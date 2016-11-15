Siyah ve beyazın uyumuyla göz alıcı bir daire

Minimalist çizgilerle şık ve modern bir daireyi tanımaya ne dersiniz? Bu yazımızda kontrast renklerin oluşturduğu dinamik ve canlı bir atmosfere sahip bir daireyi tanıtacağız. Lüks ve zarif bir evin her zaman pahalı eşyalar ve birçok mobilya ile sağlanacağını söyleyemeyiz. Siyah ve beyazın uyumu kuşkusuz hepimizin bildiği ve yerine göre kullandığı unsurlardan biri. Kontrast renklerin oluşturduğu cazibe ve renk ahengi dekorasyonda estetiği yakalamayı kolaylaştırır. Siyah ve beyazın kullanımının yanı sıra, cam materyalin kattığı derinlik ve ahşabın dokusunun kattığı sıcaklık bu projede rastlayacağınız örnekler arasında yer alıyor. Beyazın zarafeti ile siyahın asilliğini buluşturan dairenin iç mekan görsellerini incelemeye başlayalım!
Muhteşem ışıklandırma unsurları ile göz alıcı bir oturma odası. İran halısı oturma odasına görkem ve şıklık katan dekoratif öğelerden sadece biri. Siyah ve beyazın tezatlığı muazzam uyum sağlarken, şömine zeminin alt kısmının ışıklandırılması daha da çekici hale getiriyor. İç mekandaki ferah atmosferle uyumlu beyaz mobilyalar konfor sunan modern bir çizgiye sahip.
Zemin katta antreden bir kare. Burada yine minimal esintiler hakim ve görkemli halı unsuru kullanılmış. Aksesuarlarla tamamlanan antre dekorasyonunda tavandan döşeme zeminine, duvarlar ve merdiven beyazlara bürünüyor. Merdiven tasarımı da minimalist izler taşıyor. Geniş pencere açıklığından enfes bahçe manzarasını görebilirsiniz.
İç mekanlarda açık plan geçişlerde duvar zemini, tavan ve döşeme zemini tamamen beyazlara büründüğünden bir bütünlük oluşturuyor. Beyaz zemin renklerinin hakim olduğu iç dekorasyonda siyah mobilya ve aksesuarlarla kontrast oluşturuluyor. Işıklandırma ile renklerin büyüsü ortaya çıkıyor.
Nefis bir bahçe manzarasına şömine çıtırtısı eşlik ediyor. Dingin ve huzurlu bir mekan anlayışı ile rüya gibi bir ev. Işıklandırma unsurları ile göz alıcı hale gelen evde konfor sunan mobilyalar kullanılmış. Arkanıza yaslanabileceğiniz konforlu sandalye modeli ile yağmur sesini dinlemek de bu sıcacık atmosferle keyifli hale gelebilir.
Az çoktur. Evin genel görünümü ile renk ve ahenk uyumu merdiven alanında da söz konusu. Merdiven alanında göz yoran ya da karmaşa oluşturabilecek hiçbir öğe bulunmuyor. Korkuluklarda kullanılan cam malzeme derinlik katan unsurlar arasında. Beyaz rengin zarafeti ile şık ışıklandırma unsurları genişlik katan detaylar arasında yer alıyor.
Üst katta yer alan koridordan bir açı görülmekte. Burada da İran halısı önemli bir dekoratif öğe olarak kullanılmış. Geri kalan zeminler oldukça sakin ve sade. Dolayısıyla İran halısı öne çıkıyor. bu katta yatak odaları ve banyo bulunuyor. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda proje bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Banyo dekorasyonunda zıt renkler hakim. Cam yüzeylerle burada da şeffaflık sağlanıyor ve derinlik katan unsurlar kullanılıyor. Modern stil dizayn edilen banyoda ahşap parke kullanılan alanda sıcaklık katan detaylara rastlıyoruz. Muntazam ışıklandırmanın yanı sıra, muazzam bahçe manzarasına eşlik edecek bir penceresi mevcut. Şık ve özenle tasarlanan minimalist izler barındıran bir banyo.
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