Ahşap dekorasyona dair en şık örnekler

Yaşam alanlarımızı dekore ederken tercih edeceğimiz dekorasyon stilleri geniş bir yelpazeye sahip. Bununla birlikte hangi tarzda tercih yaparsak yapalım, kullanılan ana malzemelerden birisi çoğunlukla ahşap olacaktır. Ahşap malzeme kimi zaman renklendirilerek kimi zaman da farklı tonlarından seçilerek renk kullanımı konusunda size seçenek sunar. Ancak boyasız ve sade görünümlü ahşap bile damarlı yapısı ve çizgileri sayesinde çoğunlukla dikkat çekicidir. Ahşap görünümlü mobilyalar bazen de sade yapısıyla insana huzur verir. Zira doğayı da çağrıştıran bir dokusu vardır.
Ahşap dekorasyon uygulayabileceğiniz odaların başında yatak odası gelir. Yatak başları ve kenarlarında hala sıklıkla ahşap kullanılıyor. Bunun dışında koltuk kenarları ve masalarda yaygın olarak kullanılan bir malzeme. Mutfakta ise dolap ve tezgahlarda ahşap malzemenin kullanıldığı örnekleri bulmak mümkün. Tabii banyolar da unutulmadı. Lavabo tezgahlarından banyo dolaplarına dek ahşap malzeme gayet revaçta. Bu yazı da ise evlerimizin çeşitli bölümlerden ahşap dekorasyon modelleri seçerek size fikir vermeye çalıştık.. Ahşap dekorasyonla ilgili daha detaylı yazılar arayanlar ’Ahşap mobilya nasıl boyanır?’ Başlığına göz atabilirler.
Belirgin olarak ahşap malzemenin kullanıldığı tasarım stillerinden en önemlisi şüphesiz rustik stildir. Özellikle ahşabın doğal görünümlü modellerinin kullanıldığı stilde çoğu zaman çarpıcı bir dizayn ortaya çıkar. Bu ahşap dekorasyon örneğinde ise geniş bir televizyon ünitesi ile onu tamamlayan iki adet bank şeklinde masa görüyoruz. Televizyon ünitesi çizgili şekliyle dikkat çekici hale gelirken bank masalar da iki sıra olarak hizalanmış şekliyle çizgilere uyum sağlamış.
Hemen hemen tüm mobilyalarında ahşap malzeme kullanılan Ünmo imzalı yatak odası başarılı bir ahşap dekorasyon örneği. Tüm parçalarında ahşap kullanılmakla birlikte bir örnek modeller tercih edilmeyerek ahşabın zengin bir kombinasyonu çıkarılmış ortaya. Aynı malzemeyi farklı farklı tonlarda kullanarak renk hareketliliği de sağlanmış. Bilhassa oval figürler ağırlık kazanmış. Yatağın dayandığı duvarın devasa yuvarlağıyla aynalı dolap bölümünün yuvarlak kısımları da hoş bir uyum yakalamış.
Bazen çalışma odalarında bazen de salonun bir bölümünde hazırladığımız oturma köşeleri çoğunlukla mini bir kitaplık ile bir adet tekli koltuktan oluşur. Bu örnekte ise okuma köşesini ahşap dekorasyon kategorisine sokabiliriz. Zira pek çok aksesuarda belirgin olarak ahşap malzeme tercih edilmiş. Özellikle eklektik stil lambanın ayak kısımlarını bir hayli enteresan. Kalın tahtalardan yapılma ayaklar lambaya sıra dışı bir görünüm kazandırmış. Tabureyi andıran sehpasından tekli koltuğun kenarlarına denk ahşap uyumu göz doldurmuş.
Tavanı hariç sona baştan ahşap dekorasyon modeli gördüğümüz resimde raflar odanın dikkat çekici unsuru. Aynı hizada durmayan ve gelişigüzel yerleştirilmiş duvar rafları aynı zamanda ışıklı. Duvarlarda ve zeminde kullanın ahşabın çizgili yapısı yeterince hareketli bir görünüm kazandırdığından duvar raflarına dikkat çekmek için ışık kullanmak yaratıcı bir fikir. Küçük servis sehpasında da ahşap tabaka kullanılarak genel dekorasyonda bütünlük yakalanmış.
Ahşap dekorasyon yaparken odanın zeminini bazen duvarını kimi zaman da tüm eşyaları ahşaptan seçerek hayal ettiğiniz tasarımı meydana getirebilirsiniz. Bu örnekte ise zemin ahşap kaplama. Halı da kullanılmamış, böylece tahtanın dokusunun ön plana çıkmasına özen gösterilmiş. Aksesuarlar ise rengarenk ve modern parçalardan seçilerek ahşabın renklerle uyumuna dikkat çekilmiş. Duvar resmi de bir o kadar estetik.
