Güzel bir salon dekorasyonu için bu 6 hatadan kaçının

Her birimizin farklı zevkleri ve farklı dekorasyon anlayışı var. Evimizin dekorasyonu beğenilerimizi, ihtiyaçlarımızı, yani kısacası hayat tarzımızı yansıtır ve bu nedenle de kendine özdür. Ancak yine de, şık bir görünüm ve işlevsel bir kullanım için bazı dekorasyon kurallarını gözardı etmemek gerekir. İçinde mutlulukla yaşayacağımız huzur dolu bir ev dekorasyonu için yapılması ve yapılmaması gereken bazı şeyler vardır. Bu kurallar elbette esnektir, ancak genel hatları bellidir, dolayısıyla evin şekline, ev sahibinin de beğeni ve ihtiyaçlarına göre adapte edilebilirler.
Bu yazımızda 6 basit maddede yapılmaması gereken bazı dekorasyon hatalarını sıraladık. Bu 6 hatadan kaçınırsanız, oturma odası dekorasyonunuz şık, fonksiyonel ve huzur dolu olur.
Oturma odası evde en çok vakit geçirdiğimiz, aileyle toplandığımız, misafirlerimizi ağırladığımız mekan. Bu mekanın tüm ihtiyaçlarımıza karşılık verebilmesi ve aynı zamanda da göze hoş görünmesi onu huzur dolu bir ortam haline getirecektir. Oturma odasının huzur dolu olmasını engelleyecek bir numaralı hata ise çok fazla renk kullanımı. Eğer çılgın, sıra dışı, kendine has ve özel bir dekorasyon peşinde değilseniz, yani rengarenk bir dekoru özellikle tercih etmiyorsanız, renk konusunda tutucu olmak doğru bir karar olur. Bu renkli eşyalar kullanmayın anlamına gelmiyor. Tıpkı profesyonel dekoratörler gibi, birçok farklı rengi bir arada kullanmamaya özen gösterin, belirli bir renk yelpazesinin dışına çıkmayın, kontrast renkleri sadece detaylarda ve aksesuarlarda kullanın.
Mobilya alışverişi yapmak oldukça eğlencelidir ancak ani kararlarla satın bir eşya evinizin diğer eşyalarıyla uyum sorununa neden olabilir. Yeni mobilya parçaları almadan önce, evinizdeki diğer mobilyalar ile uyumuna dikkat etmelisiniz. Farklı dönemlere ve tasarım stillerine ait parçaları bir arada kullanabilirsiniz (bkz: Eklektik Stil) ancak bu işi başarıyla kotarmak için iyi bir göze sahip olmak ve dekorasyondan iyi anlamak fayda eder.
Televizyonun konumu oturma odasındaki mobilyaların yerleşimini etkileyen bir numaralı etken. Hemen hemen hepimiz belki başka bir düzende daha iyi görünebilecek oturma odamızı, sırf televizyon izlemek konforlu olsun diye farklı şekilde dekore ediyoruz. Öyseyse bu işi en doğru şekilde yapalım! Hele ki televizyon karşısında uzun saatler geçiriyorsanız, televizyonu kafanızı yan çevirerek izlemek zorunda kalmak istemezsiniz, değil mi? Koltuk takımı televizyon odaklı yerleştirilmelidir ve en çok kullandığınız koltuk ya da kanepe teveziyonun tam karşısında olmalıdır. Televizyon ne çok yüksekte ne de çok alçakta olmalıdır. Televizyonun alt sınırı yerden 50-60 cm yukarıda olmalıdır, televizyonunuzu monte ederken bunu gözardı etmeyin. Ayrıca, televizyon pencerenin karşına konulmamalıdır, yansıyan ışık rahatsız edici olur.
Her şeyin fazlası zarar; fazla renk, fazla mobilya, fazla ışık, ya da aksine fazla karanlık. Eğer eviniz yeteri kadar büyük değilse, oturma odanızı ayda yılda bir gelen misafirler için koltuk takımları ile donatmayın! Hatta eviniz büyükse bile bu hatayı yapmayın. Ayrıca, odanızın boyutuna uygun büyüklükte mobilyalar seçin. Küçük bir evde kallavi mobilyalar berbat görünecektir!
Yetersiz aydınlatma ve tek yerden aydınlatma mekanda koyu renkli gölgelerin oluşmasına neden olarak ortamın kasvetli görünmesine neden olacaktır. Bu nedenle tek aydınlatmadan sakınmak gerekir. Bunun yerine, birkaçnoktadan yumuşak bir aydınlatma çok daha iyi olacaktır. Üstelik gelişen LED teknolojisi sayesinde, ampuller çok daha az yakıyor! Bu konuyla ilgili detaylı bilgileri ’Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı?’ başlıklı yazımızdan okuyuabilirsiniz.
Mobilyaların görünüşleri elbette önemlidir ancak konforları da çok önemlidir. Mobilya alışverişi yaparken bu iki kriteri de göz önünde bulundurmak gerekir. Oturma yeri fazla geniş, sırtı fazla dik ya da fazla eğimli, iki yanı da kolçaksız vs gibi özellikleri olan mobilyaları alırken iki kere düşünün!