Şatafatlı sıfatının yetersiz kaldığı ev

Evin diğer genç odasında da benzer bir prensibin benimsendiğini ama bu kez renk paletinin biraz daha donuklaştığını ve tarzın klasikten çıkıp moderne yaklaştığını görüyoruz. Bu kez karşımızda yine özel tasarım mobilyaların süslediği, ama çağdaş bir ofisi andıran, zevkli bir genç odası var.

Peki bu şatafatlı projeyi siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.