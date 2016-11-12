Ankara'da ahşap bir evden hoşunuza gidebilecek 7 fikir

Hayallerinizdeki ev, kalabalık şehirlerdeki apartman daireleri ya da lüks villalardan uzaksa bu yazımızda size güzel bir alternatiften bahsedebiliriz. Bahçeli, çatılı ve sevimli bir ahşap eve sahip olmak zor görünse de betonarme bir eve sahip olmaktan çok daha kolay olduğunu keşfedeceksiniz. Güzelliği bir yana, onlarca avantajı da olan ahşap evler size sağlıklı, güvenli ve çevreci bir hayatın kapısını açabilir. Ahşap evlerin bütün avantajlarını Ankara'dan güzel bir örnekle birlikte görmeye ne dersiniz? Bu yazımızda sizlere Ankara'da bulunan ekonomik ve şık bir ahşap evden 7 güzel fotoğraf sunacağız.
Ahşap evlerin özelliklerinden bahsetmek gerekirse, en önemlilerinden biri betonarmeye göre çok daha hafif bir yapıda olmasıdır, bu nedenle deprem yükü olmadığı gibi yıkılma riski de son derece düşüktür. Betonarme evlerin ömrü demirdeki korozyona ve binanın rutubet durumuna göre değişecek şekilde ortalama 50-60 yıl olarak gösterilirken, ahşap evlerin 80 yıla kadar varabilen, oldukça uzun bir ömre sahip olduğu bilinir. Ağaçtan imal edilen bir ev doğal olduğu kadar da sağlıklı ve ekonomiktir. Ayrıca ahşap yapılar, betonarme binaların inşası sırasında harcanan su ve enerjinin yarısından çok daha azıyla inşa edilebilirler bu nedenle ekolojiktirler, yenilenebilir olduklarından geri dönüşümü mümkün ve kolaydır. Karbondioksit ve sera gazını emerek çevre kirliliğine karşı önemli bir önlem sunan ahşap evlerin mükemmel bir izolasyon özelliği de vardır. Enerji tasarrufu sağlayabilirler ve bu nedenle sürdürülebilir yapı sınıfında ilk sırada yer alırlar. Nefes alan duvarlar olarak da bilinen ahşap yapılar nem tutma ve havayı filtre etme gibi özelliklere de sahiptir. Bütün bu avantajlarının yanı sıra betonarme yapılara göre çok daha ekonomiktirler. Ekolojik tasarımlar ve ekonomik yapılar hakkında daha detaylı bilgi ve danışmanlık almak için Homify profesyonellerine danışabilirsiniz.
Genel kanının aksine ahşap strüktürlere sahip olan evler betonarme yapılara göre yangına karşı daha dayanıklıdır. Bütün bu avantajları sayesinde birçok ülkede en yaygın yapı elemanı olarak ahşap tercih edilir. Ahşap yapıların tek dezavantajı betonarme gibi yüksek katlı inşa edilememesidir. Bu nedenle yaygın konut tipinin çok katlı yapılar olduğu ülkemizde ne yazık ki ahşap evler tercih edilmiyor. Buna rağmen özellikle şehir kalabalığından uzak yerlerde bu örnekteki gibi evlere rastlamak mümkün. Masalsı bir görüntüye sahip olan bu ahşap evin içine de birlikte bakalım.
Kullanılan malzemenin doğallığı nedeniyle son derece ferah ve sağlıklı olan bu evin iç mekanlarında geleneksel ögelerle, modern çözümlere bir arada yer verilmiş. Bu sayede son derece kullanışlı ve şık bir tasarım ortaya çıkmış. Mutfak dekorasyonuna baktığınızda bütün ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak bir tasarım bulabilirsiniz.
Dekorasyonda modern stilde tasarlanmış ve konforuyla ön plana çıkan mobilyalar kullanılmış. Rustik perdeler, kilimler, ahşap duvarlar her ne kadar bir dağ evini anımsatsa da mobilyalar modern çizgisinden şaşmamış.
Banyo tasarımının mütevazi bir havası olsa da oldukça sağlam ve kaliteli ürünlerle dizayn edilmiş. Işıklandırması, ekipmanları, havalandırması ve aksesuarları eksiksiz planlanmış bir banyo dekorasyonu.
Yatak odalarında desensiz tekstil ürünleri, rahat yataklar ve az eşya ile oluşturulmuş sade bir dekorasyon göze çarpıyor. Bütün ihtiyaçları karşılayan ama yalın kimliğinden ödün vermeyen bir dizayn.
Rahatlığı, ekonomik ve ekolojik yapısı, modern detayları, fonksiyonel çözümleri ile böyle bir evde yaşamak herkese huzur kazandırabilirdi. Bahçesi ve verandasıyla da dikkat çeken bu evi tatil planlarınız ve emeklilik hayalleriniz için de değerlendirebilirsiniz.
Evin mimari ve dekorasyon ile ilgili bütün özellikleri bir yana, keyifli vakit geçirmek için ideal bir verandası ve bahçesi de bulunuyor. Bu verandada dostlarınızla geçireceğiniz zamanın ne kadar değerli olacağını tahmin edebilirsiniz. Eğer veranda ve teras dekorasyonu için fikirlere ihtiyacınız varsa
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