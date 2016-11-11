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Bahçe ya da balkonda ihtiyacınız olabilecek 13 eşya

nihal e. nihal e.
homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
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Balkon, bahçe gibi açık alanlarda kullanılan eşyalar kimi zaman bir sandalye masadan ibaretken kimi zaman da akla gelmedik yaratıcı bir örnek olabiliyor. Sizin için seçtiğimiz ürünlere göz atarak kendi evinize uygun eşyalara karar verebilirsiniz.

​Modern barbekü

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN BahçeOcak & Barbekü
Bureau GN

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

İlk örneğimiz yenilikçi bir model olup en önemli artısı mobil olması. Bu da demek oluyor ki dilediğiniz yere koyabilirsiniz. Bahçe, teras hatta yeterince büyükse balkona bile. Ayrıca basit bir monte işlemi var. Kısacası son derece pratik.

​Sallanan koltuk

Ferforje Salıncak ERİNÖZ OUTDOOR FURNITURE BahçeSalıncak & Oyuncaklar
ERİNÖZ OUTDOOR FURNITURE

Ferforje Salıncak

ERİNÖZ OUTDOOR FURNITURE
ERİNÖZ OUTDOOR FURNITURE
ERİNÖZ OUTDOOR FURNITURE

İkinci örnek hem balkon hem bahçeler için sallanan koltuk. Bahçe ve balkon gibi açık alana uygun mobilyalar arasında sıklıkla yer alan sallanan koltuklar hafif salınım yapmaları sayesinde oldukça eğlencelidir de.

​Pratik laptop masası

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
homify

homify
homify
homify

Sıradaki eşya bahçe, balkon ve eviniz dahil pek çok yerde kullanabileceğiniz bir ürün. Günümüzde elektronik eşyalar olmadan olmuyor. Dolayısıyla açık alanlarda da laptop koyacak bir yere ihtiyacımız var. Resimdeki pratik masa ise bu ihtiyacı zahmetsizce karşılıyor.

​Gece için aydınlatma

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Balkon, Veranda & Teras
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Gündüzleri doğal ışık sayesinde sıkıntı yaşamasak bile güneş batıp hava karardığında aydınlatmaya ihtiyaç duyarız. Ancak yüksek ışık yerine daha loş bir aydınlatma çok daha huzurlu bir ambiyans oluşturur. Ayrıca elektrik olmadan her yere kolayca taşımak istiyorsanız şık mumluklar tam aradığınız şey.

​Bahçede uyku

homify Tropikal Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bu defa oldukça keyifli bir eşyaya geçiyoruz. Alt kısmı ahşaptan yapılma iki adet şezlong rahat minderleri sayesinde daha ziyade bir yatağı andırıyor. Sıcak günlerde bahçede uzanıp tatlı bir şekerleme yapmak için ideal seçim.

​Gölgelik için şemsiye

Bahçe Mobilyaları, Wood Garden Wood Garden Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Wood Garden

Bahçe Mobilyaları

Wood Garden
Wood Garden
Wood Garden

Yaz mevsiminde açık havada vakit geçirmeyi sevsek de bunaltıcı sıcaklar buna engel olur. Dolayısıyla gölgelik alana ihtiyaç duyarız. Resimdeki gibi bir şemsiye ise bu ihtiyacı karşılamaya yeter de artar bile. Daha küçük bir modelini balkonda da kullanabilirsiniz.

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​Küçük bir mutfak

Apartamento São Bernardo, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores Modern Balkon, Veranda & Teras
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

Açık alanlara öze tasarlanmış mutfak modelleri görmüşsünüzdür. Genellikle veranda gibi yerlere yapılan bu mutfaklar pekala balkon için de düşünülebilir. Resimdeki kapalı balkon mutfak tasarımı için elverişli görünüyor.

​Puf minderler

homify Minimalist Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Örnekte gördüğümüz balkon-bahçe karışımı alan sakin ve huzurlu bir atmosfere sahip. Duvar bitimindeki yeşil bitkiler ve mor çiçekler insanın içini açarken puf koltuklarda ayaklarınızı uzatıp kitabını okuyabiliyorsunuz. Masa takımı da konulabilirdi tercihe göre, ama bu hali çok daha keyifli.

​Bahçe heykelleri

Apartment, monica khanna designs monica khanna designs Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
monica khanna designs

Apartment

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Sırada küçük bir arka bahçe örneği var. Bahçe mobilyalarına uygun olarak hasırdan yapılma iki adet butterfly sandalye ile küçük bir kare masadan oluşan takıma her iki yandan yeşil bitkiler eşlik etmiş. Saksılara ek olarak ortamın havasını değiştiren otantik heykeller şüphesiz dekoratif açıdan mühim.

​Renkli tabureler

Hogar, EnKaja EnKaja Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
EnKaja

EnKaja
EnKaja
EnKaja

Balkonlar bahçelere oranla daha küçük bir alana sahip olduğundan balkona özel çözümler düşünebilirsiniz. Örneğin farklı boyutlarda küçük tabureler satın alarak farklı renklere boyayabilir aynı zamanda saksı veya fincan koymak için kullanabilirsiniz.

​Ferfoje masa takımı

Dto. Palermo, Arquitectura Laura Napoli Arquitectura Laura Napoli Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Arquitectura Laura Napoli

Arquitectura Laura Napoli
Arquitectura Laura Napoli
Arquitectura Laura Napoli

Açık alanlara özel kullanılan mobilyaların arasında nasıl ki hasır, bambu gibi malzemeler ağırlıktaysa ferforje masa-sandalye takımları da o kadar revaçtadır. Genellikle delikli ve oymalı bir şekle sahip olan bu takımlarda masa yuvarlak olur.

​Bahçeye bar

Apartamento 13, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Tropikal Balkon, Veranda & Teras
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Resimde gördüğümüz örnek bodrum katında bulunan bir evin arka bahçesi. İnce ve uzun bir alana sahip olan bahçede duvara monte modern bir bar yapılmış. Bu katın yüksek duvarları olduğu için bar tasarlamak mümkün hale gelmiş. Kısacası bahçenin veya balkonun mimari yapısına özel çözümler bulabilirsiniz.

​Çiçek yatakları

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox Kırsal Balkon, Veranda & Teras
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

Son örnek yine hem balkon hem de bahçeler için uygun ahşap çiçek yatağı. Resimde mini bir bahçe haline getirilen balkonda bir köşeye çiçek yatakları yapılarak o kısım bitkiler için ayrılmış. Ek olarak askılara asılan saksılar da dekoratif görünüyor.

Balkonlarla ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Daha güzel bir balkon mümkün: 10 şahane örnek’ başlığına göz atabilirsiniz.

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