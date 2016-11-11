Anahtar teslimi özel tasarım bir evin güzelliği

Evin tasarımı, iç mekanı, dekorasyonu derken sıfırdan bir ev ortaya çıkarmak epeyi zahmetli, emek ve farklı uzmanlıklar gerektiren bir iş olduğundan, hazır yapılar daha çok tercih ediliyor. Tasarımın kendi zevk ve ihtiyaçlarına göre özel olarak yapılmasını tercih edenler ise soluğu mimarlık firmalarında alıyor. Eğer evinizi a'dan z'ye kendiniz tasarlamak istiyorsanız elbette size rehberlik edecek birçok firma da bulabilirsiniz ancak işi bir ekibe devretmek çok daha kolay olabilir. Polonya'da bir firma anahtar teslim, özel tasarım evler tasarlayarak ün kazanmış. Biz de bu yazımızda sizlere u firmanın tasarladığı göz alıcı evlerden birini tanıtacağız. Müşterinin zevklerini, stil tercihlerini ve her ihtiyacını göz önünde bulundurarak tasarım yapan mimarlık ofisleri ortaya gerçekten harika yapılar çıkarıyorlar ve bu ev oldukça güzel bir örnek. Gelin bu göz kamaştırıcı evi birlikte daha yakından inceleyelim.
Sizin de hayalinizde bahçeli ve müstakil bir ev varsa farklı stillerde 12 farklı örnek görmek için “Küçük ama huzur dolu 12 ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Geniş bir bahçede bulunan, havuzlu, çatılı ve iki katlı bu ev hayalleri süsleyecek güzellikte bir yapı. Ev bakımlı ve güvenlikli bir bahçeye ve de büyük sayılabilecek bir yüzme havuzuna sahip. Alüminyum kaplama ahşap çatıya sahip olan evin dış cephesinde beyaz renk tercih edilmiş. Kapı ve pencere pervazlarında ise gri kullanılarak aydınlık bir görüntü oluşturulmuş. Gri ve beyaz renklerin yemyeşil bir bahçeyle buluşması eve ferah bir yüz kazandırmış. Dış mekan ışıklandırması ve dış mekan bitkilendirmesi ile de benzerlerinden ayrılan ev herkesin hayalini süsleyebilir.
Bahçeye açılan geniş pencerelere sahip olan evin iç mekanları da oldukça ferah ve aydınlık. Elbette bu ferahlığın sağlanmasında beyaz fonun ve başarılı aydınlatmanın da etkisi büyük. Oldukça geniş odalara sahip olan evin modern çizgisi de bu ferahlığı destekliyor.
Evin dekorasyonunda modern mobilyalar, desensiz tekstil ürünleri ve nötr renkler kullanılmış. Ahşap, cam, metal gibi ögelerin bir arada değerlendirildiği dekorasyonda ikonik mobilyalar ve sleek yüzeyler dikkat çekiyor. Konforun ve biçimin aynı derecede önem taşıdığı ev neredeyse kusursuz.
Kullanılan mobilyalar klasik stilin gösterişinden son derece uzak olmasına rağmen oldukça şık ve dikkat çekici. Aydınlatma ögeleri ise başlı başına bir aksesuar niteliğinde. Şık bir şömine ile canlandıran salon dekorasyonunda mobilyaların yanı sıra aksesuarlar da göze çarpan detaylardan.
Evin oldukça geniş bir salon alanı var. Bu alan mutfak, oturma odası ve yemek odası olarak değerlendirilmiş. Şömine ve bahçe manzarasına aynı anda sahip olan bu yemek odası şık masası, rahat sandalyeleri ve ferah görüntüsü ile büyüleyici bir zarafete sahip. Masanın hemen üzerinde ise özel tasarım aydınlatma ürünü dikkat çekiyor. Evin birçok odasında özel tasarım mobilya ve aksesuarlar bulmak mümkün. Bu da eve değer katan bir başka özellik.
Modern bir tasarıma sahip olan açık mutfak dekorasyonunda yüzeylerin pürüzsüzlüğü dikkat çekiyor. Minimal stilin ve modüler tasarımın özelliklerine aynı anda sahip olan bu mutfak fonksiyonel ve şık bir yapıya sahip. Az ve öz eşyaya sahip olmasına rağmen bütün ihtiyaçları karşılayacak şekilde ustaca tasarlanmış.
Bu fotoğraflarda ise evin iki katına ait detaylı planı bulabilirsiniz. Oldukça geniş ve kullanışlı bu evin bütün odalarını gezmek için firma sayfasına bakabilirsiniz. Ayrıca firmanın diğer evlerine de göz atmanızı tavsiye ederiz. Eğer siz de böyle bir eve sahip olmak istiyorsanız hemen bir uzmana başvurabilirsiniz.