Zeminden tavana muhteşem değişim

Homify ekibi olarak daha önce fikir yazılarımızda size onlarca farklı ev yenileme projesi tanıttık. Duvarları boyanan, zemin döşemesi değişen, odaları açılan, çatısı değişen birbirinden farklı onlarca evin geçirdiği dönüşümü sizlere sunduk. Bu kez ise farklı bir dönüşüm ile karşınızdayız. Eski evi tamamen yıkarak yerine sıfırdan bir ev tasarlayan mimarların başarısı sizi büyüleyecek. Eski evin duvarlarını, zeminini, çatısını, elektrik ve su sistemlerini tamamen ortadan kaldırarak yerine ahşap detayları ile dikkat çeken modern bir çiftlik evi yapılmış. Gelin bu dönüşümü birlikte daha yakından inceleyelim.
Eğer siz de eski evinizi modern ve müstakil bir yapıyla değiştirmek istiyorsanız birbirinden güzel ev modelleri bulabileceğiniz “Küçük, düşük maliyetli ve kutu gibi 8 şahane ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Eski ev hem yapı olarak kullanışsız hem de bahçede gerektiğinden fazla yer kaplayan bir modele sahipti. Mimarlar bahçede daha geniş bir alan bırakabilmek için tek katlı ve geniş bir alana inşa edilen evi yıkarak yerine iki katlı ve daha az yer kaplayan bir ev inşa ettiler. Böylece evin toplam metrekaresi değişmeden bahçede alan tasarrufu sağlanmış oldu. Tek katlı eski evin çatısı, duvarları, zemini ve hatta strüktürleri bile yıkılarak işe başlandı. Gelin yeni haline birlikte bakalım.
Eski evin yerine inşa edilen bu yapı bir çiftlik evi temasına sahip olsa da modern bir tasarıma sahip. Dış cephesinde bulunan ahşap detaylar ve kiremit çatısı sayesinde rustik bir görüntüye sahip olsa da evin iç mekanları son derece modern. Çatılı ve yalın bir modele sahip olan evin ön cephesinde geniş pencereler bulunuyor. Ayrıca çatı pencereleri ve balkonu da son derece kullanışlı.
Oldukça geniş bir iç mekana sahip olan evin tasarımında açık tonlar, kontrast dengeler ve modern çizgiler dikkat çekiyor. Evin zemininde mermer döşeme ve duvarlarda beyaz renk plastik boya tercih edilmiş. Spot ışıklar ve şık lambalar ile aydınlatılan evin son derece ferah bir görüntüsü var. Elbette bu ferahlıkta bahçeye açılan geniş pencerelerin etkisi de büyük. Dekorasyonda yine modern mobilyalara yer verilmiş. Bunun yanı sıra ikonik tasarımlar ile zenginleştirilen evde canlı renklerle vurgu da sağlanmış. Her yönüyle iyi planlanmış muhteşem bir tasarım.
Evin iç mekan tasarımında her detay özenle planlanmış. Üst kata çıkan merdivenlerin cam korkulukları evin modern çizgisini tamamlamış. Merdiven altını kiler veya depo olarak değerlendiren tasarımcılar hiçbir detayı gözden kaçırmamış. Dekorasyonda kullanılan bütün aksesuarlar mekan ile harika bir uyuma sahip. Ayrıca evin her köşesinde ikonik bir tasarıma rastlayabiliyorsunuz. Tıpkı bu köşede bulunan barcelona chair gibi.
Yıkılan eski evin yerine yeniden temel atıldığını ve temelde betonarme yapı kullanıldığını görebilirsiniz. Oldukça sağlam bir temele sahip olan bu ev uzun yıllar güvenle kullanılabilir. Ayrıca genişleyen bahçe alanı sayesinde ev, sahiplerine konforlu, huzurlu ve sürdürülebilir bir hayat sunuyor.
Evin dış cepce modeli ve tahta rustik çitlerle çevrili geniş bahçesi eve masalsı bir görüntü kazandırmış. Bahçesini yeniden düzenleyerek çimlerle kaplayan mimarlar evi sahiplerine eksiksiz olarak teslim etmişler. Eski ve kullanışsız bir evin böyle bir yapıya dönüşmesi masraflı bir iş olsa da verilen emeğin her zerresine değdiği aşikar. Eğer sizin de bahçeli bir eski eviniz varsa, biraz bütçe ayırarak huzurla oturacağınız harika bir ev yaptırabilirsiniz. Bu konuda daha sağlam fikirler almak için hemen bir mimara danışabilirsiniz.