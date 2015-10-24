Ev dekorasyonlarınız için çok amaçlı mobilyalar

Çağımızın getirdiği günlük iş stresi, iş yorgunluğunu attığımız evlerimiz dekoratif olarak mükemmel bir tasarıma ve dekorasyona sahip olması, yaşanılan anların daha keyifli olmasını sağlar. Evlerimizin dekorasyonları yapılırken çok titiz davranmalı ve kişiliğinizi yansıtan, tarzınıza uygun dekorasyonlar yaparak hem dinlenebileceğiniz hem de eş, dost akrabalarınızla daha mutlu zamanlar geçirebileceğiniz bir eve sahip olursunuz. Dekorasyon yapılırken oda oda farklı tarzlar benimsenmeli ve her odanın ruhuna uygun dekorasyonlar yapılmalıdır. Bu sayede hem bütün odalar daha estetik ve bir birinden farklı şekilde şık biçimde dekore edilerek odaların kullanımına ve ruhuna uygun bir şekilde dekorasyon yapmış olursunuz.
Dekorasyon yapılırken dikkat etmeniz gereken, titiz ve özenli bir biçimde seçimler yapmalı, çağın getirmiş olduğu ihtiyaçları göz nünde bulundurarak mobilyalar seçilmeli, kullanıma uygun, fonksiyonel mobilyalar tercih edilmelidir. Dekorasyonlar yapılırken, öncelikle dekorasyon modası takip edilerek moda olan dekorasyon modellerinden kişiliğinize uygun olanı tercih etmelisiniz. Minimalist, vintage, geleneksel, sade dekorasyonlar gibi tarzınızı yansıtan, kişiliğinize ve kullanımınıza uygun dekorasyon modellerinden bir tercih edilerek yapacağınız dekorasyon modeli belirlenmeli ve sonrasında işe başlanmalıdır. Belirlenen dekorasyon modelinin içinde yer alacak olan duvar kağıtları, duvar boya seçenekleri, mobilya tercihleri, aydınlatmalar, duvar süslemeleri, süs aksesuarları, halılar, perdeler, kapı süslemeleri gibi dekorasyon unsurlarına karar verilmeli ve tercihler yapılmalıdır. Bu sayede hem çağın dekorasyon modasına uygun bir dekorasyon modelini hayata geçirmiş olursunuz, hem de yapacağınız dekorasyonun tüm unsurlarını çağın modasına ve kişiliğinize uygun bir biçimde yapma şansına sahip olursunuz.
Çağın modasına uygun dekorasyon örneği için mobilya seçimlerinizde dikkat edeceğiniz en önemli nokta mobilyaların kullanım kolaylığına sahip olması, fonksiyonelliğe izin vermesi, ve çok amaçlı mobilyalar olmasıdır. Bu sayede fonksiyonel ve çok amaçlı mobilyaları bir kaç farklı alanda kullanarak ihtiyaçlarınızın büyük kısmını bir tek mobilya ile giderebilir, diğer ihtiyaçlarınız için gerekli olan mobilyaları evinize, odalarınıza salonlarınıza koymadan eşya fazlalığı yaratmamış ve ekonomik olarak çok uygun bütçelere ev dekorasyonlarınızı yaparak şahane bir ev dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. Mobilya seçimlerinde seçeceğiniz mobilyanın ana amacının dışında kullanılabilir olması, farklı ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi önemli olduğundan bir kaç farklı kullanım alanı olması gereklidir. Burada dikkat etmeniz gereken ihtiyaç duyduğunuz mobilyanın, aksesuarın mutfak araç gereçlerinin çok amaçlı olması kadar kullanım kolaylığı da sağlaması gereklidir. Örnek olarak seçtiğiniz bir orta masanın alt katında çekmecelerin olması size kullanım açısından fonksiyonellik sağlar ancak çekmecelerin çok küçük olması veya zor açılıp kapatılması size kullanış kolaylığı sağlamaz. Bu nedenle yapacağınız tercihlerde mobilyaların çok amaçlı kullanılabilmesine, fonksiyonel olmasına, kullanışlılığına dikkat etmeli, kolay kullanım sağlıyor olmasına özen göstermelisiniz. Böylece hem çok amaçlı hem de kullanımı kolay bir mobilya ile şık bir dekorasyon yapabilirsiniz. Mobilya tercihlerinizin aynı zamanda estetik, zarif ve dekorasyon ruhuna uygun bir biçimde dekore edilebilir olmasına da özen göstermelisiniz.
Çok amaçlı mobilyaların dekorasyonları yapılırken, kullanım sıklığına göre dekore etmelisiniz. Çok kullandığınız sık sık ihtiyaç duyduğunuz mobilyalar en kolay ulaşılabilir ve en kolay şekilde kullanacağınız yerlere konulmalı, dekorasyonun bütünlüğüne özen gösterilmelidir. Bu sayede hem çok amaçlı mobilyalarınız için kullanım kolaylığı sağlarsınız hem de dekorasyonunuzun şık, zarif, estetik olmasını, kullanım kolaylığına sahip bir dekorasyona sahip olmanızı sağlarsınız. Mobilyaların çok amaçlı olmasını sağladığınızda dekorasyon bitmiş olmayacaktır. Bu mobilyaları uygun bir şekilde dekore edeceğiniz odaları genişliklerine göre seçerek uygun odaları uygun kullanım amaçları için belirleyerek de sağlarsınız.
