Önce&Sonra: Portekiz'de göz kamaştırıcı bir restorasyon

Homify'da yayınladığımız Önce & Sonra yazıları her zaman ilgi çeken yazılardır. Bugünkü yazımızda Portekiz'de adeta baştan yaratılan bir villayı mercek altına alacağız.
Restorasyon projesi Lizbon'lu mimar Nuno Ladeiro'nun imzasını taşıyor. Ladeiro'nun sahibi olduğu mimarlık şirketi çok yetenekli mimarlar, iç mimarlar ve şehir plancılardan oluşan bir takımı barındırıyor. Bu yetenekli takım ulusal projelerin yanında uluslararası endüstriyel tasarım projelerine de imza atıyor. Özellikle şehir planlama, kamu binaları, müstakil evler, ofisler, otel ve işyeri tasarımları konusunda uzmanlaşan firma projelerine uzun yıllar boyunca kazandığı deneyimi katıyor. Dilerseniz firmanın son projelerinden biri olan muhteşem villa restorasyon projesine yakından bakalım.
Villa Cascais'de bulunuyor. Portekiz mimarisinin en verimli dönemlerinden olan 60'lı yıllarda yapılan villa geleneksel ve modern bir mimari anlayışı bir araya getiriyor.
Villanın ilk sahibi evi çok da iyi kullanmamış ve yıpratmış. Yeni sahibi ise sade dış cephesine rağmen modern bir anlayış ortaya koyan evin değerini görmüş. Evin yıpranmışlığına rağmen yılmayan yeni ev sahibi eve ve günümüz anlayışını doğru biçimde yansıtacak doğru uzmanı bulmak için çok çaba harcamış.
Restorasyondan önce bahçenin hali de içler acısıydı. Yabani bitkilerle dolan bahçedeki ağaçlar da budanmamaktan kötü görünüyorlardı. Proje kapsamında bahçe duvarlarının orijinal malzemeyle yeniden inşa edilmesini ve bitkiler için itinalı bir peyzaj düzenlemesini de içermesi gerekiyordu.
Restorasyon sonrası dış cephe ışıl ışıl ışıldıyor ve yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Restorasyon projesinin başarılarından biri de evin temel çizgileri korunurken sadece detaylara dokunularak bu sonuca ulaşılmış olması. Cephe elden geçirilirken panjurlu pencere ve kapılar korunarak orijinale sadık kalınmış.
Bahçe düzenlemesindeki değişim de hemen göze çarpıyor. Uganda çimi ekilen bahçeye, yeni bir takım bitkilerle hoş bir hava katılmış.
Evin alt katından bahçeye çıkıldığında, çim alana ulaşmadan önce bir taş alan yaratılmış. Mermer malzemeyle oluşturulan alan, balkonun altında yer alıyor ve balkonun gölgesinden faydalanıyor.
Bahçede yeni bitkilerin yanı sıra, mevcut bitkilerde bakımdan geçirilmiş ve ev tasarımının bir sanat eserine dönüşmesi sağlanmış.
Orijinal taş duvar elden geçirilip, iç mekanın rustik atmosferine bir hazırlık niteliği taşıyor. Özenle seçilen bitkiler, duvarla olağanüstü bir kontrast yaratmış ve çok hoş görünüyorlar.
İç mekan fotoğraflarına geçmeden önce daha önce iki oda olan mekanın duvarı yıkılarak daha geniş bir oturma odası alanı yaratıldığını belirtelim.
Yemek odası oturma odasıyla bağlantılı ve genel ambiyans beyaz renk üzerine kurulmuş. Birkaç parçada siyahla kontrast oluşturulurken, kırmızı renkli halı da odaya renk katmış. Yemek masası ve sandalyeler tasarımcı işi. Plastik şeffaf ayaklarıyla dikkat çeken sandalyelerin döşemeleri de son derece ilginç bir desene sahip.
Üst katta yatak odaları bulunuyor. Merdivenden çıktıktan sonra girdiğiniz koridor, odanıza çekilmeden önce vakit geçirilebilecek bir alan. Charles Ray Eames imzası taşıyan tasarımcı işi son derece konforlu koltuk üzerinde dinlenirken kitap okumak için son derece uygun. Pencere koridoru aydınlatarak ferah bir hale getiriyor. Zemin için seçilen açık renkli parke, ağacın damarlarını görebildiğimiz bir yapıya sahip. Merdivenle koridoru bölen korkuluk ise cam bir panel olarak kullanılmış. Son derece şık bir görüntü sağlıyor. Evin pek çok yerinin olduğu gibi koridorun da beyaza boyanması mekanın ferahlığını arttırmış.
Ebeveyn banyosu son derece lüks ve konforlu biçimde tasarlanmış. İnsanda görür görmez duş alıp dinlenme isteği uyandırıyor. Lavabo altındaki dolap kapakları ve aynanın çerçevesi renk ve malzeme açısından bir bütünlük oluşturuyor. Pastel renkli lamba da mermer lavaboyla uyum sağlıyor. Siyah karolar ve beyaz duvar hoş bir kontrast oluşturuyor. Havlu asılan metal askı ve armatürler de birbirleriyle uyumlu.
Eminiz bu restorasyon projesi bizim olduğu kadar sizin de hoşunuza gitmiştir. Siz de eski evinizi yenilemeye karar verirseniz bu projeden ilham alabileceğiniz noktalar olduğunu düşünüyoruz.