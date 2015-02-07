Önce&Sonra: Portekiz'de göz kamaştırıcı bir restorasyon

Villa Cascais'de bulunuyor. Portekiz mimarisinin en verimli dönemlerinden olan 60'lı yıllarda yapılan villa geleneksel ve modern bir mimari anlayışı bir araya getiriyor.

Villanın ilk sahibi evi çok da iyi kullanmamış ve yıpratmış. Yeni sahibi ise sade dış cephesine rağmen modern bir anlayış ortaya koyan evin değerini görmüş. Evin yıpranmışlığına rağmen yılmayan yeni ev sahibi eve ve günümüz anlayışını doğru biçimde yansıtacak doğru uzmanı bulmak için çok çaba harcamış.