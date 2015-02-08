İzmir'de inci gibi bir ev

Gerçekten de her köşesine, her detayına iyi çalışılmış, büyük emek verilmiş bir ev burası. Fakat tasarımcının asıl imzasını yatak odasında görüyoruz. Yine son derece özgün, fütüristik bir baza ilk bakışta dikkati çekiyor. Yatağın iki tarafında ise, ana banyoda kullanılan tavandan yere uzanan ahşap kaplama detayının bir benzerine rastlıyoruz. Bu dikey alanları da tavandan inen aydınlatmalar ve yine tavan spotları destekliyor. Bütün bunlara rağmen yatak odasının yıldızı, yalnızca cam bir bölmeyle ayrılmış ve tabanı hafifçe yükseltilerek vurgulanmış ebeveyn banyosu. Klasik fayanslar yerine suya dayanıklı yeni nesil laminant parkelerin tercih edildiği banyo, yine bir duvarındaki suya dayanıklı duvar kağıdı ve mekanı yatak odasında ayıran yarı mat cam detayı ile göz dolduruyor.