Ahşap dekorasyon örneklerinde en yaratıcı tasarımlardan biri karşımızdaki çatı kitaplığı. Üçgen şeklindeki duvara ahşap raflar yapılarak kitaplık elde edilmiş. Böylece yer kaplamayan ve kullanılmayan alanları da değerlendiren yaratıcı bir dizayn yapılmış. Ağırlıklı olarak beyaz olan odanın tavan kısmında ahşaptan bir çatı iskeleti daha bulunuyor. Bunun gibi detaylarla dekorasyonda da uyum yakalanmış denilebilir
Mutfak tasarımında ahşap malzeme kullanarak dekorasyonun ağırlığını o noktaya verebilirsiniz. Mesela bu örnekte kullanılan devasa tezgah şekil itibariyle sevimli çiftlik havasındaki dekorasyona zenginlik katmış. Bu ahşap dekorasyon örneğinde olduğu gibi kırsal stil mutfak tasarımlarında ahşap malzemeye ağırlık vererek hem stilini güçlendirirsiniz hem de benzersiz bir tezgahınız olur. Zengin araç gereç kullanımı da bir başka hoş ayrıntı.
Ahşap dekorasyon örneklerinden bir başka yatak odası modelinde yatak başlığı geniş tutularak açık renkli tahtanın dekorasyonun ana malzemesi olduğunun altı çizilmiş. Diğer masa ve duvar raf gibi parçalarda da aynı malzeme kullanılarak dekorasyonda bütünlük sağlanmış. Yerlerde ise siyah beyaz çizgili hayvan desenleri tercih edilerek tasarıma dinamizm kazandırılmış. Bu iki parça arasındaki geçiş ise çizgili yastıklarla sağlanmış.
Bir hayli geniş ve zengin görünümlü oturma odası dizaynı ahşap dekorasyonun görkemli örneklerinden. Başlı başına çizgili ahşap tavanı ve ona eşlik eden düzensiz ışıklandırması için bile modern yoruma dair başarılı bir örnek denilebilir. Her bir parçanın büyük modellerden ve benzersiz örneklerden seçildiği dekorasyonda nereye baksanız başka bir detay gözünüze çarpıyor.
Zemini ve bir duvarı çizgili ahşap malzemeden oluşan tuvalet tasarımı küçük bir alanda dahi neler yapılabileceğine dair örnek gösterilecek bir model. Bir tarafı modern ve iç açıcı bir lavabo dizaynına sahip modelde diğer duvar raflar ve çamaşır makinesi için ayrılmış. Klozetin olduğu duvar ise bir yere dek ahşap kaplama. Duvarın başlayıp ahşabın bittiği kısım ise ahşap katmanın kalınlığından ötürü raf işlevi görmüş.
Bir banyonun lavabo kısmını gördüğümüz ahşap dekorasyon örneğinde ana malzememiz yine ahşap. Lavabo tezgahının bir kısmı derin ve modern görünümlü lavabo için ayrılmışken diğer kısmı havlu ve diğer malzemelerini muhafazası için kullanılan mini dolaba bırakılmış. Tezgahın alt kısmı siyah olduğundan havlu dolabı da siyahtan seçilerek ahenk sağlanmış. Son olarak modern aydınlatma tercihi de göz dolduruyor.
Ahşap dekorasyon modellerinden neredeyse her şeyin ahşaptan yapılma olduğu dikkat çekici bir örnek karşımızda duruyor. Özellikle şöminenin olduğu duvar bölümü mümkün olduğunca işlevsel kullanılmış. Ancak odanın tamamı epey geniş olduğundan büyük bir yemek masası ile koltuklar da odaya gelişigüzel serpiştirilmiş. Her ne kadar dekorasyonun doğal bir havası varsa da yemek takımına eşlik eden modern aydınlatması tasarımı günümüze taşımış.
Ahşap dekorasyon örneklerinde yatak odası modellerine bolca rastlarız. Çünkü hem pek çok tarza uygun bir malzeme hem de yatak odasında sıcak bir hava estirir. Bu yatak odası dizaynı ise minimalist stile uygun. Görkemli değil ve sade. Aynı zamanda farklı ve sıra dışı. Bunu da çok büyük değişimler yapmadan başarıyor. Özellikle bisiklet, oyuncak araba gibi aksesuarların yukarıda duracak şekilde yerleştirilmesi çarpıcı bir ambiyans yaratmış.
Oldukça büyük bir yemek takımının bulunduğu yemek odası tasarımı rahatlıkla ahşap dekorasyona giriyor. Zira renkli parke döşemesinden devasa oda kapısına pek çok bölümde ahşap malzeme, estetiğini adeta konuşturmuş. Desenli yemek masasının lake parlak yüzeyi de bir o kadar şık ve cazip görünüyor. Süslü avizeleriyle deyim yerindeyse saraylara layık diyebileceğimiz dekorasyonun titizlikle ve özenerek hazırlandığı belli oluyor