Ankara'da ahşap bir evden hoşunuza gidebilecek 7 fikir

Hayallerinizdeki ev, kalabalık şehirlerdeki apartman daireleri ya da lüks villalardan uzaksa bu yazımızda size güzel bir alternatiften bahsedebiliriz. Bahçeli, çatılı ve sevimli bir ahşap eve sahip olmak zor görünse de betonarme bir eve sahip olmaktan çok daha kolay olduğunu keşfedeceksiniz. Güzelliği bir yana, onlarca avantajı da olan ahşap evler size sağlıklı, güvenli ve çevreci bir hayatın kapısını açabilir. Ahşap evlerin bütün avantajlarını Ankara'dan güzel bir örnekle birlikte görmeye ne dersiniz? Bu yazımızda sizlere Ankara'da bulunan ekonomik ve şık bir ahşap evden 7 güzel fotoğraf sunacağız.

Ahşap evlerin özelliklerinden bahsetmek gerekirse, en önemlilerinden biri betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıda olmasıdır, bu nedenle deprem yükü olmadığı gibi yıkılma riski de son derece düşüktür. Betonarme evlerin ömrü demirdeki korozyona ve binanın rutubet durumuna göre değişecek şekilde ortalama 50-60 yıl olarak gösterilirken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğu bilinir. Ağaçtan imal edilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ayrıca ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojiktirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir. Bütün bu avantajlarının yanı sıra betonarme yapılara göre çok daha ekonomiktirler. Ekolojik tasarımlar ve ekonomik yapılar hakkında daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için Homify profesyonellerine danışabilirsiniz.