Zeminden tavana muhteşem değişim

Homify ekibi olarak daha önce fikir yazılarımızda size onlarca farklı ev yenileme projesi tanıttık. Duvarları boyanan, zemin döşemesi değişen, odaları açılan, çatısı değişen birbirinden farklı onlarca evin geçirdiği dönüşümü sizlere sunduk. Bu kez ise farklı bir dönüşüm ile karşınızdayız. Eski evi tamamen yıkarak yerine sıfırdan bir ev tasarlayan mimarların başarısı sizi büyüleyecek. Eski evin duvarlarını, zeminini, çatısını, elektrik ve su sistemlerini tamamen ortadan kaldırarak yerine ahşap detayları ile dikkat çeken modern bir çiftlik evi yapılmış. Gelin bu dönüşümü birlikte daha yakından inceleyelim.

Eğer siz de eski evinizi modern ve müstakil bir yapıyla değiştirmek istiyorsanız birbirinden güzel ev modelleri bulabileceğiniz “Küçük, düşük maliyetli ve kutu gibi 8 şahane ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.