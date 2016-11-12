Küçük bir arazi üzerinde tamamen dönüştürülmüş mütevazi bir yazlık

Sıfırdan bir ev inşasının aksine bir dönüşüm yapılması, evin özgünlüğünün korunması, mevcut yapının zarar görmesi önlenerek özgün mimarisine bağlı kalınarak yenilenmesi biraz uzun süren meşakkatli süreçler olsa da sonuç yeni bir eve göre daha zevkli ve daha yaşanabilir bir eve sahip olabilirsiniz. Bu gün baştan aşağı yenilenen ve görselliğinin yanında mütevazi bir yapıya sahip olan bir yazlığı homify farkı ile ziyaret ediyoruz. Eski bir ev olmasına rağmen yapılan yenileme işlemi tüm özellikleri korunan, açık alanları ve bahçesinin şık peyzajı ile görenlerin beğenisini kazanan yenilenmiş bir yazlık haline gelen bu evi yakından incelemek için ziyaret ediyoruz.