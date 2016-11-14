Dağınık çocuklar için şeker gibi çözümler

Dekorasyonunuz ne kadar özenli yapılmış olursa olsun kalabalıklardan kurtulamıyorsanız evinizden keyif almanız zorlaşabilir. Özellikle de çocuklu ailelerin en önemli sorunlarından biri kalabalıklardır. Nereye koyacağınızı bilemediğiniz onlarca çocuk eşyası evin bütün güzelliğini alıp götürüyorsa ve evin ufak yaramazı bu eşyaları toplamayı bir türlü öğrenemediyse çözümü daha kullanışlı bir çocuk odası dekorasyonunda arayabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere çocuk odaları için birbirinden güzel örnekler sunacağız. Yaratıcı depolama çözümleri ile dikkat çeken bu tasarımlardaki mobilyalar ilginizi çekebilir.
Çocuk odası dekorasyonunuz için farklı önerilere ihtiyacınız varsa “Çocuklarınızın bayılacağı 10 çocuk odası” başlıklı yazımızda daha fazla örnek bulabilirsiniz.
Birkaç mobilyanın bir arada tasarlandığı birleşik mobilyalar hem daha az yer kapladığı için hem de daha şık bir görüntüye sahip olduğu için tercih ediliyorlar. Ayrıca katlı yapıları nedeniyle çocukların da daha çok ilgisini çekiyor. Eğer çocuk odanız yeterince geniş değilse ve daha fazla depolama alanına ihtiyacınız varsa bu tarz mobilyaları kullanabilirsiniz.
Dağınıklığa karşı en önemli kozunuz elbette depolama alanlarıdır. Çocuk odasında ne kadar çok ve kullanışlı depolama alanı olursa kalabalıktan kurtulmak da o kadar kolay olur. Peki daha fazla depolama alanı elde etmek için odayı dolaplarla doldurmaktan başka çözüm var mı? Elbette var. Bu örneklerde olduğu gibi yatakların ve kanepelerin altına tasarlanmış çekmeceler oldukça iyi bir çözüm. Üstelik kullanımı da kolay.
Bu mobilyada bulunan raf ve çekmecelerin ne kadar kullanışlı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Merdiven basamakları altına konumlanan çekmeceler ve onunla bütünleşik raflar hem alan tasarrufu hem de eşya tasarrufu sağlayacak özellikte. Böyle bir mobilyayı hazır olarak bulabileceğiniz gibi marangozlara sorarak daha ekonomik bir şekilde yaptırabilirsiniz de.
Depolama alanı olarak kullanacak fazladan mobilya satın almak istemiyorsanız, çözümü daha ekonomik eşyalarda arayabilirsiniz. Örneğin bu dekorasyonda bulunan duvar sepetleri hem kullanım kolaylığı sağlayan hem de şık bir çözüm. Bu tip bir depolama çözümünü çocuğunuz da zevkle kullanabilir. Kitaplar, oyuncaklar ve hatta kıyafetler için bile kullanılabilecek bu sepetleri oldukça ucuza alıp monte ettirebilirsiniz.
Yetişkin yatak odalarında görmeye alıştığımız yatak arkası sandıkları çocuk odalarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle ahşap gibi doğal malzemelerden üretilen sandıklar hem kullanışlı hem de sağlıklı bir depolama çözümüdür. İçine oyuncaktan kıyafete, kitaplardan kalemlere kadar her eşyayı alabilen bu sandıkları çocuğunuz da rahatlıkla kullanabilir. Böyle bir depolama çözümü çocuk odası dekorasyonunuza şıklık da kazandıracaktır.
Çocuk odasında bulunan depolama alanları ne kadar fazla olursa olsun kullanımı kolay olmadığı sürece pek işlevsel olmayabilir. Bu nedenle özellikle raf ve dolap gibi depolama alanlarını daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Büyük dolapların içlerini bölmelere ayırarak ya da rafları sevimli sepet ve kutularla çekmeceye çevirerek daha işlevsel çözümler üretmeniz mümkün. Böylece evin yaramaz çocuğunu da bu alanları kullanmaya daha kolay alıştırabilirsiniz.
Aynı anda birçok amaç için kullanılabilen çok yönlü mobilyalar özellikle çozuk odaları için kurtarıcı olabiliyor. Hem masa hem de dolap ve çekmece olarak kullanılabilen bu renkli mobilya çok amaçlı mobilyalara güzel bir örnek. Üstelik böyle eşyaları çocuklar da severek kullanabiliyorlar. Evinizin kalabalıklarını görünmez etmek için en etkili yöntem bu tip mobilyalardır.