homify 360°: Küçük ama şık bir aile evi

Evin üst katında ise merdiven yaşam alanını birbirinden bağımsız iki bölgeye ayırıyor ve bu bölgeler küçük bir köprüyle birbirine bağlanıyor. Tamamen simetrik ve açık planıyla dikkat çeken bu bölümde evin çatısının silüeti de belirgin biçimde ortaya çıkıyor. Zeminde ahşap kullanımıyla eve bir aile evi samimiyeti eklenirken, bu atmosfer lambalar ve korkuluklarda örneğini bulan endüstriyel esintili unsurlarla dengeleniyor. Hem merdivenler, hem de köprünün iki yanında demir parmaklıklar dikey kullanımı vurgularken, yerden kazanmak için kapılar kaydırmalı olarak yapılmış. Arka tarafta ise evin yatak odaları ve banyosu bulunuyor.

Yukarıda söylediğimiz gibi bu galeri evin tam ortasında bir nirengi noktası gibi düşünülmüş. Merdiven ise burada hem estetik anlamda, hem de taşıyıcı unsur olarak mühendislik anlamında önemli bir işlev üstleniyor. Galeri kısmı evin iç mekânındaki yegâne taşıyıcı masif yapı olduğu için, ev sakinleri rahatça evin içinde dolaşabiliyorlar.