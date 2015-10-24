Aklınızı başınızdan alacak 9 bahçeli ev modeli

Bahçeli evler, beton yığınları arasında yaşamak zorunda kalan insanlar için ulaşılmaz bir imkandır. Modern hapishanelerde teknolojik binalarda yaşamayı bir statü göstergesi sayanlar içinde bir ütopya olarak düşünülen bahçeli evler insanların dinlenebileceği, ihtiyaçları olan temiz havayı, ruhlarını dinlendirerek üzerlerinde biriken stres ve kaygıyı deşarj edecekleri alanlardır. Bahçesi olan bir ev estetik ve dekoratif açıdan da çok mükemmel görünen bir ev olmaktadır. Evimizin dış cephesinde yeşil bir alanın olması, iş yerimizde görmeye alıştığımız birebir aynı tipteki evlerin, iş yerlerinin aksine farklı bir ev modeli ve iç açıcı bir görünüme sahip olması nedeniyle her haliyle farklıdır.

Bahçesi olan bir ev sahibi iseniz veya bahçeli bir ev özlemi duyuyorsanız mutlaka bahçesi olan bir sahibi olmalı ve bahçenizi estetik bir şekilde dekore ederek ruhunuzun dinleneceği bir bahçe sahibi olmalısınız. Bu sayede hem dekoratif bahçeli bir eviniz olmuş olacak hem de özlem duyduğunuz yeşil içinde bir eviniz olacaktır. Bahçeler bakımlı olduklarında, estetik bir biçimde dekore edildiklerinde evlere estetik katan, evleri zarif bir hale getiren alanlar olduğundan sahibi olacağınız evin bahçesini güzel bir şekilde dekore ederek evinize zarif bir görünüş kazandırabilirsiniz. Günümüzde bir çok bahçeli ev modeli çeşidi vardır. Bahçenin tam ortasına oturtulmuş dört bir tarafı bahçe ile çevrili, bahçenin kenarına konulmuş önü bahçeye banak bahçeli ev modelleri, Yol kenarında küçük bir alanı bahçeye dönüştürülmüş ve evin girişinin bahçe içinden olduğu bahçeli ev modelleri ile hem bahçesi olmayan eve bahçe kazandırılmış, eve can verilmiş ve zariflik kazandırılmış, hem de farklı bahçeli ev modelleri oluşturularak bahçe isteyen bahçe seven kişilere özel bahçe modelleri oluşturulmuştur.

Hayalini kurduğunuz bahçeli ev modelini oluşturmak için evinizde illa ki bir bahçe olmak zorunda değildir. Evlerinizin her hangi bir alanını bahçeye çevirerek evinize bahçe kazandırabilir, istemiş olduğunuz bahçeli ev modeline sahip olabilirsiniz. Evinize kazandıracağınız bahçe modeli illa ki toprak içinde bir bahçe olmak zorunda değildir. Toprağı olmayan, saksılar içine ekilmiş bitkiler, ağaçlar, sarmaşıklar ile farklı bahçe modelleri oluşturabilir, aydınlatmalar ile destekleyerek ruhunuzu dinlendireceğiniz, estetik ve zarif bir bahçe sahibi olarak bahçeli bir ev oluşturabilirsiniz. Bahçenizin boyutlarının çok büyük olması zorunluluğu yoktur. Çok küçük boyutlara sahip alanları bahçelere dönüştürerek şık bir bahçe sahibi olabilirsiniz. Burada önemli olan sizlerin bahçeli bir ev sahi olmak istemesidir.

Bahçeli ev modelleri için evinin tüm imkanlarını kullanarak evinizin her köşesine saksılar içinde ağaçlar yerleştirerek bahçe olmasa da evinizi yeşillikler ile süsleyebilir, evinizin dışına da saksılar yerleştirip evinizi dekoratif bir şekilde süsleyebilirsiniz. Bahçe bir ev için can , nefes, ve en önemli dekoratif unsuru olduğundan yapacağınız dekorasyonlarda bahçe unsurlarına ve ev ile bütünleşmesine dikkat etmeniz gerekmektedir.

Evleriniz için bahçe dekorasyonları yapmak isterseniz bir çok bahçe modelini örnek alabilir, etrafınızda bulunan evleri incelyerek benzer örnekler uygulayabilirsiniz. Eğer çok profesyonel bir bahçeli ev dekorasyonu yapmak istiyorsanız bir peyzaj mimarından destek alabilir, dekorasyon firmalarından fikirler edinebilirsiniz. Peyzaj firmalarının kataloglarını inceleyerek dekorasyonlar hakkında fikir sahibi olabilir, yüzlerce farklı modelin yer aldığı homify bahçeli ev modellerini inceleyerek kişiliğinize uygun, tarzınızı ve karakterinizi yansıtan farklı bir bahçeli ev modeli tasarlayabilirsiniz.