Çok amaçlı mobilyalar kullanarak yapacağınız fonksiyonel dekorasyonlar için dekorasyon firmalarının kataloglarını inceleyerek kişiliğinize göre bir dekorasyon sentezi oluşturabilir, uzman dekorasyon firmalarından yardım alabilir veya homify dekorasyon örneklerinin bulunduğu homify dekorasyon sayfalarını inceleyerek kişiliğinize uygun, tarzınızı yansıtan, fonksiyonel dekorasyon örneklerinden yararlanabilirsiniz.
Çok amaçlı mobilyaların en fazla ihtiyaç duyulan alanlardan birisi mutfaklarımızdır. Mutfaklarda kullanılan yardımcı unsurların fazlalığı nedeniyle düzenli bir şekilde muhafaza edebilmemiz için resimdeki gibi hem yemek hazırlama ünitesi, hem mutfak masası, hem mutfak orta sehpası şeklinde bir orta masa kullanmalısınız. Hem masa özelliğini kullanarak hem de alt katına fazla olan eşya ara ve gereçleri koyarak mutfakta kullanışlılık sağlayabilirsiniz.
Mutfaklarda kullanılan mutfak adalarını seçerken fonksiyonel olmasına özen göstererek çok amaçlı bir mutfak dekorasyonu yapabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi hem mutfak adası hem yemek hazırlama ünitesi hem de yemek masası şeklinde fonksiyonel olarak tercih edilmiş olan mutfak adası mutfaklarınıza şıklık ve estetik kazandırmış, mutfağınızın çok amaçlı olarak kullanılmasını sağlamıştır.
Çok amaçlı dekorasyonlar için çok amaçlı mobilyalar kullanarak resimdeki gibi bir yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz. Odanızın bir bölümünü bölümlendirip modüler sandıkların yan yan dizilmesi ile resimde yer alan yatak odası dekorasyonu ve yatak alanı oluşturabilirsiniz. Bu sayede hem odanızı çok amaçlı kullanmış hem de mobilyalarınızı farklı alanlarda kullanmış olursunuz.
Mobilyalarınız farklı amaçlar için kullanıp farklı yatak odası dekorasyonları yapabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi bir yatak odası tasarımı için odanızı ikiye bölüp bir yarısını örnek yatak odası şeklinde dekore edebilirsiniz. Kitaplığınızın baş ucu kitaplığı olmasını sağlayabilir farklı bir yatak odası dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. Yerden yüksekte olacak şekilde tasarlayacağınız yatak grubu hem yer işgal etmemiş olacak hem de farklı bir yatak odası oluşmasını sağlayacaktır.
Mutfak dekorasyonları yapılırken iki şey göz önüne alınır. Bunlardan birincisi mutfağın estetikliği, ikincisi ise mutfağın kullanışlılığıdır. Resimdeki mutfak dekorasyonunda mutfak ocağı hem estetik, hem fonksiyonel hem de çok amaçlı olarak dekore edilmiştir.
Evlerimizde üst kata çıkmak için kullandığımız merdivenler dikkatli ve estetik bir şekilde tasarlandığında resimdeki gibi merdiven altı bölümleri istenildiği gibi kullanılabilir. Bu sayede hem odanın estetiği sağlanmış olur hem de merdiven altı dekorasyonları ile ölü alanları kullanma imkanımız olmuş olur. Sizlerde resimdeki gibi bir merdiven altı dekorasyonu yapabilirsiniz.
Evlerimizde salonlarımızda, oturma odalarımızda kullandığımız orta masalar hem evin odaların dekorasyonuna estetik kazandırır hem de fonksiyonellikleri ile evlerimize kullanışlılık sağlar. Örnek resimde yer alan orta masa üst katı ile süs eşyalarına ev sahipliği yaparken, alt katı ile hem estetik hem de çok amaçlı kullanım katkısı sağlayarak odaya farklı bir hava vermiştir.
Günümüzde televizyon üniteleri eskisi gibi sade değil çok süslü ve geniş raflara sahip olarak tasarlanmaktadır. Örnek resimdeki gibi çok katlı ve çekmeceli tv ünitesi ile hem televizyonun dekorasyonu sağlanmış hem de tv ye ait teknolojik cihazların saklanacağı alanlar düşünülmüştür.
Evlerimizde kullandığımız merdivenlerin alt kısımlarını elbise dolapları kitaplık alanları olarak kullanabiliriz. Örnek resimdeki gibi estetik bir kitaplığı merdiven altına koyarak hem merdiven altı dekorasyonu yaparak estetik bir alana sahip olursunuz hem de odalarınızda koyamadığınız kitaplığı merdiven altına koyarak kitap okuma bölümü yapabilirsiniz.
Merdiven altlarını güzelleştirmek için merdiven altı dolapları tasarlayarak hem bu alanları doldurmuş olur hem de dolaplarınızı yatak odalarından çıkarak fazla eşyalarınız yatak odalarınızda saklamak zorunda kalmazsınız. Örnek resimdeki gibi bir merdiven altı dekorasyonu yaparak hem merdiven altı estetiği hem de merdiven altı dolabı olarak kullanabileceğiniz alanlarınız olacaktır.
Merdiven altlarını farklı bir kullanım amacı ile portmanto olarak kullanabilirsiniz. Merdiveniniz kapı girişinde ise merdiven altını hareketli portmanto veya vestiyer olarak kullanabilirsiniz. Örnek resimdeki merdiven altı dekorasyonunu baz alarak benzer bir dekorasyon yapabilirisniz.