlayan bir aksesuardır aslında yastık ve kırlentler. Oysa böylesine incelikle üretilmiş, tarz sahibi yastıklar, bulundukları mekanın yıldızları da olabilirler pekâlâ. Bu görseldeki kadife kaplı klasik koltuğun üzerinde kullanılan siyah işlemeli turuncu yastıkta olduğu gibi. Fondaki duvarda kullanılan iddialı ahşap kaplamayı bile geride bırakarak mekana ruhunu vermeyi başarıyor.
Chouchette atölyesindeki çalışma masasından bir manzara. Dağınık gibi görünen bu masanın üzerindekiler aslında Chouchette'nin felsefesini bütün doğallığıyla yansıtıyor. Bir yanda çağdaş teknoloji ürünü bilgisayar ve eklentileri, diğer tarafta defter, kalem, makas, kumaşlar, iplikler vs. El emeğinden kopmadan yapılan bir üretim, hem yapanın hem kullananın ortadaki işin kıymetini daha iyi anlamasını ve onu daha çok sevmesini sağlar. Bu dağınık manzara işte bunun için kıymetli.
Geleneksel Tokat örtülerini duymuşsunuzdur belki. Siyah ve beyaz renklerin ağırlıkta olduğu, muazzam desenlerle dolu, kök boyasıyla yapılan çok işlevli parçalardır bunlar. İster şal yapar omzunuza atar, ister oturma odanızda veye mutfağınızda dekorasyonda kullanırsınız. İşte Ahmet Usta kendini bildiği ilk günden bu yana bu örtüleri yapan becerikli ellerin sahibi.
Çeşitli çiçek desenleriyle süslü berjerler son dönemde çok moda. Hemen her mobilya mağazasının koleksiyonunda yer alıyor. Burada da çok başarılı ve ince işçiliğe sahip bir berjer görüyorsunuz. Üzerinde de yüzlerce yıllık bir geleneğin izlerini taşıyan bir yastık. Sizce de harika bir kombinasyon değil mi?
Kadife kumapla kaplanmış modern bir koltuğun üzerinde dizilmiş Chouchette kardeşler, içlerinden birini seçip güzel bir siesta yapacak misafirlerini bekliyorlar. Bu yastıklar gerçekten de her eve, her dekorasyona uyacak, dahası çok yakışacak türden ürünler. Chouchette gibi el sanatlarına değer veren, sosyal sorumluluk sahibi bir firmadan alacağınız bu ürünler, emin olun vicdanınıza da, ruhunuza da, evinize de çok iyi gelecek.