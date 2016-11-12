Bir ülkeden 8 mükemmel ev

Her kültürün kendine özgü farklılıkları vardır ve bu farklılıkları ev tasarımından inşasına kadar her aşamasında görmek mümkündür Türkiye'de inşa edilen geleneksel ev türleri ile modern ev türlerinde görebileceğiniz bize özgü uygulaları farklı milletlerde ve farklı ülkelerde görmeni mümkündür. Bu gün homify ev dekorasyonu sayfalarında yer alan ve bir ülkeye ait olan farklı evleri inceleyerek bu düşüncemizin ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. Ayrıca farklı kültürlerden edineceğimiz fikirleri kendi ev tasarımlarımıza ve inşa edeceğimiz evlere uygulayarak hem farklılıkları bir potada erittiğimiz bize özgü bir evimiz olur hem de farklı milletlerin ve kültürlerin ev tasarımında dikkat ettikleri tüm püf noktaları yakından görmüş oluruz. Farklı ev modellerinin bir arada olduğu şık evleri yakından birlikte inceleyelim.
Bu ülke de yer alan bir başka ev modeli de geniş bir arazi üzerine kurulmuş büyük ve bindirme çatısı olan ev modelidir. Resimde de göreceğiniz üzere hem şık hem görsel hem de bir aile evi olarak pek çok özelliğe sahip. Yine gri kiremitler ile kaplanmış olan bindirme çatı ve geniş araziyi sınırlayan demir şebekeler evin dışarıdan hoş görünmesini sağlamış.
Bir ev düşününki bahçe içinde yer alan, yeşillikler içinde uzun bir yürüyüş yolu olan ve insana kendini doğa da hissetmesini sağlayan tüm özelliklere sahip olsun. bu örneğimizde yer alan evimiz hem bu özelliklerin tamamını taşıyor hem de bulunduğu ülkeye özgü mimarisi ile aidiyet duygusunu pekiştiriyor. Kırmızı parke taşları ile yapılmış yol kırmızı çatı kiremitleri ile uyumlu bir ikili olmuş.
Bu ülke de geleneksel ev modellerinin dışında modern tasarımların yer aldığı mimarilere sahip evler de var. Resimde yer alan ve gri kiremitleri ile farklılığını ortaya koyan bu ev modern bir mimariye sahip. Geniş uzun taşlardan oluşan yürüyüş yolu ve çimler ile dekore edilmiş bahçesinin güzelliğinin yanında çatısında yer alan güneş panelleri evin kendi kendine yeten doğal ve ekolojik bir ev olmasını sağlamış.
Bu ülke de yer alan ev türlerinden biri de resimde yer alan ve bindirme çatılara sahip ev türleridir. Bu evlerde çatı katlarına açılan pencereler çatı katı odalarının gün ışığından faydalanmasını sağlıyor. Ayrıca bu ülkeye özgü gri ve siyah kiremitler hemen hemen her çatıda yer alıyor.
Bu ülke de rastlayabileceğiniz farklı bir ev modeli olan çatı teraslarına sahip evler çok nadiren tercih ediliyor. Bindirme çatılı evler ile bütünleşik çatı terasları veya sadece düz çatıları olan evlerde yapılan yeşil ve doğal teraslar evlere farklı bakış açıları kazandırmış. <evin çatısında yine gri kiremitler ve güneş panelleri yer alıyor.
Gri kiremitlerle kaplı çatılar arasında yıldız gibi parlayan bu ev örneği diğer ev modellerinden farklı bir ev olarak karşımızda duruyor. Geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş olan bu ev ev ile birleşik olan garajı, şık giriş kapısı, yeşil bahçe peyzajı ve çatı katına yapılmış olan modern penceresi ile diğer evlerden sıyrılıyor. Görselliğin ön planda olduğu bu ev aynı zamanda bahçe duvarı ile de insanların beğenisini kazanıyor.
Bu ülkede klasik tasarımlar dışında havuzu ve bahçesi ile bütünleşmiş olan beyaz dış cephelere sahip evlerde yer alıyor. Bu örnek evimizde olduğu gibi yeşil bahçesi ve havuzu olan , modern mimarisi içine yerleştirilmiş modern terasa sahip bu ev lüks bir ev olarak karşımızda yer alıyor.
Bir çiftlik evi konseptinde inşa edilmiş olan bu ev örneğimiz diğer evlere göre daha yüksek rakımlarda yer aldığı için bulutların içinde tertemiz bir havaya sahip bir ev olarak karşımızda yer alıyor. Bütünleşik bindirme çatısında kırmızı renkli tuğlalar kullanılarak beyaz dış cephelerin görselliği ortaya çıkarılmış