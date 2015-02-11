Renkli perde çeşitleri

Türkiye'deki geleneksel evlerde perde denince, genellikle nötr ya da açık renklere sahip, klasik bir tarzı yansıtan ince perdeler ya da daha eskiye gidecek olursak, koyu renkli ve kalın kumaşlı karartma perdeleri gelir akla. Oysa perde konusunda bu kadar muhafazakâr olmamızı gerektirecek hiçbir dekorasyon kuralı yok. Elbette klasik tarzda döşenmiş bir evde ben buradayım diye bağıran mor ya da açık sarı bir perde uygun düşmeyebilir, ama evinizin tarzı uygunsa renkli perdelerle mekâna bir hafiflik ve eğlence unsuru katmanız her zaman mümkün. Evinizin diğer odalarında değilse bile, aşağıda göreceğiniz gibi çocuk odalarında bu tarz perdeler doğru tercih olabilir.

Bu doğtultuda evine renk katmak isteyen okurlarımız için hepsi yerli tasarımcılara ait birkaç renkli perde örneği seçerek, size fikir ve ilham vermek istedik. Buyrun birlikte bakalım: