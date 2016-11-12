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Türkiye'den 12 minik bahçe fikri

Özlem K. Özlem K.
homify Eklektik Balkon, Veranda & Teras
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Hepimiz kocaman bahçeleri olan evlerde yaşayacak kadar şanslı değiliz. Oysaki yemyeşil bitkilerin, birbirinden güzel renklere sahip mevsimlik çiçeklerin insana nasıl mutluluk ve huzur verdiğini, hayatına zevk ve renk kattığını biliyoruz. Üstelik yağ tenekelerinde bile çiçek yetiştiren bir halkın evlatları değil miyiz? Demek ki, küçücük bir avlumuz ya da hatta balkonumuz varsa, bundan sevimli bir bahçe ortaya çıkarmak için gerekli altyapıya sahibiz! Bu yavaş yavaş unutulmaya yüz tutmuş canlı bitki geleneğini geri getirme zamanı geldi. Üstelik şehirlerimiz gitgide daha da grileşirken, buna hakikaten ihtiyacımız da var. 

1. Minik de olsa bir bahçeniz varsa şanslısınız

VİLLA, AYAYAPITASARIM AYAYAPITASARIM BahçeBitki & Çiçekler
AYAYAPITASARIM

VİLLA

AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM
AYAYAPITASARIM

Minik bahçenizin bir kısmına kalıcı ve hem yaz hem de kış mevsimine dayanıklı bitkiler ekebilir, diğer kısımlarını ise her mevsim değişen çiçeklerle süsleyebilirsiniz. Tek çeşit yerine böyle bir arajman yapmak çok daha şık olacaktır.

2: Avlunuzu oturma grupları ve bitkilerle dengeleyebilirsiniz

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Eğer avlulu bir zemin kat dairede yaşıyorsanız, bu alanı harika bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Oturma grupları ile bitkileri dengeli bir şekilde yerleştirerek kendi küçük vahanızı oluşturmanız mümkün.

3. Saksıya dahi ekebileceğini bir kök sarmaşıkla geniş alanları kaplayabilirsiniz

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ. GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ ALMANYA UYGULAMAMIZ.

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Tıpkı fotoğraftaki bu kocaman begonvil gibi! Zeminde az kaplıyor ama tepeleri komle sarıyor. Geniş ve derin saksılar bu iş için ideal.

4. Küçük bahçede ağaç olmaz diye bir kaide yok

bodrum3 abelia peyzaj Modern Bahçe
abelia peyzaj

bodrum3

abelia peyzaj
abelia peyzaj
abelia peyzaj

Yeter ki doğru ağacı seçin, kökleri evinizin temeline zarar vermesin. Fotoğrafta güzeller güzeli, genç bir zeytin ağacı görmekteyiz. Alt kısımlar ise mevsimlik çiçeklerle süslenmiş.

5. İç avlularda da harikalar yaratılabilir

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Mesela heykellerle kombine edilmiş Zen bahçesi! 

(Zen bahçesi (Japonca Karesansui 枯山水) bir çeşit Japon kayalık bahçedir. Kum, çakıl, kaya ve bazen çimen veya diğer doğal unsurlar içeren sığ bir kum bahçesidir.)*

6. Envai çeşit bitkiyi çeşitli saksılarda yerleştirmek mümkün

CENGİZ ÖZEK-TERAS PEYZAJ PROJE&UYGULAMA // CENGIZ OZEK - TERRACE LANDSCAPE PROJECT&APPLICATION, AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN Tropikal Balkon, Veranda & Teras
AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN

CENGİZ ÖZEK-TERAS PEYZAJ PROJE&UYGULAMA // CENGIZ OZEK – TERRACE LANDSCAPE PROJECT&APPLICATION

AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN
AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN
AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN

Değişik bitkiler ekili büyüklü küçüklü birçok saksıyı bir araya getirebilir ve kapınızın önünü ya da balkonuzu bir bahçe havasına sokabilirsiniz. Gerekirse peyzaj mimarlarından ya da çiçekçilerden yardım alabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

