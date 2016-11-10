Kutu gibi bir ev yeter diyenlere 6 ekonomik ve sevimli öneri

Barınak ihtiyacı olan evler yüksek maliyetlere ve genel olarak ihtiyaçtan büyük ölçülere sahip evler olarak inşa edilirler. Büyük ölçüler dekorasyon sırasında odaların dolu görünmesini engellediği için dekorasyonun zayıf kalmasına neden olur. Bu nedenle daha küçük ölçülere sahip kutu gibi evler tercih edilmeye başlanmıştır. Kutu gibi küçük olan evler maliyet açısından da kolaylık sağlar. Hem ucuz hem de kutu gibi bir evim olsun istiyorsanız sayfalarımızdaki küçük ev ev örneklerini incelemelisiniz. Bu evler hem size ev hakkında farklı fikirler verecek hem de evin maliyeti açısından sizi zorlamayacak bir bütçe ortaya çıkacaktır. Ev ölçüleri küçük olduğu için kullanılan malzemeler, işçilik ve dekorasyon için ayıracağınız zaman daha az olacağından bütçeniz zorlanmayacaktır. Kutu gibi küçük evlerin bir diğer avantajı da kolay bir şekilde istediğiniz gibi dekore edebilmenizdir. Ev hanımlarının memnun olduğu bu durum aynı zamanda maliyet açısından da avantaj oluşturmaktadır.