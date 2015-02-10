Yerli tasarımcılardan ofisler

Mimarinin gelişmesi sadece konutlarda değil, iş yeri ve ofis tasarımlarında çok ilginç örneklere rastlamamıza neden oluyor.
Ofisler çalışan kesimin ortalama olarak günlerinin üçte birini geçirdiği mekanlar. Son dönemlerde yönetici ve patronların en büyük kaygılarından biri de iş verimliliğini arttırmak. Bunun en önemli araçlarından biri de çalışanlara ferah ve tarz sahibi iş yeri ortamları sunmak.
Bu ihtiyacı gören mekan tasarımcıları da bu alanla ilgili çalışmalarda bulunuyor. Daha önce de yayınladığımız ve son derece büyük ilgi uyandıran ofis tasarımlarından sonra bir kez daha yerli tasarımcıların elinden çıkma ofisleri konu etmeye karar verdik.
Eğer iş yeri binanızı değiştirmeyi ya da yenilemeyi düşünüyorsanız belki bu tasarımlardan biri de size ilham verebilir. En azından tasarım çizgilerini beğendiğiniz bir tasarımcıya rastlamanıza yardımcı olabilir. Yazımızdaki tüm tasarımların yaratıcılarını Homify'dan ulaşmanız mümkün.
Çoğu iş yeri patronu mekan darlığından çalışanlarını daracık, havasız kubiklere tıkıyor, sonra da verimli olmalarını bekliyor. Oysa Ankara'da yer alan büyük bir holding, resimde gördüğünüz ofis binasında yerden cimrilik etmemiş ve çalışanları için ferah bir çalışma ortamı sunmuş.
İç mekan tasarımlarının yanında 3D printing uygulamarı, interaktif ve dijital alanlarda verdiği hizmetlerle de adından sıkça söz ettiren 5 Dakika Deneyim tasarımın elinden çıkan ofis binasına ahşap malzeme hakim. Koyu kahve tonların baskın olduğu ofiste zemin için kontrast oluşturacak açık renk karolar kullanılmış. Tavandaki estetik ızgaralar için ise siyah renk tercih edilmiş. Mekanın geniş pencereleri içerinin aydınlık olmasına yardımcı oluyor.
Web sitesi tasarımından, kırtasiye gereçlerine, dijital baskıdan ajans hizmetlerine kadar pek çok alanda hizmet veren Bworks iç mimari konusunda da iddialı. Özellikle iş yeri ve ofis tasarımlarında uzmanlaşan kuruluşun projelerinden biri de resimde gördüğünüz Rams Yapı binası. Resimde lobi bölümünü gördüğünüz bina dört kattan oluşuyor.
Lobinin en dikkat çeken özelliği mermer ve doğal taşların çok ustalıkla ve şık biçimde kullanılmış olması. Gri ve toprak rengi gibi doğal renklerin ağırlıkta olduğu lobideki oturma grubu da son derece şık bir görünüme sahip. Mermerin baskın olduğu mekanın ışıklandırması da başarılı bir şekilde yapılmış.
Diş hekimi pek çok kişinin korkulu rüyasıdır. Diş hekim korkusundan dişlerinden ızdırap çeken çoğu kişi, ağrıları dayanılamaz hale gelene kadar bekler. Ama sonunda dişçi koltuğuna oturmaktan kurtulamaz.
Diş hekimi kliniklerinde hastayı karşılayan ilk bölüm bekleme salonudur. Sıcak ve rahatlatıcı bir bekleme salonu belki de hastanın dişçi korkusunu yenmesine yardımcı olabilir. Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Şölen Coşar Mimarlık da böyle düşünmüş olacak ki, resimde gördüğünüz diş hekimi muayenehanesi tasarımında oldukça sıcak bir sonuç ortaya koymuş.
Beyazın hakim olduğu mekana 2015'in trend rengi marsalayla renk katılmış. Başarılı bir ışıklandırmayla zaten ferah olan mekan daha da ferah hale getirilmiş.
2010 yılından beri konut ve iş yeri tasarımlarıyla müşterilerine hizmet veren Gkhn Erdgn mimarlık ofisinin imzasını taşıyan bu ofis projesi yazımızdaki dğer ofislerden farklı olarak açık değil, koyu renklerle dekore edilmiş. Siyah ve gri tonların ağırlıklı olduğu ofiste tavan beyaz bırakılmış ve bir kontrast yakalanmış. Kimileri siyahın öalışma ortamı için iç karartıcı bir renk olduğunu düşünebilir. Ancak bu çalışmada da görüldüğü gibi klas sonuçlar ortaya çıkardığı kesin.
Ofislerin çalışma alanları haricinde bir diğer önemli bölümü de toplantı salonlarıdır. Kimi zaman ofis elemanlarının toplantılarına ev sahipliği yapan bu salonlar kimi zaman da dışarıdan gelen iş ortaklarıyla yapılacak toplantılar için kullanılır ve şirketinizin aynası işlevini görür.
Sanalarc imzasını taşıyan bu toplantı salonu son derece başarılı renk kullanımı ve aydınlatmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca duvardaki sanatsal fotoğraf çalışmaları da ortama hoş bir hava katmış.Böyle bir odada yapılacak toplantılardan olumlu sonuçlar çıkacağına hiç kuşku yok.
Bworks'ten bir başka çalışma daha. Yine bir ofis binasının lobisi ama bu sefer kullanılan renkler gri ve beyaz ağırlıklı. Oldukça huzurlu bir atmosfer yaratılmış ve bu işyerine gelecek misafirlerin ilk karşılaştıkları mekan olarak onları etkileyeceği şüphesiz.