Yerli tasarımcılardan ofisler

Mimarinin gelişmesi sadece konutlarda değil, iş yeri ve ofis tasarımlarında çok ilginç örneklere rastlamamıza neden oluyor.

Ofisler çalışan kesimin ortalama olarak günlerinin üçte birini geçirdiği mekanlar. Son dönemlerde yönetici ve patronların en büyük kaygılarından biri de iş verimliliğini arttırmak. Bunun en önemli araçlarından biri de çalışanlara ferah ve tarz sahibi iş yeri ortamları sunmak.

Bu ihtiyacı gören mekan tasarımcıları da bu alanla ilgili çalışmalarda bulunuyor. Daha önce de yayınladığımız ve son derece büyük ilgi uyandıran ofis tasarımlarından sonra bir kez daha yerli tasarımcıların elinden çıkma ofisleri konu etmeye karar verdik.

Eğer iş yeri binanızı değiştirmeyi ya da yenilemeyi düşünüyorsanız belki bu tasarımlardan biri de size ilham verebilir. En azından tasarım çizgilerini beğendiğiniz bir tasarımcıya rastlamanıza yardımcı olabilir. Yazımızdaki tüm tasarımların yaratıcılarını Homify'dan ulaşmanız mümkün.