Renkli perde çeşitleri

Türkiye'deki geleneksel evlerde perde denince, genellikle nötr ya da açık renklere sahip, klasik bir tarzı yansıtan ince perdeler ya da daha eskiye gidecek olursak, koyu renkli ve kalın kumaşlı
karartma perdeleri gelir akla. Oysa perde konusunda bu kadar muhafazakâr olmamızı gerektirecek hiçbir dekorasyon kuralı yok. Elbette klasik tarzda döşenmiş bir evde
ben buradayım diye bağıran mor ya da açık sarı bir perde uygun düşmeyebilir, ama evinizin tarzı uygunsa renkli perdelerle mekâna bir hafiflik ve eğlence unsuru katmanız her zaman mümkün. Evinizin diğer odalarında değilse bile, aşağıda göreceğiniz gibi çocuk odalarında bu tarz perdeler doğru tercih olabilir.
Bu doğtultuda evine renk katmak isteyen okurlarımız için hepsi yerli tasarımcılara ait birkaç renkli perde örneği seçerek, size fikir ve ilham vermek istedik. Buyrun birlikte bakalım:
Çok canlı bir rengin evinizin genel tarzına uymayacağını düşünüyorsanız bile, bu örnekte olduğu gibi pastel tonlara sahip bir perdeyle oturma odanızın havasını değiştirmeniz mümkün. Merkezi Bursa'da bulunan Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu yemek odasında beyaz ve ahşabın birlikteliğini kusursuz biçimde tamamlayan soluk mavi perde ve sandalyelerin mekânı ferahlattığını görmek mümkün. Oysa açık renkli bir perde seçilseydi hem bu etki sağlanmayacak, hem de mekân daha monoton bir görünüm alacaktı.
Girişte de söylediğimiz gibi renkli perdelerin özellikle tercih edilebileceği odalardan biri, eğer varsa evinizin çocuk odasıdır. Genel olarak daha renkli, eğlenceli ve oyuncul bir atmosfer oluşturmak istediğimiz bu mekânlarda her renkten perdeyle deneyler yapabilirsiniz. Ak Design Studio tarafından tasarlanan bu çocuk odası, bu anlamda görebileceğiniz en zarif örneklerden birini oluşturuyor.
İlk bakışta bu odada renkli perde nerede diyebilirsiniz ama sağdaki pencereye biraz dikkatli bakınca lila tonlarındaki perdenin buraya ne kadar yakıştığını siz de göreceksiniz. İç mimar Orkun İndere tarafından Fransız kır evi tarzına uygun olarak döşenen bu evde, zaten kalın ve koyu renkli bir perde beklenemezdi. Ama tasarımcının iki farklı yöne bakan pencerelerde farklı perdeleri tercih etmesi ve odanın genelinin lilanın çağrıştırdığı o ferahlık ve rahatlık hissiyle tam anlamıyla örtüşüyor olması bu uygulamayı daha da değerli kılıyor. Kır evi stilinden hoşlanıyorsanız, perdelerinizde de bunun gibi pastel renkleri tercih edebilirsiniz.
Birkaç farklı renkten oluşan, desenli bir perde elbette riskli bir tercihtir ama söz konusu olan çocuk ya da genç odası ise, bu riski ortadan kaldırmanız mümkün hale gelir. İstanbul merkezli HannaHome Dekorasyon adlı firmanın tasarladığı bu çocuk odasında olduğu gibi. Neredeyse tüm canlı ana renklerin kendine yer bulduğu bu odaya da, enine renkli çizgili, bu cıvıl cıvıl perde yakışırdı elbette. Özellikle de duvarın sanki devamıymış gibi görünmesi bu perdenin estetik değerini daha da artırıyor.
Sonuç itibarıyla perde seçimi tamamıyla sizin zevkinize kalmış bir iş. Tabii bunu yaparken gerek tarz, gerekse de renk açısından seçeceğiniz perdenin evinize uygun olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Örneğin endüstriyel ya da fazlasıyla keskin hatlı ve modern tarzlı bir eviniz varsa, renkli bir perde iyi bir fikir olmayabilir. Aynı şekilde ağır klasik tarzda da renkli perde
dam üstünde saksağan etkisine neden olabilir. Ama yukarıdaki gibi kır evi ya da Akdeniz tarzı bir salonda, yahut modern ama renkli bir mekânda renkli perdeler kullanılabilir. İstanbul merkezli Gültekin Mefruşat'tan kendi imalatı olan bu perde gibi göze çok batmayan, pastel renklerse birçok farklı tarza sahip evde kullanılabilir.
Bu renkli perde örneklerinden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.