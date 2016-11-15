Siyah ve beyazın uyumuyla göz alıcı bir daire

Banyo dekorasyonunda zıt renkler hakim. Cam yüzeylerle burada da şeffaflık sağlanıyor ve derinlik katan unsurlar kullanılıyor. Modern stil dizayn edilen banyoda ahşap parke kullanılan alanda sıcaklık katan detaylara rastlıyoruz. Muntazam ışıklandırmanın yanı sıra, muazzam bahçe manzarasına eşlik edecek bir penceresi mevcut. Şık ve özenle tasarlanan minimalist izler barındıran bir banyo.

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