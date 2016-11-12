Türkiye'den 12 minik bahçe fikri

Hepimiz kocaman bahçeleri olan evlerde yaşayacak kadar şanslı değiliz. Oysaki yemyeşil bitkilerin, birbirinden güzel renklere sahip mevsimlik çiçeklerin insana nasıl mutluluk ve huzur verdiğini, hayatına zevk ve renk kattığını biliyoruz. Üstelik yağ tenekelerinde bile çiçek yetiştiren bir halkın evlatları değil miyiz? Demek ki, küçücük bir avlumuz ya da hatta balkonumuz varsa, bundan sevimli bir bahçe ortaya çıkarmak için gerekli altyapıya sahibiz! Bu yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuş canlı bitki geleneğini geri getirme zamanı geldi. Üstelik şehirlerimiz gitgide daha da grileşirken, buna hakikaten ihtiyacımız da var.