Aklınızı başınızdan alacak 9 bahçeli ev modeli

Bahçeli evler, beton yığınları arasında yaşamak zorunda kalan insanlar için ulaşılmaz bir imkandır. Modern hapishanelerde teknolojik binalarda yaşamayı bir statü göstergesi sayanlar içinde bir ütopya olarak düşünülen bahçeli evler insanların dinlenebileceği, ihtiyaçları olan temiz havayı, ruhlarını dinlendirerek üzerlerinde biriken stres ve kaygıyı deşarj edecekleri alanlardır. Bahçesi olan bir ev estetik ve dekoratif açıdan da çok mükemmel görünen bir ev olmaktadır. Evimizin dış cephesinde yeşil bir alanın olması, iş yerimizde görmeye alıştığımız birebir aynı tipteki evlerin, iş yerlerinin aksine farklı bir ev modeli ve iç açıcı bir görünüme sahip olması nedeniyle her haliyle farklıdır.
Bahçesi olan bir ev sahibi iseniz veya bahçeli bir ev özlemi duyuyorsanız mutlaka bahçesi olan bir sahibi olmalı ve bahçenizi estetik bir şekilde dekore ederek ruhunuzun dinleneceği bir bahçe sahibi olmalısınız. Bu sayede hem dekoratif bahçeli bir eviniz olmuş olacak hem de özlem duyduğunuz yeşil içinde bir eviniz olacaktır. Bahçeler bakımlı olduklarında, estetik bir biçimde dekore edildiklerinde evlere estetik katan, evleri zarif bir hale getiren alanlar olduğundan sahibi olacağınız evin bahçesini güzel bir şekilde dekore ederek evinize zarif bir görünüş kazandırabilirsiniz. Günümüzde bir çok bahçeli ev modeli çeşidi vardır. Bahçenin tam ortasına oturtulmuş dört bir tarafı bahçe ile çevrili, bahçenin kenarına konulmuş önü bahçeye banak bahçeli ev modelleri, Yol kenarında küçük bir alanı bahçeye dönüştürülmüş ve evin girişinin bahçe içinden olduğu bahçeli ev modelleri ile hem bahçesi olmayan eve bahçe kazandırılmış, eve can verilmiş ve zariflik kazandırılmış, hem de farklı bahçeli ev modelleri oluşturularak bahçe isteyen bahçe seven kişilere özel bahçe modelleri oluşturulmuştur.
Hayalini kurduğunuz bahçeli ev modelini oluşturmak için evinizde illa ki bir bahçe olmak zorunda değildir. Evlerinizin her hangi bir alanını bahçeye çevirerek evinize bahçe kazandırabilir, istemiş olduğunuz bahçeli ev modeline sahip olabilirsiniz. Evinize kazandıracağınız bahçe modeli illa ki toprak içinde bir bahçe olmak zorunda değildir. Toprağı olmayan, saksılar içine ekilmiş bitkiler, ağaçlar, sarmaşıklar ile farklı bahçe modelleri oluşturabilir, aydınlatmalar ile destekleyerek ruhunuzu dinlendireceğiniz, estetik ve zarif bir bahçe sahibi olarak bahçeli bir ev oluşturabilirsiniz. Bahçenizin boyutlarının çok büyük olması zorunluluğu yoktur. Çok küçük boyutlara sahip alanları bahçelere dönüştürerek şık bir bahçe sahibi olabilirsiniz. Burada önemli olan sizlerin bahçeli bir ev sahi olmak istemesidir.
Bahçeli ev modelleri için evinin tüm imkanlarını kullanarak evinizin her köşesine saksılar içinde ağaçlar yerleştirerek bahçe olmasa da evinizi yeşillikler ile süsleyebilir, evinizin dışına da saksılar yerleştirip evinizi dekoratif bir şekilde süsleyebilirsiniz. Bahçe bir ev için can , nefes, ve en önemli dekoratif unsuru olduğundan yapacağınız dekorasyonlarda bahçe unsurlarına ve ev ile bütünleşmesine dikkat etmeniz gerekmektedir.
Evleriniz için bahçe dekorasyonları yapmak isterseniz bir çok bahçe modelini örnek alabilir, etrafınızda bulunan evleri incelyerek benzer örnekler uygulayabilirsiniz. Eğer çok profesyonel bir bahçeli ev dekorasyonu yapmak istiyorsanız bir peyzaj mimarından destek alabilir, dekorasyon firmalarından fikirler edinebilirsiniz. Peyzaj firmalarının kataloglarını inceleyerek dekorasyonlar hakkında fikir sahibi olabilir, yüzlerce farklı modelin yer aldığı homify bahçeli ev modellerini inceleyerek kişiliğinize uygun, tarzınızı ve karakterinizi yansıtan farklı bir bahçeli ev modeli tasarlayabilirsiniz.
