Küçük bir arazi üzerinde tamamen dönüştürülmüş mütevazi bir yazlık

Sıfırdan bir ev inşasının aksine bir dönüşüm yapılması, evin özgünlüğünün korunması, mevcut yapının zarar görmesi önlenerek özgün mimarisine bağlı kalınarak yenilenmesi biraz uzun süren meşakkatli süreçler olsa da sonuç yeni bir eve göre daha zevkli ve daha yaşanabilir bir eve sahip olabilirsiniz. Bu gün baştan aşağı yenilenen ve görselliğinin yanında mütevazi bir yapıya sahip olan bir yazlığı homify farkı ile ziyaret ediyoruz. Eski bir ev olmasına rağmen yapılan yenileme işlemi tüm özellikleri korunan, açık alanları ve bahçesinin şık peyzajı ile görenlerin beğenisini kazanan yenilenmiş bir yazlık haline gelen bu evi yakından incelemek için ziyaret ediyoruz.
İlk bakışta mevcut binanın perili bir ev olduğu, metruk bir binanın daha da ötesinde bir harabe olduğu görülebilir. Tüm cephelerde nemlenme, boya dökülmesi, renk kararması oluşmuş. Bu şekilde bir terk edilmiş havası veren bu eski yazlık eski bir yapı olduğu için sağlam temellere sahip olsa da görünüş olarak çürümüş bir yapı görüntüsü vermektedir. Arka planda yer alan sundurma ve oldukça bakımsız bahçe özgün ev hakkında fikir verse de yaşanılabilir bir ev fikri uyandırmıyor.
Evin eski hali reforme edilerek yeniden yaratılmış. Tüm duvar yeniden restore edilerek sokak floşları ile uyumlu bir hale getirildiği gibi aynı zamanda orijinal renklerine kavuşturulmuş. Ana cephe ile evin iç kısmını ayıran duvar eski haline göre orijinal ve özgün yapısı göz önüne alınmış ve daha yüksek inşa edilmiş. Duvarın geri kalan kısmının sokak görselini oluşturması için metal çubuklar kullanılmış.
evin mütevazi yapısı korunmuş ve evin ana girişinde oldukça küçük bir bahçe yapılarak kapının görsel olması düşünülmüş. Minimalist dekorasyon fikrine uygun olarak sade ve görsel olan bu küçük bahçe pencerelerin rengi il uyumlu taşlar ile kaplanmış. Bu şekilde bütünlük oluşturularak evin dış cephesinde yer alan tüm detaylar muhteşem bir şekilde işlenmiş. Minimal bütçe ile çok şık bir bahçe ve ana giriş dekorasyonu yapılarak evin yenilenmesi sağlanmış.
Evin içinde yüksek bir tavan ve bembeyaz bir iç ortam hakim. Oturma odası, yemek odası , mutfak oldukça geniş bir alana dekore edilmiş. Gün ışığının daha fazla iç mekanlara ulaşması için özgünlüğü korunan muhteşem bir pencere tasarımı yapılmış. Seçilen karolar ve zemin kaplamaları iç mekanın doğal olarak aydınlatılmasına katkı sağlarken aynı zamanda ferah ve havadar bir iç ortam oluşmasını da sağlamış.
Evin arka cephesi, sokağa bakan cephe gibi zarif bir şekilde özgünlüğüne uygun olacak şekilde dekore edilmiş. Kırmızı tuğla duvarın estetik görüntüsünü destekleyecek şekilde gri ve mat duvar yenilemesi yapılmış. Ayrıca kapı ve pencereler de aslına uygun bir şekilde yenilenerek çok şık bir arka cephe dekorasyonuna imza atılmış. Yeşil çim bahçe ile uyumlu olan arka cephe evin en güzel renk uyumunu ortaya koymuş.
Dış bahçeyi geçerek evin ana girişine geldiğinizde garaj ile bahçenin kesiştiği alanda keskin hatlara sahip ana girişi göreceksiniz. Bu alan aslına uygun bir şekilde yenilenmiş ve renk bütünlüğü arka cephe de olduğu gibi ana girişte de yapılmış. Özel tasarım pencereler ile evin iç ortamlarının aydınlatılması sağlanmış. Ana giriş kenarında yer alan veranda da küçük bir tepe lambası yapılarak özel bir aydınlatma sağlanmış.