Beyazın zarafeti, ahşabın sıcaklığı

Banyolardan birini bu karede görmekteyiz. Modern stil banyo aksesuarları ile donatılan banyo dekorasyonu oldukça şık. Kontrast etkiler yaratan siyah cam ve koyu renk zemin kaplamaları dinamik bir atmosfer oluşturuyor. Kontrast renkleri bir arada kullanarak dinamik bir atmosfer oluşturabilir, ahşap dokusu ile sıcaklık katabilirsiniz.

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