Evinizin etrafında bahçe yapacağınız büyük bir bahçe alanınız yoksa eviniz de bahçe için uygun bir alan oluşturarak resimdeki gibi bir bahçe oluşturabilirsiniz. Duvarları sarmaşıklar ile doldurup bahçe alanının bir köşesine kişiliğinize uygun saksılar yerleştirip ağaç fidanları dikerek bahçe havasını pekiştirmiş olursunuz. Zemin taş bile olsa çim tohumları atarak zeminde çimlerin çıkmasını sağlayıp bahçe dekorasyonunu tamamlamış olursunuz.
Eviniz yol kenarında ise evinizin girişine mükemmel bir bahçe dekorasyonu yaparak evinize bahçe kazandıracağınız gibi yol kenarından evinizin muhteşem görünmesini sağlayabilirsiniz.Örnek resimdeki gibi bir bahçe uygulaması yaparak, aydınlatma destekleri ile hem görsel bir bahçe dekorasyonu sahibi hem de dekoratif bir bahçeli ev sahibi olabilirsiniz.
Evinizin bulunduğu alan geniş bir alan ise ve sizin evinizin etrafında yeşil alan yoksa resimdeki gibi bir taş, çim karışımı olan bahçe peyzajı yaparak evinizin dekoratif bir bahçe içinde görünmesini sağlayabilirsiniz. Evin etrafını tamamen çimler ile yeşil hale getirip, evin etrafına dikeceğiniz palmiye gibi yıllık ağaçlar ile evinize basit ama dekoratif bir bahçe kazandıracak ve bahçe dekorasyonu ile bahçeli bir ev sahibi olacaksınız.
Geniş bir arazinin içinde ve bir tepenin eteğinde dekoratif ahşaplardan yapılmış bir eviniz var ise evinizin ön tarafını çimlerle şen hale getirip, belirli aralıklar ile çimlerin içine bodur bitkiler ekerek bir bahçe sahibi olup evinize bahçe kazandırabilirsiniz. Ayrıca bodur bitkileri tercih ederek evinizin arkasında bulunan tepe eteği boyunca yükselen ağaçları gölgelememiş olur ve dekoratif bir ahşap bahçeli ev sahibi olursunuz.
Bahçesi olmayan bir evin avlusuna örnek resimdeki gibi bir bahçe dekorasyonu yaparak evinize bir bahçe kazandırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken bahçe alanlarını belirleyip çim alanına çim ekerek, diğer alanlara estetik bahçe taşları ile süsleyip, yıllık ve mevsimlik bitkiler ekerek oturma alanı dışında muhteşem görsellikte bir bahçe sahibi olabilirsiniz. Oturum alanı için özel bir mobilya seçimiyle bahçenizi zarif bir görünüme kavuşturabilirsiniz.
Güzel bir eviniz var ve evinizin garaj kapısının etrafına özel bir peyzaj uygulayarak hem garaj yolunu güzelleştirebilir hem de bahçe dekorasyonu ile evinizin etrafını güzelleştirebilirsiniz. Örnek resimdeki gibi garaj yolunun kenarına çim ekerek, yolun tam kenarına küçük bodur bitkiler ekerek yolu estetik hale getirebilir ve evinize özel bir bahçe tasarımı yapabilirsiniz.
Evinizin etrafında bir havuzunuz var ise resimdeki bir bahçe dekorasyonu yapabilirsiniz. Havuz platformunun etrafına güzel bir bahçe dekorasyonu ile evinizi daha görsel bir hale getirip zarif ve estetik bir bahçeli ev sahibi olabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi bir ev dekorasyonu yapabilirsiniz.
Evinizin önünde büyük ve geniş bir alan var ise, evinizi güzelleştirmek için özel bir bahçe peyzajı yaparak estetik ve dekoratif bir bahçeli ev sahibi olabilirsiniz. Eve giriş yolunun etrafına küp şeklinde saksılara küçük bitkiler ekerek yürüyüş yolunun kenarlarını güzelleştirebilir, Geri kalan alanları çim ve estetik mevsimlik bitkiler ekerek özel bir bahçe peyzajı yapabilir ve evlerinizi muhteşem bir görselliğe kavuşturabilirsiniz.
Evinizde bir havuzunuz var ise resimdeki gibi bir bahçe uygulaması yaparak dekoratif bir bahçe sahibi olabilirsiniz. Granit taşlardan yapacağınız yürüyüş yollarının etrafını çimlerle süsleyebilir, küçük bodur boylarda özel bitkileri yürüyüş yollarının etrafına havuzu kapatmayacak şekilde ekerek özel bir süsleme ile evinize görsellik kazandırabilirsiniz. Ayrıca hoş renklerdeki aydınlatmalar ile estetik süslemeler yapabilirsiniz.