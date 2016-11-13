Huzur veren küçük ama şık bir ev

Dekoratif ayna ardına gizlenen şık ışıklandırma unsurları banyo atmosferinin cazibesini arttırıyor. Evin diğer alanları ile uyum ve ahenk sağlayan renkler banyo dekorasyonunda da kullanılmış. Genel olarak dingin atmosferi ile gözü yormayan natürel renk tonlarına yer verilmiş. Modern lavabo dizaynının yanı sıra mermer tezgahın cazibesi ile bütünleşen banyo dekorasyonu oldukça lüks ve şık.

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