Dağınık çocuklar için şeker gibi çözümler

Dağınıklığa karşı en önemli kozunuz elbette depolama alanlarıdır. Çocuk odasında ne kadar çok ve kullanışlı depolama alanı olursa kalabalıktan kurtulmak da o kadar kolay olur. Peki daha fazla depolama alanı elde etmek için odayı dolaplarla doldurmaktan başka çözüm var mı? Elbette var. Bu örneklerde olduğu gibi yatakların ve kanepelerin altına tasarlanmış çekmeceler oldukça iyi bir çözüm. Üstelik kullanımı da kolay.