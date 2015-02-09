Şatafatlı sıfatının yetersiz kaldığı ev

O beylik lafla başlamak gerekirse, zevkler ve renkler tartışılmaz. Hele de söz konusu olan ev dekorasyonu olunca bu ilkeyi hep akılda tutmak gerekiyor. Özellikle bugün inceleyeceğimiz görkemli evde olduğu gibi kimi üslûp tercihleri risklidir ve bunları ya çok sever ya da nefret edersiniz. Ev dekorasyonunda abartılı bir klasik ve lüksü tercih etmek de böyle bir karardır. Bugün sizlere tanıtacağımız ev projesi adeta lüksün ete kemiğe büründüğü, görkemli, pırıltılı ve olabildiğince şatafatlı bir ev. Merkezi Ankara'da bulunan Origami Mobilya'nın Bakü'de baştan aşağıya düzdüğü bu dair gerçekten insanın başını döndürüyor. Buyrun birlikte inceleyelim:
Bakü Projesi'ndeki turumuza bu göz kamaştırıcı salonla başlayalım. Evin genelinde görecek olduğumuz pırıltı, gümüş rengi tonların hakimiyeti ve endüstriyel dokunuşlarla klasiğin yeniden yorumlanması bu salona ilk bakışta göze çarpan unsurlar. Magenta rengindeki iki koltuk ve orijinal mavi sehpanın renklendirdiği salon, hem görkemli, hem özenli görünümüyle dikkat çekerken, özellikle duvar ve mobilyalarda ince işçiliğin izlerini de görmek mümkün.
Muhtemelen hayatınızda görüp görebileceğiniz en ilginç mutfaklardan biri bu projede bulunuyor. Alışılmadık bir gümüş renginin hakimiyetindeki mutfak, ışıl ışıl ankastre seti, sıradışı avizeleri ve göz kamaştırıcı duvar süsleriyle oryantal bir uzay gemisi tasarımını andırıyor.
Evin tamamında olduğu gibi yatak odası da daha girer girmez insana bir
vay çektirecek kadar parlak ve şatafatlı. Kusursuz bir simetrinin hakim olduğu oda yine gümüşün dayanılmaz pırıltısıyla aydınlanırken, gri ve altın sarısı tonlarının damga vurduğu mekân, yatağın üzerinden sallanan özel tasarım lambalarla renkleniyor. Salon ve mutfağın aksine burada endüstriyel dokunuşa daha az yer verilmiş olması da, odanın kullanım amacı düşünüldüğünde kesinlikle doğru bir tercih olmuş. Karşınızda, kendinizi bir kral ya da kraliçe gibi hissedebileceğiniz bir yatak odası olduğu kesin.
Bakü Projesi'nde gümüş ve gri tonlarının hakimiyetinin bir ölçüde de olsa bozulduğu mekânlardan biri evin banyosu. Kırmızı, bordo ve morun farklı ton ve karışımlarının damga vurduğu banyo iki ünite halinde düşünülmüş. Lavabo ve duş kısmında daha can alıcı renklerin tercih edilmesi de bu anlamda mantıklı görünüyor. Bu evin her yerinde olduğu gibi özel tasarım ürünü olan aynalar ve lavabo haznelerinin zarafetine de özellikle dikkatinizi çekmek isteriz.
Evi belli eden girişi diye düşünüyorsanız eğer, bu antre sizi haklı çıkarmaya aday. Dairenin tamamındaki lüks ve görkem, daha eve girer girmez sizi bütün şiddet ve şaşasıyla sarıp sarmalıyor. Sanki bir eve değil de bir masal sarayına girmişsiniz gibi bir atmofsfer yaratan antrenin geniş koridorları, lüks mobilya ve aksesuarları ile asil süslemeleri içeride sizi nelerin beklediğine dair bir hayli fikir veriyor aslında.
Bu pırıltılı projenin en hoş yanlarından biri de odaların tasarımında kullanım amaçlarının da dikkate alınmış olması ve aynı tarzın evin tamamında da dayatılmaması. Evin genç odası olarak tasarlanan kısmında, salon ve mutfakta gördüğümüz tarzın biraz fazla kaçacağı hesaba katılmış olmalı ki, aynı klasik çizgiler bu kez çok daha oyuncul ve eğlenceli bir tarz ve canlı renklerle uygulanmış. Özellikle yerdeki halı ve yatak örtüsü bu anlamda ciddi bir işlev görürken, mobilyalardaki seçkin hava aynen devam ediyor.
Genç odasını başka bir açıdan gördüğümüz bu fotoğrafta özellikle odaya vuran müthiş doğal ışık ve bu ışıkta parlayan canlı renkler çok daha iç açıcı bir görüntü yaratırken, çiçekli kumaşıyla tekli berjer koltuk da kelimenin tam anlamıyla rol çalıyor.
Evin diğer genç odasında da benzer bir prensibin benimsendiğini ama bu kez renk paletinin biraz daha donuklaştığını ve tarzın klasikten çıkıp moderne yaklaştığını görüyoruz. Bu kez karşımızda yine özel tasarım mobilyaların süslediği, ama çağdaş bir ofisi andıran, zevkli bir genç odası var.
Peki bu şatafatlı projeyi siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.