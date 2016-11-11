Bahçe ya da balkonda ihtiyacınız olabilecek 13 eşya

Balkon, bahçe gibi açık alanlarda kullanılan eşyalar kimi zaman bir sandalye masadan ibaretken kimi zaman da akla gelmedik yaratıcı bir örnek olabiliyor. Sizin için seçtiğimiz ürünlere göz atarak kendi evinize uygun eşyalara karar verebilirsiniz.
İlk örneğimiz yenilikçi bir model olup en önemli artısı mobil olması. Bu da demek oluyor ki dilediğiniz yere koyabilirsiniz. Bahçe, teras hatta yeterince büyükse balkona bile. Ayrıca basit bir monte işlemi var. Kısacası son derece pratik.
İkinci örnek hem balkon hem bahçeler için sallanan koltuk. Bahçe ve balkon gibi açık alana uygun mobilyalar arasında sıklıkla yer alan sallanan koltuklar hafif salınım yapmaları sayesinde oldukça eğlencelidir de.
Sıradaki eşya bahçe, balkon ve eviniz dahil pek çok yerde kullanabileceğiniz bir ürün. Günümüzde elektronik eşyalar olmadan olmuyor. Dolayısıyla açık alanlarda da laptop koyacak bir yere ihtiyacımız var. Resimdeki pratik masa ise bu ihtiyacı zahmetsizce karşılıyor.
Gündüzleri doğal ışık sayesinde sıkıntı yaşamasak bile güneş batıp hava karardığında aydınlatmaya ihtiyaç duyarız. Ancak yüksek ışık yerine daha loş bir aydınlatma çok daha huzurlu bir ambiyans oluşturur. Ayrıca elektrik olmadan her yere kolayca taşımak istiyorsanız şık mumluklar tam aradığınız şey.
Bu defa oldukça keyifli bir eşyaya geçiyoruz. Alt kısmı ahşaptan yapılma iki adet şezlong rahat minderleri sayesinde daha ziyade bir yatağı andırıyor. Sıcak günlerde bahçede uzanıp tatlı bir şekerleme yapmak için ideal seçim.
Yaz mevsiminde açık havada vakit geçirmeyi sevsek de bunaltıcı sıcaklar buna engel olur. Dolayısıyla gölgelik alana ihtiyaç duyarız. Resimdeki gibi bir şemsiye ise bu ihtiyacı karşılamaya yeter de artar bile. Daha küçük bir modelini balkonda da kullanabilirsiniz.
Açık alanlara öze tasarlanmış mutfak modelleri görmüşsünüzdür. Genellikle veranda gibi yerlere yapılan bu mutfaklar pekala balkon için de düşünülebilir. Resimdeki kapalı balkon mutfak tasarımı için elverişli görünüyor.
Örnekte gördüğümüz balkon-bahçe karışımı alan sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip. Duvar bitimindeki yeşil bitkiler ve mor çiçekler insanın içini açarken puf koltuklarda ayaklarınızı uzatıp kitabını okuyabiliyorsunuz. Masa takımı da konulabilirdi tercihe göre, ama bu hali çok daha keyifli.
Sırada küçük bir arka bahçe örneği var. Bahçe mobilyalarına uygun olarak hasırdan yapılma iki adet butterfly sandalye ile küçük bir kare masadan oluşan takıma her iki yandan yeşil bitkiler eşlik etmiş. Saksılara ek olarak ortamın havasını değiştiren otantik heykeller şüphesiz dekoratif açıdan mühim.
Balkonlar bahçelere oranla daha küçük bir alana sahip olduğundan balkona özel çözümler düşünebilirsiniz. Örneğin farklı boyutlarda küçük tabureler satın alarak farklı renklere boyayabilir aynı zamanda saksı veya fincan koymak için kullanabilirsiniz.
Açık alanlara özel kullanılan mobilyaların arasında nasıl ki hasır, bambu gibi malzemeler ağırlıktaysa ferforje masa-sandalye takımları da o kadar revaçtadır. Genellikle delikli ve oymalı bir şekle sahip olan bu takımlarda masa yuvarlak olur.
Resimde gördüğümüz örnek bodrum katında bulunan bir evin arka bahçesi. İnce ve uzun bir alana sahip olan bahçede duvara monte modern bir bar yapılmış. Bu katın yüksek duvarları olduğu için bar tasarlamak mümkün hale gelmiş. Kısacası bahçenin veya balkonun mimari yapısına özel çözümler bulabilirsiniz.
Son örnek yine hem balkon hem de bahçeler için uygun ahşap çiçek yatağı. Resimde mini bir bahçe haline getirilen balkonda bir köşeye çiçek yatakları yapılarak o kısım bitkiler için ayrılmış. Ek olarak askılara asılan saksılar da dekoratif görünüyor.
Balkonlarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Daha güzel bir balkon mümkün: 10 şahane örnek’ başlığına göz atabilirsiniz.