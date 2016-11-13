Huzur veren küçük ama şık bir ev

Günlük hayatta sadelik ve yalın çizgiler ilginizi çekiyor mu? Bugünkü projemizde sade ama şık küçük bir evin iç ve dış mekan görsellerini inceleyeceğiz. Eğer yalınlık ve sadeliğin basit ama huzur veren atmosferi ile ilgileniyorsanız bu proje size hitap ediyor olabilir. Natürel renkler ve doğal malzemelerin bir araya geldiği dingin bir ev atmosferi bambaşka huzur verir. Klasik stil ve modern öğelerin bir araya geldiği projenin, iç ve dış mekan görsellerini birlikte inceleyelim.
Arka cepheden evin genel görünümünü görmekteyiz. Arsanın arka tarafında şık bir bahçe dizaynı ve bu manzarayı görebilecek geniş sürgülü cam kapılar mevcut. Bahçenin büyük kısmı çim alanı olarak ayrılıyor. Yürüme yolları döşeme zemini kaplanıyor. Süs bitkileri ve ağaçların kullanıldığı bahçenin bir bölümünde zemin taşla döşenerek estetik bir görünüm kazandırılıyor. Açık renkt tonlarındaki duvar zemini ve beyaz çatısı ile huzur veren bir ev.
Sade ama şık bir mutfak. Birçok mutfak eşyası ve ıvır zıvırı depolamak kolay değildir. Özellikle mutfak düzeni oluşturmak ve göze hitap eden bir sonuç elde etmek istiyorsanız. Mutfak tezgahını aydınlatan 3 pencere kanadı, beyaz dolaplarla döşenen mutfağa aydınlık ve ferah bir atmosfer sağlıyor.
Burada bahçeye giden yol ve şık bahçe dekorasyonunu görmekteyiz. Ayrıca şık bina cephesinde beyaz saçak ve güneşlikler tasarlanmış. Sıcaklık katan bir unsur olarak döşeme zemini kaplamasında kullanılan açık kiremit rengi ile natürel dokular tercih edilmiş.
Beyaz saçaklı evin ön cephesi bu açıdan görülmekte. Bahçe düzeni, yürüme alanlarının kaplandığı döşeme zemini buradan da görülüyor. Bahçe dizaynı ve bitkilerin yeşil tonları ile kontrast yaratan kiremit rengi döşeme zemini ahenk yakalıyor. Ayrıca homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev projesi bulabilir, ilham veren fikirlerideğerlendirebilirsiniz.
Beyaz mutfak dolapları ve mozaik duvar kaplaması oldukça uyumlu ve göze hitap ediyor. Ahşap mutfak barı ile beyaz sandalyeler de hem şık hem de natürel dokuların gözü okşadığı özenli bir çalışmanın ürünü.
Modern stil öğelerle döşenen mutfakta ahşap dokular ve beyazın uyum ve ahengi söz konusu. Açık plan tasarlanan iç mekanda servis için şık bir bar alanı mevcut. Bahçe ile doğrudan ilişkili geniş sürgülü cam kapı sayesinde doğal ışık muntazam alınıyor. Ferah ve aydınlık bir mutfak.
Duvar zemininden mobilya ürünleri ve aksesuarlara açık renk tonların kullanımı göz yormayan bir akış ve derinlik kazandırıyor. Kapı modellerinden dekoratif ayna çerçevelerine kadar renk uyumu ön planda. Ahşap döşeme parkesi ise sıcaklık koridor dekorasyonunda sıcaklık katan bir başka unsur.
Dekoratif ayna kullanılan banyoda tek duvar dekorunda desenler kullanılıyor. Klasik stil öğelerle aksesuarlar kullanılan banyoda, modern stil banyo aksesuarları ve lavaboya yer verilmiş. Günümüzde ahşabın ıslak zeminlerde kullanımına sklıkla rastlıyoruz. Bakımı artık kolaylaşan ahşap tezgah iç mekana sıcak bir atmosfer katıyor.
Dekoratif ayna ardına gizlenen şık ışıklandırma unsurları banyo atmosferinin cazibesini arttırıyor. Evin diğer alanları ile uyum ve ahenk sağlayan renkler banyo dekorasyonunda da kullanılmış. Genel olarak dingin atmosferi ile gözü yormayan natürel renk tonlarına yer verilmiş. Modern lavabo dizaynının yanı sıra mermer tezgahın cazibesi ile bütünleşen banyo dekorasyonu oldukça lüks ve şık.
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