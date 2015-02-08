Top 5: Haftanın en iyi beş yazısı

Haftanız nasıl geçti? Bu hafta Homify ailesi için her zaman olduğu gibi çok keyifliydi. Sizlere yine son derece hoş tasarımlar ve dekorasyon fikirleri sunduk. Yoğun bir hafta geçirdiyseniz, sitemizi çok fazla ziyaret edememiş olabilirsiniz. Biz de bunu düşünerek her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da bir önceki haftaya damga vuran en iyi beş yazıyı sizlere hatırlatmak istedik.

Biliyorsunuz bir süredir yabancı Homify uzmanlarının tasarımlarının yanı sıra tamamı yerli tasarımcıların elinden çıkma son derece şık evler ve tasarımlara da yer veriyoruz. Bu haftaya damgasını vuran beş yazı da yerli tasarımcılarımızın ürünleriyle ilgili. Mersin ve İstanbul'dan çok hoş birer evin yanı sıra, yerli tasarımcılardan bir oturma odası seçkisine, televizyon ünitelirnden, Alaçatı'da göz alıcı bir otel tasarımına kadar değişik alanlarda yazılar geçtiğimiz haftaya damgasını vurdu.

Haftanın en iyi beş yazısına tekrar bakmak isterseniz, ya da hiç görmediyseniz, haydi gelin hatırlayalım.