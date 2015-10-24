Ahşap dekorasyona dair en şık örnekler

Yaşam alanlarımızı dekore ederken tercih edeceğimiz dekorasyon stilleri geniş bir yelpazeye sahip. Bununla birlikte hangi tarzda tercih yaparsak yapalım, kullanılan ana malzemelerden birisi çoğunlukla ahşap olacaktır. Ahşap malzeme kimi zaman renklendirilerek kimi zaman da farklı tonlarından seçilerek renk kullanımı konusunda size seçenek sunar. Ancak boyasız ve sade görünümlü ahşap bile damarlı yapısı ve çizgileri sayesinde çoğunlukla dikkat çekicidir. Ahşap görünümlü mobilyalar bazen de sade yapısıyla insana huzur verir. Zira doğayı da çağrıştıran bir dokusu vardır.

Ahşap dekorasyon uygulayabileceğiniz odaların başında yatak odası gelir. Yatak başları ve kenarlarında hala sıklıkla ahşap kullanılıyor. Bunun dışında koltuk kenarları ve masalarda yaygın olarak kullanılan bir malzeme. Mutfakta ise dolap ve tezgahlarda ahşap malzemenin kullanıldığı örnekleri bulmak mümkün. Tabii banyolar da unutulmadı. Lavabo tezgahlarından banyo dolaplarına dek ahşap malzeme gayet revaçta. Bu yazı da ise evlerimizin çeşitli bölümlerden ahşap dekorasyon modelleri seçerek size fikir vermeye çalıştık.. Ahşap dekorasyonla ilgili daha detaylı yazılar arayanlar ’Ahşap mobilya nasıl boyanır?’ Başlığına göz atabilirler.