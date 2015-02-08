Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Haftanız nasıl geçti? Bu hafta Homify ailesi için her zaman olduğu gibi çok keyifliydi. Sizlere yine son derece hoş tasarımlar ve dekorasyon fikirleri sunduk. Yoğun bir hafta geçirdiyseniz, sitemizi çok fazla ziyaret edememiş olabilirsiniz. Biz de bunu düşünerek her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da bir önceki haftaya damga vuran en iyi beş yazıyı sizlere hatırlatmak istedik.
Biliyorsunuz bir süredir yabancı Homify uzmanlarının tasarımlarının yanı sıra tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkma son derece şık evler ve tasarımlara da yer veriyoruz. Bu haftaya damgasını vuran beş yazı da yerli tasarımcılarımızın ürünleriyle ilgili. Mersin ve İstanbul'dan çok hoş birer evin yanı sıra, yerli tasarımcılardan bir oturma odası seçkisine, televizyon ünitelirnden, Alaçatı'da göz alıcı bir otel tasarımına kadar değişik alanlarda yazılar geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu.
Haftanın en iyi beş yazısına tekrar bakmak isterseniz, ya da hiç görmediyseniz, haydi gelin hatırlayalım.
Ferah mekanlar yaratmanın en önemli iki sırrı geniş pencereler ve beyaz renk kullanımıdır. Mersin çevresindeki kasabalar son yıllarda tatilcilerin gözdesi oldu. Müstakil villaların yanı sıra denize yakın mesafedeki apartman daireleri, yaz aylarını deniz, kum ve güneş tatiliyle geçirmek isteyenler için ekonomik bir fırsat sunuyor.
Mersin çevresindeki kasabalardan biri de Mezitli yakınlarındaki Çeşmeli kasabası. Çeşmeli kasabasında yer alan bir sitede bulunan bu apartman dairesi de beyaz rengin kullanımıyla son derece ferah bir daireye dönüşmüş. Ancak bu hali bu dairenin ilk hali değil. Evin sahibi dairenin karanlık halinden şikayetçiymiş ve bunu düzeltmek için çareyi Emre Urasoğlu İç Mimarlık ve Tasarım'a başvurmakta bulmuş. Onlar da ev sahibinin istekleri doğrultusunda evi baştan yaratmışlar. Ayrıntılar yazımızda.
Bir dönemler Türkiye'nin en popüler tatil beldesi Bodrum'du. Bodrum şimdilerde bu özelliğini Alaçatı'ya kaptırmış durumda. Son yıllarda inşaat sektörü daha fazla kar elde etmek için dikine yapılara yönelse de Alaçatı'daki imar planlaması nedeniyle Alaçatı'da yüksek katlı binalar görmeniz mümkün olmuyor. Bu da yöreyi mimari bir cennete dönüştürüyor.
Bu yazımızda Alaçatı'da çok hoş bir oteli mercek altına aldık. Tuncer Sezgin'in imzasını taşıyan iç mimari tasarımı kadar dışarıdan görünümü ve peyzajıyla da dikkat çeken otel binası klasik Ege taş mimarisiyle modern çizgileri harmanlıyor. Yazımızı okuduktan sonra bu oteli listenize alacağımızdan hiç kuşkumuz yok.
Son yıllarda inşaat sektörünün gelişimine bağlı olarak iç mimari ve mimari çalışmalar da epeyce ilerleme oldu. Yerli mimarlarımız ve tasarımcılarımız son moda trendleri takip ediyor, hatta bir çok çalışmalarında kendilerinden kattıkları unsurlarla bu trendleri aşıyorlar.
İşin en sevindirici tarafı mimari tasarımdaki bu gelişmelerin sadece İstanbul'da ya da diğer büyük şehirlerle sınırlı kalmaması. Bu haftaya damgasını vuran yazılardan biri de Hatay'da bulunan bir villayı tanıttığımız yazı oldu. Deça Mimarlık tarafından hayata geçirilen çalışma her türlü ayrıntının düşünülerek, işlevselliğin estetikle buluştuğu bir şekilde sonuçlanmış.
Televizyon evlerin olmazsa olmaz eşyası. Hele konu ülkemiz olunca televizyonun önemi bir kez daha artıyor zira Türkiye günde ortalama televizyon izlenme saatleri istatistiklerinde her zaman üst sıralarda bulunan bir ülke. Bunun ispatı için çok da uzağa gitmemize gerek yok. Birçoğumuzun evinde televizyon baş köşeyi kaplıyor ve odanın dekorasyonu televizyona göre yapılıyor.
Son yıllarda gelişen LCD ve LED ekranlı televizyonlarla eski tüplü televizyonların pabucu dama atıldı. Bu yeni, zarif ve ince teknolojik ürünleri hayatımıza bir de televizyon ünitesi diye bir mobilya soktu. Eskiden bir sehpanın üstünde duran televizyonlar, artık sadece televizyona değil, diğer elektronik cihazları, dvdleri, hatta kimi zaman kitapları bile koyabildiğimiz televizyon ünitelerini süslüyor. Bu yazımızda tamamı yerli tasarımcıların hünerli ellerinden çıkma televizyon ünitelerinden bir seçkiye yer verdik. Umarız bu modellerden biri zevkinize hitap eder.
Oturma odaları evin en çok zaman geçirilen bölümlerinden biri. Ekonomik düzey arttıkça evin diğer bölümlerinde olduğu gibi oturma odalarının tasarımları da farklılaşıyor. Devreye lüks unsuru giriyor. Bu yazımızda birbirinde lüks oturma odalarına yer verdik. Hepsi yerli tasarımcıların imzasını taşıyan birbirinden lüks oturma odaları bizim gibi sizleri de büyüleyecek diye umuyoruz.