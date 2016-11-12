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Küçük bir arazi üzerinde tamamen dönüştürülmüş mütevazi bir yazlık

umit atdağ umit atdağ
Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS Modern Evler
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Sıfırdan bir ev inşasının aksine  bir dönüşüm yapılması, evin özgünlüğünün korunması, mevcut yapının zarar görmesi önlenerek özgün mimarisine bağlı kalınarak  yenilenmesi biraz uzun süren meşakkatli süreçler olsa da  sonuç yeni bir eve göre  daha zevkli ve daha yaşanabilir bir eve sahip olabilirsiniz. Bu gün baştan aşağı yenilenen ve görselliğinin yanında mütevazi bir yapıya sahip olan bir yazlığı homify farkı ile ziyaret ediyoruz.  Eski bir ev olmasına rağmen  yapılan yenileme işlemi  tüm özellikleri korunan, açık alanları ve bahçesinin şık peyzajı ile  görenlerin beğenisini kazanan  yenilenmiş bir yazlık haline gelen bu evi yakından incelemek için ziyaret ediyoruz.

Geçmişe bir bakış

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS Modern Evler
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

İlk bakışta mevcut binanın perili bir ev olduğu, metruk bir binanın daha da ötesinde bir harabe olduğu görülebilir. Tüm cephelerde nemlenme, boya dökülmesi,  renk kararması oluşmuş.  Bu şekilde bir terk edilmiş havası veren bu eski yazlık eski bir yapı olduğu için sağlam temellere sahip olsa da görünüş olarak çürümüş bir yapı görüntüsü vermektedir. Arka planda yer alan sundurma ve oldukça bakımsız bahçe özgün ev hakkında fikir verse de yaşanılabilir bir ev fikri uyandırmıyor.

Yeniden doğuş

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS Modern Evler
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

Evin eski hali reforme edilerek  yeniden yaratılmış.  Tüm duvar yeniden restore edilerek sokak floşları ile uyumlu bir hale getirildiği gibi aynı zamanda orijinal renklerine kavuşturulmuş. Ana cephe ile evin iç kısmını ayıran duvar eski haline göre orijinal ve özgün yapısı göz önüne alınmış ve daha yüksek inşa edilmiş. Duvarın geri kalan kısmının sokak görselini oluşturması için  metal çubuklar kullanılmış.

Küçük detaylar

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS Modern Balkon, Veranda & Teras
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

evin mütevazi yapısı korunmuş ve evin ana girişinde oldukça küçük bir bahçe yapılarak kapının görsel olması düşünülmüş. Minimalist dekorasyon  fikrine uygun olarak sade ve görsel olan bu  küçük bahçe  pencerelerin rengi il uyumlu taşlar ile kaplanmış. Bu şekilde bütünlük oluşturularak  evin dış cephesinde yer alan tüm detaylar muhteşem bir şekilde işlenmiş. Minimal bütçe ile çok şık bir bahçe ve  ana giriş dekorasyonu yapılarak evin yenilenmesi sağlanmış.

Ferahlık ve aydınlık

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS Modern Oturma Odası
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

Evin içinde yüksek bir tavan ve bembeyaz bir iç ortam hakim. Oturma odası, yemek odası , mutfak oldukça geniş bir alana dekore edilmiş. Gün ışığının daha fazla iç mekanlara ulaşması için özgünlüğü korunan muhteşem bir pencere tasarımı yapılmış. Seçilen karolar ve zemin kaplamaları iç mekanın doğal olarak aydınlatılmasına katkı sağlarken aynı zamanda ferah ve havadar bir iç ortam oluşmasını da sağlamış.

Arka cephe

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS Modern Evler
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

Evin arka cephesi, sokağa bakan cephe gibi zarif bir şekilde özgünlüğüne uygun olacak şekilde dekore edilmiş.  Kırmızı tuğla  duvarın estetik görüntüsünü destekleyecek şekilde gri ve mat duvar yenilemesi yapılmış. Ayrıca  kapı ve pencereler de aslına uygun bir şekilde yenilenerek çok şık bir arka cephe dekorasyonuna imza atılmış. Yeşil çim bahçe ile uyumlu olan arka cephe evin en güzel renk uyumunu ortaya koymuş.

Ana giriş

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS Modern Evler
ELVARQUITECTOS

ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS
ELVARQUITECTOS

Dış bahçeyi geçerek evin ana girişine geldiğinizde  garaj ile bahçenin kesiştiği alanda keskin hatlara sahip ana girişi göreceksiniz. Bu alan aslına uygun bir  şekilde yenilenmiş ve renk bütünlüğü arka cephe de olduğu gibi ana girişte de yapılmış. Özel tasarım pencereler ile evin iç ortamlarının aydınlatılması sağlanmış. Ana giriş  kenarında yer alan veranda da küçük bir tepe lambası yapılarak özel bir aydınlatma sağlanmış.

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