Evinizin girişi için küçük ve güzel 6 bahçe örneği

Biz Bu gün küçük ve insanı mutlu eden Venezuella evlerinden örnekleri inceliyoruz. Muhteşem derece de güzel ve küçük bahçelere sahip olan bu evler tropik unsurlarla tasarlanmış. Tropikal ilkim bölgesinde yer alan evlerin tamamında geniş ve büyük bahçeler olmadığı için şık ve tropikal bitkiler içeren küçük bahçeler yapılarak evin bölgesel özellikleri taşıması sağlanmış. Aynı zamanda doğal ve ferah bir ev olması sağlanan bu evler renkli bitkiler tercih edilerek evin daha renkli olması sağlanmış. Özellikle bahçeler evin giriş bölümlerine konumlandırılmış ve evin ana girişinin çok şık olması sağlanarak eve geldiğinizde ferahlığı ve doğallığı daha ilk girişte hissetmeniz sağlanmış. Homify farkı ile gezeceğimiz bu evlerin tamamı bölgesel özelliklerine göre dekore edilerek zengin ve zevkli bir görselliğe sahip olmuş.