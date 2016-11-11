Evinizin girişi için küçük ve güzel 6 bahçe örneği

Biz Bu gün küçük ve insanı mutlu eden Venezuella evlerinden örnekleri inceliyoruz. Muhteşem derece de güzel ve küçük bahçelere sahip olan bu evler tropik unsurlarla tasarlanmış. Tropikal ilkim bölgesinde yer alan evlerin tamamında geniş ve büyük bahçeler olmadığı için şık ve tropikal bitkiler içeren küçük bahçeler yapılarak evin bölgesel özellikleri taşıması sağlanmış. Aynı zamanda doğal ve ferah bir ev olması sağlanan bu evler renkli bitkiler tercih edilerek evin daha renkli olması sağlanmış. Özellikle bahçeler evin giriş bölümlerine konumlandırılmış ve evin ana girişinin çok şık olması sağlanarak eve geldiğinizde ferahlığı ve doğallığı daha ilk girişte hissetmeniz sağlanmış. Homify farkı ile gezeceğimiz bu evlerin tamamı bölgesel özelliklerine göre dekore edilerek zengin ve zevkli bir görselliğe sahip olmuş.
evinize geldiğinizde ana giriş kapısının yanında yer alan küçük ve renkli bir bahçenin içinden geçmeyi hangimiz istemez. İşten geldiğimiz de tüm yorgunluğumuzu alacak olan bu küçük bahçe için resimdeki bahçe örneğini kopyalayabiliriz. Renkli Çiçeklerden ve yıllık bodur bitkilerden oluşan bu bahçe renkli mermer ile desteklenerek oldukça zarif bir giriş bahçesi oluşturulmuş ve evin dış cephe güzelliği artırılarak muhteşem bir görsellik ortaya çıkarılmış.
Bir evin huzur kaynağı olması için giriş kısmının ve dış cephesinin uyumlu bir bahçeye sahip olması yeterlidir. Evin sınırlarının dışından başlayan bahçe örneğinde olduğu gibi yeşil ve insanı mutlu eden bir bahçe tasarlayarak merdiven boyunca eve ulaşım sağladığınız yürüyüş yolu boyunca mutlu olacağınız ve eve huzurlu girmenizi sağlayacak bir bahçe sahibi olabilirsiniz.
Evinizde boş alanlar yaratarak özle bitki alanları oluşturabilir ve evinizin yemyeşil bitkilerle doğal ve görenleri hayran bırakan bahçelere sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Özel tropikal bitkiler tercih ederek resimdeki gibi etkileyici güzelliği olan şık bahçeler oluşturmak sizin elinizde. Küçük bir alana ekilmesine rağmen büyüdükçe serpilen heliconas bitkisi evinizin renkli bir dünayaya sahip olmasını sağlayacak.
Evinizde yeterli bahçe alanınız yoksa resimdeki gibi duvar dibine 5 cm lik alanlar açıp çöl bitkisi olarak adlandırılan ve uzun süreler susuz yaşayabilen bitkiler ekerek hem tropikal bir bahçeye hem de yeriniz olmamasına rağmen evinizi güzelleştiren bir alana sahip olabilirsiniz. Bu alanı kavisli bir şekilde tasarlamanız evinizin daha görsel olmasını sağlayacağı gibi yeşil alan için daha fazla alan ayırmanızı sağlayacaktır.
Bahçenin yalnız başına yeşil olması kadar bahçe ile bütünleşik seramik ve karoların kullanılması da çok önemlidir. Örnek bahçe dekorasyonunda olduğu gibi merdivene döşenmiş olan karolar ve renkli seramikler bahçenin daha renkli cıvıl cıvıl olmasını sağlamış. Ayrıca merdiven köşesinde yer alan ölü alan saksı bitkisi yerleştirilerek hem ölü alan ortadan kaldırılmış hem de yeşil alan oranı artırılarak muhteşem derece de güzel bir tasarım yapılmış.
Bir alanın güzel ve görsel olması için kullanılan ve tercih edilen tüm renklerin uyumlu bir şekilde yerleştirilmesi ve renk kontrastının yakalanması gereklidir. Örnek merdiven tasarımında yer alan bahçe ve merdiven birleşiminde tüm renkler çok titiz bir şekilde yerleştirilmiş, bahçe oldukça şık bir şekilde dekore edilerek merdivenin güzelliği kat kat artırılmış. Beyaz trabzanlar ve cam korkuluk bahçenin bütün bir alan olmasına katkı sağlayarak görselliği pekiştirmiş.