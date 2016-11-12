5 korkunç banyonun radikal değişimi

İkinci örnekte banyonun öncesi ve sonrası hallerini birlikte görüyoruz. Banyonun mimarisi standart banyolardan oldukça farklı. Örneğin bir duvarı kemerli ya da duvara gömülü bir dolabı var. Bunların dışında renk paleti oldukça garip. Kemerli duvarın içi ve genel olarak duvarların yarısına dek koyu kırmızı fayanslarla kaplı banyo. Üst kısmı ise beton. Küvetin rengi sıra dışı bir tercih olarak turkuaz. Lavabo da turkuaz renginde. Küvetin fayansları ise duvarla uyum yakalamaya çalışmış ancak renk tonunu tutturamamış. Zemin siyah renginde. Tüm bunlara ek olarak pencere kenarları ve dolap kapağı beyaz renkte. Sabunluk ve raflarda turkuaz seçilerek küvet ve lavaboya uydurulmuş ancak o kadar renk var ki tüm bu karmaşadan ahenk çıkması imkansız gibi.

Dönüşümden sonra banyodaki çiğ renklerden tamamen vazgeçilerek sade, düz bir tasarım açık renk tonu kullanılmış. Küvet, lavabo ve pencere yenilenirken kemerli duvar da düzleştirilmiş.