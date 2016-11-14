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Dağınık çocuklar için şeker gibi çözümler

Homify Homify
Flat in Tunbridge Wells, Bandon Interior Design Bandon Interior Design Modern Çocuk Odası
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Dekorasyonunuz ne kadar özenli yapılmış olursa olsun kalabalıklardan kurtulamıyorsanız evinizden keyif almanız zorlaşabilir. Özellikle de çocuklu ailelerin en önemli sorunlarından biri kalabalıklardır. Nereye koyacağınızı bilemediğiniz onlarca çocuk eşyası evin bütün güzelliğini alıp götürüyorsa ve evin ufak yaramazı bu eşyaları toplamayı bir türlü öğrenemediyse çözümü daha kullanışlı bir çocuk odası dekorasyonunda arayabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere çocuk odaları için birbirinden güzel örnekler sunacağız. Yaratıcı depolama çözümleri ile dikkat çeken bu tasarımlardaki mobilyalar ilginizi çekebilir.

Çocuk odası dekorasyonunuz için farklı önerilere ihtiyacınız varsa “Çocuklarınızın bayılacağı 10 çocuk odası” başlıklı yazımızda daha fazla örnek bulabilirsiniz.

Birleşik mobilyalar

Kadıköy Tadilat Tadilat Firması Akdeniz Çocuk Odası
Tadilat Firması

Kadıköy Tadilat

Tadilat Firması
Tadilat Firması
Tadilat Firması

Üsküdar Tadilat Tadilat Firması Modern Çocuk Odası
Tadilat Firması

Üsküdar Tadilat

Tadilat Firması
Tadilat Firması
Tadilat Firması

Birkaç mobilyanın bir arada tasarlandığı birleşik mobilyalar hem daha az yer kapladığı için hem de daha şık bir görüntüye sahip olduğu için tercih ediliyorlar. Ayrıca katlı yapıları nedeniyle çocukların da daha çok ilgisini çekiyor. Eğer çocuk odanız yeterince geniş değilse ve daha fazla depolama alanına ihtiyacınız varsa bu tarz mobilyaları kullanabilirsiniz.

Çekmeceler

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

EC HOUSE Esra Kazmirci Mimarlik Modern Çocuk Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

EC HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Dağınıklığa karşı en önemli kozunuz elbette depolama alanlarıdır. Çocuk odasında ne kadar çok ve kullanışlı depolama alanı olursa kalabalıktan kurtulmak da o kadar kolay olur. Peki daha fazla depolama alanı elde etmek için odayı dolaplarla doldurmaktan başka çözüm var mı? Elbette var. Bu örneklerde olduğu gibi yatakların ve kanepelerin altına tasarlanmış çekmeceler oldukça iyi bir çözüm. Üstelik kullanımı da kolay.

Raflar

Mobilyada Moda Fairytale Çocuk Odası MOBİLYADA MODA Modern Çocuk Odası Ahşap Beyaz
MOBİLYADA MODA

Mobilyada Moda Fairytale Çocuk Odası

MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA
MOBİLYADA MODA

Bu mobilyada bulunan raf ve çekmecelerin ne kadar kullanışlı olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Merdiven basamakları altına konumlanan çekmeceler ve onunla bütünleşik raflar hem alan tasarrufu hem de eşya tasarrufu sağlayacak özellikte. Böyle bir mobilyayı hazır olarak bulabileceğiniz gibi marangozlara sorarak daha ekonomik bir şekilde yaptırabilirsiniz de. 

Sepetler

Inspiration, Korbo Korbo Modern Çocuk Odası
Korbo

Inspiration

Korbo
Korbo
Korbo

Depolama alanı olarak kullanacak fazladan mobilya satın almak istemiyorsanız, çözümü daha ekonomik eşyalarda arayabilirsiniz. Örneğin bu dekorasyonda bulunan duvar sepetleri hem kullanım kolaylığı sağlayan hem de şık bir çözüm. Bu tip bir depolama çözümünü çocuğunuz da zevkle kullanabilir. Kitaplar, oyuncaklar ve hatta kıyafetler için bile kullanılabilecek bu sepetleri oldukça ucuza alıp monte ettirebilirsiniz.

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Sandıklar

Flat in Tunbridge Wells, Bandon Interior Design Bandon Interior Design Modern Çocuk Odası
Bandon Interior Design

Flat in Tunbridge Wells

Bandon Interior Design
Bandon Interior Design
Bandon Interior Design

Yetişkin yatak odalarında görmeye alıştığımız yatak arkası sandıkları çocuk odalarında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle ahşap gibi doğal malzemelerden üretilen sandıklar hem kullanışlı hem de sağlıklı bir depolama çözümüdür. İçine oyuncaktan kıyafete, kitaplardan kalemlere kadar her eşyayı alabilen bu sandıkları çocuğunuz da rahatlıkla kullanabilir. Böyle bir depolama çözümü çocuk odası dekorasyonunuza şıklık da kazandıracaktır.  

Bol sayıda depolama alanı

Nursery homify Modern Çocuk Odası
homify

Nursery

homify
homify
homify

Çocuk odasında bulunan depolama alanları ne kadar fazla olursa olsun kullanımı kolay olmadığı sürece pek işlevsel olmayabilir. Bu nedenle özellikle raf ve dolap gibi depolama alanlarını daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Büyük dolapların içlerini bölmelere ayırarak ya da rafları sevimli sepet ve kutularla çekmeceye çevirerek daha işlevsel çözümler üretmeniz mümkün. Böylece evin yaramaz çocuğunu da bu alanları kullanmaya daha kolay alıştırabilirsiniz. 

Çok yönlü mobilyalar

Long Crendon, MailenDesign MailenDesign İskandinav Çocuk Odası
MailenDesign

Long Crendon

MailenDesign
MailenDesign
MailenDesign

Aynı anda birçok amaç için kullanılabilen çok yönlü mobilyalar özellikle çozuk odaları için kurtarıcı olabiliyor. Hem masa hem de dolap ve çekmece olarak kullanılabilen bu renkli mobilya çok amaçlı mobilyalara güzel bir örnek. Üstelik böyle eşyaları çocuklar da severek kullanabiliyorlar. Evinizin kalabalıklarını görünmez etmek için en etkili yöntem bu tip mobilyalardır.

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