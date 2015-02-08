İzmir'de inci gibi bir ev

Yatay mimarinin ve villa tipi evlerin giderek popülerleştiğine, ülkemizde de dünyadan örneklerle yarışacak güzellikte müstakil ev projeleri olduğuna daha önce de bir yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda yine buna örnek teşkil edecek son derece iddialı bir villayı tanıtıyoruz. İzmir merkezli Mimkare İç Mimarlık tarafından en ince ayrıntısına kadar ustalıkla işlenen bu villa, sahiplerine ömür boyu sürecek bir keyif vaat ediyor.
Son dönemde dış cephede ahşap kaplama modellerini giderek daha fazla görmeye başladık. Kimi zaman bütün cephede tercih edilen, kimi zamansa klasik dış cephe boyası veya camla birlikte kullanılan bu ahşap kaplamalar, uygulandıkları yapılara elit bir hava katıyorlar. Özellikle bu villada bahçedeki ağaçlar, evin önündeki geniş çim alanla birlikte, doğal bir hava yaratırken aynı zamanda iddialı bir çizgiyi ortaya koyuyor.
Mimkare İç Mimarlık bu projesinde son derece çağdaş bir tasarım anlayışı tercih etmiş. Evde kullanılan bütün detaylar, en küçük aksesuara varana kadar bütünlüklü bir tarzı vurguluyor ve tam da bu dönemin modasını yansıtıyor. Oturma odasında ağırlıklı olarak beyaz renk kullanılmış. Yanısıra siyah tonlardaki duvar kaplamasıyla güzel bir kontrast eld edilmiş. Tavanda ise gizli aydınlatmalar dört adet tavan spotuyla birlikte kullanılmış. Villanın mimarisi gündüz ışığından da son derece başarılı bir şekilde yararlanılmasını garanti altına alıyor.
Üst kat merdivenleriyle salonu ayıran noktada modern işlemeleriyle göz dolduran cam bir bölme tercih edilmiş. Bu şekilde evin girişinden geniş pencereye kadar devam eden kuvvetli bir derinlik hissi elde edilmiş. Mobilyaların genel olarak zemine yakın, alçak profilde olmasıyla da ferahlık hissi daha da güçleniyor. Merdiven basamaklarında ise yine siyah ve beyazın şık birlikteliği göze çarpıyor.
Son dönemde giderek daha sık rastladığımız, oturma odası, yemek odası ve mutfağın bir arada kullanıldığı ve yalnızca küçük detaylarla ayrıldıkları bir tasarım anlayışını burada da görüyoruz. Oturma grubunun hemen arkasında yine çok şık ve modern beyaz sandalyelerle birlikte göz dolduran yemek masası dikkat çekiyor. Yemek masasının hemen sağında ise, mutfak, bar tipi küçük bir bölmeyle ayrılmış. Mutfakta yine siyah ve beyazın birlikte kullanıldığını görüyoruz. Aynı zamanda aradaki bölmede beyaz renkle birlikte kullanılan masif ahşap dikey parçalar da tasarımı daha da zenginleştiriyor.
Banyolar evlerin gizli kahramanları, görünmez mekanlarıdır. Ama aynı zamanda bir evin en önemli mekanları arasında yer alırlar. Banyolarımızdaki estetik, yaşam kalitemize bir artı olarak bize geri döner. Mimkare İç Mimarlık imzalı bu villanın banyosunda ise son derece iddialı ve fütüristik bir tarz hakim. Lavabonun arkasındaki sütunun tavanından başlayıp kesintisiz olarka zeminde devam eden ahşap kaplama, mekana zarif bir hava katarken, asimetrik lavabo ve duvar tipi klozet bu tabloyu tamamlıyor. Bir duvarda kullanılan yeni nesil duvar kağıdı ise banyonun modern havasını destekler nitelikte.
Gerçekten de her köşesine, her detayına iyi çalışılmış, büyük emek verilmiş bir ev burası. Fakat tasarımcının asıl imzasını yatak odasında görüyoruz. Yine son derece özgün, fütüristik bir baza ilk bakışta dikkati çekiyor. Yatağın iki tarafında ise, ana banyoda kullanılan tavandan yere uzanan ahşap kaplama detayının bir benzerine rastlıyoruz. Bu dikey alanları da tavandan inen aydınlatmalar ve yine tavan spotları destekliyor. Bütün bunlara rağmen yatak odasının yıldızı, yalnızca cam bir bölmeyle ayrılmış ve tabanı hafifçe yükseltilerek vurgulanmış ebeveyn banyosu. Klasik fayanslar yerine suya dayanıklı yeni nesil laminant parkelerin tercih edildiği banyo, yine bir duvarındaki suya dayanıklı duvar kağıdı ve mekanı yatak odasında ayıran yarı mat cam detayı ile göz dolduruyor.