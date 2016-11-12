5 korkunç banyonun radikal değişimi

Öncesi ve sonrası resimleriyle 5 banyo dönüşümüne tanık olacağız.
Resimdeki banyo klasik tarzda dekore edilmiş. Banyodaki tül perdeler, her yeri kaplayan çiçek desenli fayanslar, altın renkli musluk ve aksesuarlar, küçük bir abajur ve son olarak bir makyaj aynası.
Dönüşümden sonra banyoda çarpıcı bir değişiklik var. Eski nostaljik, ağır, klasik banyo gitmiş yerine basit fakat modern stilde bir banyo gelmiş. Yeni banyoda her şey çok basit ancak bir o kadar çağdaş. Eski devasa aynanın yerine uzun ama daha ince bir ayna konmuş. Duvarlardaki çiçekli fayanslar yerine krem rengi duvarlar ve en önemlisi ahşap zemin gelmiş. Küvet yerine ise modern bir duş yapılmış. Lavabo ise tamamen değişmiş.
İlk banyo örneğimiz resimden anlaşıldığı üzere artık modası geçmiş ve eski görünümlü bir banyo tasarımı. Hem duvarlarda hem küvette kullanılan desenli fayanslar bej rengi tonuyla daha da eski bir hava katmışlar banyoya. Zemin de ise yine krem renkli ancak zaman içinde lekelenmiş yer döşemesi banyoyu en kirli gösteren etken. Bunların dışında banyoda yer alan uçuk pembe renkli lavabo ve klozet ise banyonun kalanıyla tamamen uyumsuz.
Ev sahipleri renk sevdiği için yeni banyoda baskın mor duvar seramikleri kullanılmış. Bununla birlikte küvetten vazgeçilerek modern şeffaf camlı duşakabin yapılmış. Resimde gördüğünüz üzere banyo alanı dar. Dolayısıyla küvet gereksiz yer işgal ediyordu. Duşakabinler ise çok daha pratik. Yine banyo alanının darlığından ötürü mor seramikler tüm banyoyu kaplamayarak yerine duşun bulunduğu duvarlarda kullanılmış. Diğer yerlerde ise açık tonlu fayanslar tercih edilmiş. Küvetten arta kalan boşluk ise lavaboya eklenen dolap olarak değerlendirilerek depolama ihtiyacı giderilmiş.
İkinci örnekte banyonun öncesi ve sonrası hallerini birlikte görüyoruz. Banyonun mimarisi standart banyolardan oldukça farklı. Örneğin bir duvarı kemerli ya da duvara gömülü bir dolabı var. Bunların dışında renk paleti oldukça garip. Kemerli duvarın içi ve genel olarak duvarların yarısına dek koyu kırmızı fayanslarla kaplı banyo. Üst kısmı ise beton. Küvetin rengi sıra dışı bir tercih olarak turkuaz. Lavabo da turkuaz renginde. Küvetin fayansları ise duvarla uyum yakalamaya çalışmış ancak renk tonunu tutturamamış. Zemin siyah renginde. Tüm bunlara ek olarak pencere kenarları ve dolap kapağı beyaz renkte. Sabunluk ve raflarda turkuaz seçilerek küvet ve lavaboya uydurulmuş ancak o kadar renk var ki tüm bu karmaşadan ahenk çıkması imkansız gibi.
Dönüşümden sonra banyodaki çiğ renklerden tamamen vazgeçilerek sade, düz bir tasarım açık renk tonu kullanılmış. Küvet, lavabo ve pencere yenilenirken kemerli duvar da düzleştirilmiş.
Sırada banyonun tamamı yerine lavabonun yenilendiği bir örneğe geçiyoruz. Örnekten anlaşılacağı üzere lavabo kullanılamaz durumda değil. Fakat demode ve estetik değil. Beyaz renkli lavabo ünitesi genel olarak dağınık duruyor. Dönüşümden sonra işe lavabo eskisine uygun olarak yenilenmiş. Beyaz dolapların yerini ahşap dolaplar almış. Lavabo ise çok daha çağdaş bir model. Aynanın yanında bulunan dolaplar genişletilirken buzlu cam kullanılarak kalabalık görüntünün de önüne geçilmiş. Ayna üzerindeki aydınlatma için daha ilginç bir ışık tercih edilirken zemin de yenilenmiş.
Bir önceki örneğin tuvalet kısmına göz atıyoruz son olarak. Diğer resimde gördüğümüz tüm detaylar burada da var. ek olarak yerde kiremit rengi bir halı bulunuyor.
Klozetin bulunduğu duvar açık tonlu maviye boyanarak duvara hareket katılmış. Bunun dışında banyonun genelindeki sadelik burası için de geçerli.
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