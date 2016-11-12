Türkiye'den 12 minik bahçe fikri

Hepimiz kocaman bahçeleri olan evlerde yaşayacak kadar şanslı değiliz. Oysaki yemyeşil bitkilerin, birbirinden güzel renklere sahip mevsimlik çiçeklerin insana nasıl mutluluk ve huzur verdiğini, hayatına zevk ve renk kattığını biliyoruz. Üstelik yağ tenekelerinde bile çiçek yetiştiren bir halkın evlatları değil miyiz? Demek ki, küçücük bir avlumuz ya da hatta balkonumuz varsa, bundan sevimli bir bahçe ortaya çıkarmak için gerekli altyapıya sahibiz! Bu yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuş canlı bitki geleneğini geri getirme zamanı geldi. Üstelik şehirlerimiz gitgide daha da grileşirken, buna hakikaten ihtiyacımız da var.
Minik bahçenizin bir kısmına kalıcı ve hem yaz hem de kış mevsimine dayanıklı bitkiler ekebilir, diğer kısımlarını ise her mevsim değişen çiçeklerle süsleyebilirsiniz. Tek çeşit yerine böyle bir arajman yapmak çok daha şık olacaktır.
Eğer avlulu bir zemin kat dairede yaşıyorsanız, bu alanı harika bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Oturma grupları ile bitkileri dengeli bir şekilde yerleştirerek kendi küçük vahanızı oluşturmanız mümkün.
Tıpkı fotoğraftaki bu kocaman begonvil gibi! Zeminde az kaplıyor ama tepeleri komle sarıyor. Geniş ve derin saksılar bu iş için ideal.
Yeter ki doğru ağacı seçin, kökleri evinizin temeline zarar vermesin. Fotoğrafta güzeller güzeli, genç bir zeytin ağacı görmekteyiz. Alt kısımlar ise mevsimlik çiçeklerle süslenmiş.
Mesela heykellerle kombine edilmiş Zen bahçesi!
(Zen bahçesi (Japonca Karesansui 枯山水) bir çeşit Japon kayalık bahçedir. Kum, çakıl, kaya ve bazen çimen veya diğer doğal unsurlar içeren sığ bir kum bahçesidir.)*
Değişik bitkiler ekili büyüklü küçüklü birçok saksıyı bir araya getirebilir ve kapınızın önünü ya da balkonuzu bir bahçe havasına sokabilirsiniz. Gerekirse peyzaj mimarlarından ya da çiçekçilerden yardım alabilirsiniz.
Balkonlarımız da minik bir bahçe oluşturmak için ideal. Fotoğraftaki örnekte direkt saksı olarak kullanılabilen bir balkon korkuluğu var. Bu sıradışı örnek size uymazsa alttaki örnek mutlaka uyacaktır!
İşte her yerde, milyoncu dükkanlarında bile bulabileceğiniz bir balkon demiri saksısı. Oldukça uygun fiyatlara edinebileceğiniz bu saksılar, tam olarak bir bahçe olsa da, balkonuza hayat getirecektir.
Bu saksıları evinizin girişine ya da balkonunuza koyabilirsiniz.
Kaktüsler ve sukulentler bakımları kolay bitkilerdir ve yeni başlayanlar için idealdirler. ’Yeni başlayanlar için: Bakımı kolay ev bitkileri’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
İşte yukarıda bahsettiğimiz, büyük saksılar ile balkon dekorasyonuna güzel bir örnek. Fotoğraf ülkemizden bir otelden ancak konut balkonlarında da kolaylıkla uygulanabilir.
Balkon bitkileri deyince insanın aklına yalnızca mevsimlik çiçekler geliyor oysa tıpkı altıncı örnekte de olduğu üzere, saksılara ya da geniş bir saksıya mevsimlerden kolay kolay etkilenmeyen birçok yeşil bitki ekebilir ve ortaya cangıl gibi minik bir bahçe görüntüsü çıkarılabilir.