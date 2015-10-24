Ev dekorasyonlarınız için çok amaçlı mobilyalar

Çağımızın getirdiği günlük iş stresi, iş yorgunluğunu attığımız evlerimiz dekoratif olarak mükemmel bir tasarıma ve dekorasyona sahip olması, yaşanılan anların daha keyifli olmasını sağlar. Evlerimizin dekorasyonları yapılırken çok titiz davranmalı ve kişiliğinizi yansıtan, tarzınıza uygun dekorasyonlar yaparak hem dinlenebileceğiniz hem de eş, dost akrabalarınızla daha mutlu zamanlar geçirebileceğiniz bir eve sahip olursunuz. Dekorasyon yapılırken oda oda farklı tarzlar benimsenmeli ve her odanın ruhuna uygun dekorasyonlar yapılmalıdır. Bu sayede hem bütün odalar daha estetik ve bir birinden farklı şekilde şık biçimde dekore edilerek odaların kullanımına ve ruhuna uygun bir şekilde dekorasyon yapmış olursunuz.

Dekorasyon yapılırken dikkat etmeniz gereken, titiz ve özenli bir biçimde seçimler yapmalı, çağın getirmiş olduğu ihtiyaçları göz nünde bulundurarak mobilyalar seçilmeli, kullanıma uygun, fonksiyonel mobilyalar tercih edilmelidir. Dekorasyonlar yapılırken, öncelikle dekorasyon modası takip edilerek moda olan dekorasyon modellerinden kişiliğinize uygun olanı tercih etmelisiniz. Minimalist, vintage, geleneksel, sade dekorasyonlar gibi tarzınızı yansıtan, kişiliğinize ve kullanımınıza uygun dekorasyon modellerinden bir tercih edilerek yapacağınız dekorasyon modeli belirlenmeli ve sonrasında işe başlanmalıdır. Belirlenen dekorasyon modelinin içinde yer alacak olan duvar kağıtları, duvar boya seçenekleri, mobilya tercihleri, aydınlatmalar, duvar süslemeleri, süs aksesuarları, halılar, perdeler, kapı süslemeleri gibi dekorasyon unsurlarına karar verilmeli ve tercihler yapılmalıdır. Bu sayede hem çağın dekorasyon modasına uygun bir dekorasyon modelini hayata geçirmiş olursunuz, hem de yapacağınız dekorasyonun tüm unsurlarını çağın modasına ve kişiliğinize uygun bir biçimde yapma şansına sahip olursunuz.

Çağın modasına uygun dekorasyon örneği için mobilya seçimlerinizde dikkat edeceğiniz en önemli nokta mobilyaların kullanım kolaylığına sahip olması, fonksiyonelliğe izin vermesi, ve çok amaçlı mobilyalar olmasıdır. Bu sayede fonksiyonel ve çok amaçlı mobilyaları bir kaç farklı alanda kullanarak ihtiyaçlarınızın büyük kısmını bir tek mobilya ile giderebilir, diğer ihtiyaçlarınız için gerekli olan mobilyaları evinize, odalarınıza salonlarınıza koymadan eşya fazlalığı yaratmamış ve ekonomik olarak çok uygun bütçelere ev dekorasyonlarınızı yaparak şahane bir ev dekorasyonuna sahip olabilirsiniz. Mobilya seçimlerinde seçeceğiniz mobilyanın ana amacının dışında kullanılabilir olması, farklı ihtiyaçlarınıza cevap verebilmesi önemli olduğundan bir kaç farklı kullanım alanı olması gereklidir. Burada dikkat etmeniz gereken ihtiyaç duyduğunuz mobilyanın, aksesuarın mutfak araç gereçlerinin çok amaçlı olması kadar kullanım kolaylığı da sağlaması gereklidir. Örnek olarak seçtiğiniz bir orta masanın alt katında çekmecelerin olması size kullanım açısından fonksiyonellik sağlar ancak çekmecelerin çok küçük olması veya zor açılıp kapatılması size kullanış kolaylığı sağlamaz. Bu nedenle yapacağınız tercihlerde mobilyaların çok amaçlı kullanılabilmesine, fonksiyonel olmasına, kullanışlılığına dikkat etmeli, kolay kullanım sağlıyor olmasına özen göstermelisiniz. Böylece hem çok amaçlı hem de kullanımı kolay bir mobilya ile şık bir dekorasyon yapabilirsiniz. Mobilya tercihlerinizin aynı zamanda estetik, zarif ve dekorasyon ruhuna uygun bir biçimde dekore edilebilir olmasına da özen göstermelisiniz.

Çok amaçlı mobilyaların dekorasyonları yapılırken, kullanım sıklığına göre dekore etmelisiniz. Çok kullandığınız sık sık ihtiyaç duyduğunuz mobilyalar en kolay ulaşılabilir ve en kolay şekilde kullanacağınız yerlere konulmalı, dekorasyonun bütünlüğüne özen gösterilmelidir. Bu sayede hem çok amaçlı mobilyalarınız için kullanım kolaylığı sağlarsınız hem de dekorasyonunuzun şık, zarif, estetik olmasını, kullanım kolaylığına sahip bir dekorasyona sahip olmanızı sağlarsınız. Mobilyaların çok amaçlı olmasını sağladığınızda dekorasyon bitmiş olmayacaktır. Bu mobilyaları uygun bir şekilde dekore edeceğiniz odaları genişliklerine göre seçerek uygun odaları uygun kullanım amaçları için belirleyerek de sağlarsınız.

Çok amaçlı mobilyalar kullanarak yapacağınız fonksiyonel dekorasyonlar için dekorasyon firmalarının kataloglarını inceleyerek kişiliğinize göre bir dekorasyon sentezi oluşturabilir, uzman dekorasyon firmalarından yardım alabilir veya homify dekorasyon örneklerinin bulunduğu homify dekorasyon sayfalarını inceleyerek kişiliğinize uygun, tarzınızı yansıtan, fonksiyonel dekorasyon örneklerinden yararlanabilirsiniz.