Beyazın zarafeti, ahşabın sıcaklığı

Mutlu ve huzurlu bir yuva için konum, dizayn ve çevresel şartlar oldukça etkilidir. Bu yazımızda konfor sunan bahçeli bir müstakil ev projesine konuk olacağız. 2 araçlık bir garajı bulunan evin zemin katında salon, yemek alanı ve mutfak açık plan tasarıma dahil. Ayrıca oda ve banyo bulunan zemin katta açık teras bulunuyor. Üst katta ise 4 yatak odası, banyolar ve teras kullanılıyor. Beyazın zarafeti ile ahşabın sıcaklığının bir araya geldiği projede huzur veren bir atmosfer hakim. Daha fazla beklemeden projenin detaylarını görmek üzere alt başlıklarımızı inceleyelim.
Şık ışıklandırma unsurları ve peyzaj mimarisi ile huzur veren sıcak bir yuva. Yaşamımızı sürdüreceğimiz evin huzur veren bir atmosferi olması oldukça etkileyicidir. Dingin bir atmosfere kavuşmak için enfes bahçe manzarası eşliğinde ferah iç mekanlara sahip olmak isteriz. Bu projede gördüğünü şahane ev ise her zevke hitap edecek sıcak bir yuvayı temsil ediyor. Bir ailenin tüm ihtiyaçlarını muntazam karşılayacak huzur veren bir ev.
Konfor ve rahatlığın esas alındığı arka bahçe dizaynı ise göz kamaştırıyor. Modern stil detaylara rastlayacağınız bahçe mobilyalarında geometrik formlar öne çıkıyor. Peyzaj mimarisinin ayrıca dikkat çektiği bahçede şık bir havuz modeli mevcut. Natürel dokularla çevrili bu alanda ahşap zemin sıcaklığı ile ışıl ışıl bir cephe sizi karşılıyor.
İç mekan görsellerine geçmeden önce kat planlarını inceleyelim. Burada zemin katta açık plan tasarlanan salon, yemek alanı ve mutfak görülmekte. Merdiven alanı, oda, banyo ve tuvaletlerin yanı sıra, garaj ve teras alanlarını görebilirsiniz. Kapı giriş yönlerini görebileceğiniz plan düzleminde, salonu çevreleyen geniş pencereleri tespit edebilirsiniz.
Zemin katta 2 araçlık bir garaj barındıran proje, üst katta geniş bir teras kullanım alanı açıyor. 4 yatak odası ve banyoların bulunduğu 1. kat planında, iki odanın ayrıca küçük giyinme odaları mevcut. Geniş teras alanına ise tek odadan birkaç basamakla geçiş bulunuyor. Ayrıca, homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev projesi bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Soğuk kış aylarında oturma odasında şömine keyfini reddedecek yoktur. Hem konuklarınızı şık bir mekanda ağırlamak, hem de sıcak atmosferi ile huzur veren bir atmosfer oluşturmak burada mümkün. Ahşabın dokusu sıcaklık katarken, kontrast yaratan aksesuarlar ve dekoratif bitkiler, estetik bir görünüm kazandırıyor.
Geniş açıklıklarla enfes bir bahçe manzarasına eşlik eden pencereler tasarlanmış. Doğal ışığı muntazam alan geniş pencereler modern stil tasarlanan iç mekana ferahlık katıyor. Nötr renklerin ağırlıklı kullanıldığı yemek alanında kontrast oluşturacak bir duvar dekoru ve sıcaklık katacak bir ahşap masa kullanılmış. Ayrıca lamba aksesuarı ve sandalye modelleri ile modern çizgiler tercih ediliyor.
Siyah ve beyazın uyumuyla kontrast etkiler sağlanırken, mutfak alanındaki soğuk havayı ısıtacak ahşap dokular tercih ediliyor. Modern stil öğeler ve son teknolojilerle donatılan mutfak pencereleri şık dizayn edilen bahçe manzarasına bakıyor. Ayrıca pür beyazlara bürünen mutfakta pencereler iç mekanı aydınlatıyor ve ferah bir atmosfer oluşturuyor.
Banyolardan birini bu karede görmekteyiz. Modern stil banyo aksesuarları ile donatılan banyo dekorasyonu oldukça şık. Kontrast etkiler yaratan siyah cam ve koyu renk zemin kaplamaları dinamik bir atmosfer oluşturuyor. Kontrast renkleri bir arada kullanarak dinamik bir atmosfer oluşturabilir, ahşap dokusu ile sıcaklık katabilirsiniz.
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