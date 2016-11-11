Güzel bir salon dekorasyonu için bu 6 hatadan kaçının

Her birimizin farklı zevkleri ve farklı dekorasyon anlayışı var. Evimizin dekorasyonu beğenilerimizi, ihtiyaçlarımızı, yani kısacası hayat tarzımızı yansıtır ve bu nedenle de kendine özdür. Ancak yine de, şık bir görünüm ve işlevsel bir kullanım için bazı dekorasyon kurallarını gözardı etmemek gerekir. İçinde mutlulukla yaşayacağımız huzur dolu bir ev dekorasyonu için yapılması ve yapılmaması gereken bazı şeyler vardır. Bu kurallar elbette esnektir, ancak genel hatları bellidir, dolayısıyla evin şekline, ev sahibinin de beğeni ve ihtiyaçlarına göre adapte edilebilirler.

Bu yazımızda 6 basit maddede yapılmaması gereken bazı dekorasyon hatalarını sıraladık. Bu 6 hatadan kaçınırsanız, oturma odası dekorasyonunuz şık, fonksiyonel ve huzur dolu olur.