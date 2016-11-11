Anahtar teslimi özel tasarım bir evin güzelliği

Evin tasarımı, iç mekanı, dekorasyonu derken sıfırdan bir ev ortaya çıkarmak epeyi zahmetli, emek ve farklı uzmanlıklar gerektiren bir iş olduğundan, hazır yapılar daha çok tercih ediliyor. Tasarımın kendi zevk ve ihtiyaçlarına göre özel olarak yapılmasını tercih edenler ise soluğu mimarlık firmalarında alıyor. Eğer evinizi a'dan z'ye kendiniz tasarlamak istiyorsanız elbette size rehberlik edecek birçok firma da bulabilirsiniz ancak işi bir ekibe devretmek çok daha kolay olabilir. Polonya'da bir firma anahtar teslim, özel tasarım evler tasarlayarak ün kazanmış. Biz de bu yazımızda sizlere u firmanın tasarladığı göz alıcı evlerden birini tanıtacağız. Müşterinin zevklerini, stil tercihlerini ve her ihtiyacını göz önünde bulundurarak tasarım yapan mimarlık ofisleri ortaya gerçekten harika yapılar çıkarıyorlar ve bu ev oldukça güzel bir örnek. Gelin bu göz kamaştırıcı evi birlikte daha yakından inceleyelim.

Sizin de hayalinizde bahçeli ve müstakil bir ev varsa farklı stillerde 12 farklı örnek görmek için “Küçük ama huzur dolu 12 ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.