7. Balkon korkuluklarınızı minik bir bahçeye dönüştürebilirsiniz (1)

G.M KONUTU PEYZAJ PROJELENDİRME konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti. Modern Bahçe Yalova konseptde peyzaj proje çizim sapanca villa bahçe havuz aydınlatma bitki aydınlatma peyzaj mimarlığı projelendirme modelleme photoshop tasarım
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

G.M KONUTU PEYZAJ PROJELENDİRME

konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.
konseptDE Peyzaj Fidancılık Tic. Ltd. Şti.

Balkonlarımız da minik bir bahçe oluşturmak için ideal. Fotoğraftaki örnekte direkt saksı olarak kullanılabilen bir balkon korkuluğu var. Bu sıradışı örnek size uymazsa alttaki örnek mutlaka uyacaktır!

8. Balkon korkuluklarınızı minik bir bahçeye dönüştürebilirsiniz (2)

Aykuthall Office 2015 homify Eklektik Balkon, Veranda & Teras MIMARI,MIMAR,OFIS,IC MIMAR,DEKORASYON,BALKON,MANZARA,DENIZ,RENKLI SAKSILAR
homify

Aykuthall Office 2015

homify
homify
homify

İşte her yerde, milyoncu dükkanlarında bile bulabileceğiniz bir balkon demiri saksısı. Oldukça uygun fiyatlara edinebileceğiniz bu saksılar, tam olarak bir bahçe olsa da, balkonuza hayat getirecektir.

9. Kocaman saksılarda mevsimlik bitkiler yetiştirebilir, zevkli arajmanlar yapabilirsiniz

sihirli peyzaj sihirlipeyzaj Akdeniz Bahçe
sihirlipeyzaj

sihirli peyzaj

sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj

Bu saksıları evinizin girişine ya da balkonunuza koyabilirsiniz.

10. Geniş saksılarda bir kaktüs bahçesi de yapabilirsiniz

sihirli peyzaj sihirlipeyzaj Asyatik Bahçe
sihirlipeyzaj

sihirli peyzaj

sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj
sihirlipeyzaj

Kaktüsler ve sukulentler bakımları kolay bitkilerdir ve yeni başlayanlar için idealdirler. ’Yeni başlayanlar için: Bakımı kolay ev bitkileri’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

11. Balkonunuzu büyük boy saksı bitkileriyle ile dekore edebilirsiniz

Oda Terasları Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi

Oda Terasları

Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi
Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi
Nota Tasarım Peyzaj Mimarlığı Ofisi

İşte yukarıda bahsettiğimiz, büyük saksılar ile balkon dekorasyonuna güzel bir örnek. Fotoğraf ülkemizden bir otelden ancak konut balkonlarında da kolaylıkla uygulanabilir.

12. Balkonda saksılar içinde bir cangıl dahi oluşturabilirsiniz

AKÇELİK MADENCİLİK - TERAS PEYZAJ PROJE & UYGULAMA // AKCELIK MADENCILIK - TERRACE LANDSCAPE PROJECT&APPLICATION, AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN Modern Balkon, Veranda & Teras bahçe,peyzaj,saksı,saksı bitkileri,landscape,garden,design,project,application
AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN

AKÇELİK MADENCİLİK – TERAS PEYZAJ PROJE & UYGULAMA // AKCELIK MADENCILIK – TERRACE LANDSCAPE PROJECT&APPLICATION

AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN
AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN
AYTÜL TEMİZ LANDSCAPE DESIGN

Balkon bitkileri deyince insanın aklına yalnızca mevsimlik çiçekler geliyor oysa tıpkı altıncı örnekte de olduğu üzere, saksılara ya da geniş bir saksıya mevsimlerden kolay kolay etkilenmeyen birçok yeşil bitki ekebilir ve ortaya cangıl gibi minik bir bahçe görüntüsü çıkarılabilir.

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