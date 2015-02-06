homify 360°: Küçük ama şık bir aile evi

Dünya çapında ilgi çekici evleri tanıttığımız homify 360° serisinin bugünkü bölümünde çok kişinin gücünün yetebileceği, alçakgönüllü, ama bir o kadar da şık ve yenilikçi bir eve konuk oluyoruz. Almanya'nın Reilingen şehrinde, Architekten Lenzstrasse Dreizehn adlı mimarlık bürosu tarafından tasarlanan bu aile evi, ortasında bulunan açık ve dost canlısı, geniş bir galerinin etrafında şekilleniyor. Metrekare itibarıyla ev çok büyük olmamasına rağmen, projeyi yürüten ekip zekice ve yenilikçi çözümlerle bu sorunu aşmayı başarmış ve ortaya insanın üzerine gelmek şöyle dursun, gayet ferah görünen, müthiş bir ev çıkmış. Gelin bu alçakgönüllü ama şık evde bir tura çıkalım, belki size de kendi eviniz için fikir ve ilham verecek bir şeyler çıkabilir.
Alman mimarisinin geleneksel özelliklerini taze bir yaklaşımla yorumlayan bu ilgi çekici evin dışarıdan görünümünde ilk dikkat çeken keskin geometrik biçimler ve ahşapla betonun uyumu oluyor. beyaz dış cephe, kayarak açılan yatay ahşap kapılarla desteklenirken, çatı katı penceresinde evin genel silüeti daha küçük boyutlarda tekrar edilmiş. Bu kapılar sadece hoş bir dış görünüş sağlamakla kalmayıp, içeridelki gölge ihtiyacını da karşılamış oluyorlar. Evin yan tarafında bulunan giriş kısmında ise siyah renk vurgusu dikkat çekiyor.
Evin hemen yanına, adeta onun küçük bir kopyası gibi inşa edilen garaj ise evin temel mimari özelliklerini devam ettirerek uyumlu bir görünüm oluşturuyor. Geometrik anlamdaki benzerliklerin yanısıra evin kendisinde gördüğümüz ahşap vurgusu, oranı artmış bir şekilde garajda da aynen muhafaza edilmiş. Garajın dış cephesinde ekstra olarak kapıyla çatı arasındaki cam ilavesini görüyoruz.
Evin mutfak ve yemek odası kısımlar geniş ve akışkan bir alan olarak düzenlenmiş ve doğal ışık almasına özellikle özen gösterilmiş. Mutfaktan yemek alanına geçişte odanın geneliyle uyumlu ve işlevselliğiyle öne çıkan bir dolap görüyoruz. Bu dolabın önemli özelliklerinden biri de yer tasarrufu sağlaması. Mutfağın genelinde ahşapla siyah tonlarının kombinasyonu rahat ve huzurlu bir atmosfer oluşturuyor.
Evin üst katında ise merdiven yaşam alanını birbirinden bağımsız iki bölgeye ayırıyor ve bu bölgeler küçük bir köprüyle birbirine bağlanıyor. Tamamen simetrik ve açık planıyla dikkat çeken bu bölümde evin çatısının silüeti de belirgin biçimde ortaya çıkıyor. Zeminde ahşap kullanımıyla eve bir aile evi samimiyeti eklenirken, bu atmosfer lambalar ve korkuluklarda örneğini bulan endüstriyel esintili unsurlarla dengeleniyor. Hem merdivenler, hem de köprünün iki yanında demir parmaklıklar dikey kullanımı vurgularken, yerden kazanmak için kapılar kaydırmalı olarak yapılmış. Arka tarafta ise evin yatak odaları ve banyosu bulunuyor.
Yukarıda söylediğimiz gibi bu galeri evin tam ortasında bir nirengi noktası gibi düşünülmüş. Merdiven ise burada hem estetik anlamda, hem de taşıyıcı unsur olarak mühendislik anlamında önemli bir işlev üstleniyor. Galeri kısmı evin iç mekânındaki yegâne taşıyıcı masif yapı olduğu için, ev sakinleri rahatça evin içinde dolaşabiliyorlar.
Evin banyosunda ilk dikkat çeken şey, üç adeta çatı penceresi sayesinde mekâna damga vuran müthiş aydınlık oluyor elbette. Zeminde iki farklı seviyesi olan banyoya parkeyle giriliyor ama ıslak bölge için küçük kareli ve bakımı kolay olan mozaik tercih edilmiş.
Banyonun küveti ise çatının çıkıntıs yaptığı kısmın altına entegre edilerek yer tasarrufu sağlanmış ve küçük, samimi bir köşe oluşturulmuş. Yine yukarıdan sızan direk ışık sayesinde oda neredeyse transparan bir görüntü sunuyor.
Banyoya komşu olan yatak odası da bu mekândan paravanı andıran bir kayan kapıyla ayrılıyor. Taşıyıcı özelliği olmayan ara kapı süt beyazı bir ışıkla aydınlatılırken, banyodaki doğal ışıktan yatak odası da faydalanmış oluyor. Odanın iç dekorasyonunda da hem malzeme seçimi, hem de tasarım dili olarak evin genelindeki anlayışın yansımalarını görmek mümkün. Gerek ahşap vurguları, gerek tasarruflu kullanım, gerekse de gösterişsiz bir şıklık bu odaya da damgasını vuran etkenler arasında.
Peki bu ilginç evi siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz?