Kutu gibi bir ev yeter diyenlere 6 ekonomik ve sevimli öneri

Barınak ihtiyacı olan evler yüksek maliyetlere ve genel olarak ihtiyaçtan büyük ölçülere sahip evler olarak inşa edilirler. Büyük ölçüler dekorasyon sırasında odaların dolu görünmesini engellediği için dekorasyonun zayıf kalmasına neden olur. Bu nedenle daha küçük ölçülere sahip kutu gibi evler tercih edilmeye başlanmıştır. Kutu gibi küçük olan evler maliyet açısından da kolaylık sağlar. Hem ucuz hem de kutu gibi bir evim olsun istiyorsanız sayfalarımızdaki küçük ev ev örneklerini incelemelisiniz. Bu evler hem size ev hakkında farklı fikirler verecek hem de evin maliyeti açısından sizi zorlamayacak bir bütçe ortaya çıkacaktır. Ev ölçüleri küçük olduğu için kullanılan malzemeler, işçilik ve dekorasyon için ayıracağınız zaman daha az olacağından bütçeniz zorlanmayacaktır. Kutu gibi küçük evlerin bir diğer avantajı da kolay bir şekilde istediğiniz gibi dekore edebilmenizdir. Ev hanımlarının memnun olduğu bu durum aynı zamanda maliyet açısından da avantaj oluşturmaktadır.
Küçük kutu gibi bir evim olsun diyenler için en ideal fikir resimde yer alan ev örneğidir. Tuğla duvarlara sahip doğal rengi olan evin dış cephesi tuğla renkleri ile uyumlu olacak şekilde harmanlanmış ve ortaya resimdeki gibi modern, zarif ve insanın tüylerini diken diken edecek kadar güzel bir dış cephe çıkarılmış. Ev küçük ve keskin hatlara sahip olduğu için nizami çizgilere sahip avlusu ve ana girişi evin görselliğini bir şölene dönüştürmüş.
Bir evin tasarımının titiz bir şekilde yapılmış olması o evin her detayının muhteşem olmasını sağlar. Örnek ev tasarımında olduğu gibi kutu gibi küçük bir olmasına karşın muhteşem bir görsellik oluşturulmuş. Üst kata yapılan çıkma balkon aynı zamanda evin tamamlayıcı ögesi olmuş. Ayrıca dış cephe görselliği açısından muhteşem bir dış cephe oluşturularak bahçe ile bütünleştirilmiş.
Bir evin kutu gibi bir yapıya sahip olması ve yeni teknoloji ile ekonomik bir şekilde üretilmesi doğal olamayacağı anlamına gelmez. Bu örnek evimizde olduğu gibi kutu gibi olan ve keskin çizgilere sahip olan evin dış cephesi sade bir şekilde dekore edilmiş. Bu sadelik ahşaplar kullanılarak biraz daha doğal bir sadeliğe dönüştürülmüş. Bu evin ölçülerine göre çok uygun bir bütçe ile yapılmış olması aynı zamanda evin daha değerli olmasını sağlıyor. Düz çatısı, yağmur olukları ve kutu gibi tasarımı ile keşke böyle bir eve sahip olabilsem hissinin uyanmasına neden oluyor.
Kutu gibi ev denildiğinde akla ilk gelen ev türü olan konteyner evler günümüzde daha modern tasarımlar ile kullanılmaktadır. Betonarme bir eve göre daha uygun fiyatlı olan ve istenildiğinde demonte edilerek istenilen yere taşınabilen bu evler aynı zamanda istenilen renklere kolayca boyanabildiği için sahiplerine aşırı kolaylık sağlıyor. Resimde yer alan örnek evimizde olduğu gibi farklı renkler tercihe edilebilir veya evin içinde istediğiniz bölümlendirmeyi kısa sürede yapabilirsiniz.
Eğer kutu gibi bir eve sahip olup doğa içinde yaşamak gibi bir fikriniz varsa resimdeki gibi küçük kutu gibi evinizi doğanın kalbinde yaşlı bir çınar ağacının gölgesine inşa ettirmeli ve yaşamın tadını çıkarmalısınız. Bütçe olarak minimal bütçelere sahip olan ahşap ve doğal ev sizin uzun yıllar genç kalmanızı da sağlayacaktır. Ahşap olduğu için dış cephesi de kolay bir şekilde dekore edilebilen bu ev her insanın sahip olmak isteyeceği kadar şık ve cezbedici bir ev olarak karşımızda duruyor.
İnsan eve girdiğinde veya evi uzaktan gördüğünde mutlu olabiliyorsa bu ev tam istediği gibi bir ev olmuş demektir. Örnek evimiz kutu gibi ve küçük ölçülere sahip olan aynı zamanda orman içine inşa edilerek hem doğanın keyfini çıkarmanızı sağlayan hem de muhteşem bir görselliği bulunan bir ev olarak mutluluk kaynağı rolünü üstleniyor. Yeşil dış cephesi ve şık verandası ile keyif alacağınız 5 çaylarını doğanın ortasında evinizde içebilirsiniz.