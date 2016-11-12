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Bir ülkeden 8 mükemmel ev

umit atdağ umit atdağ
Projekt Gabriel G1 ENERGO - nowoczesny dom z możliwością rozbudowy , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
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Her kültürün kendine özgü farklılıkları vardır ve bu farklılıkları ev tasarımından inşasına kadar her aşamasında görmek mümkündür Türkiye'de inşa edilen geleneksel ev türleri ile modern ev türlerinde görebileceğiniz bize özgü uygulaları farklı milletlerde ve farklı ülkelerde görmeni mümkündür. Bu gün homify ev dekorasyonu sayfalarında yer alan ve bir ülkeye ait olan farklı evleri inceleyerek bu düşüncemizin ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. Ayrıca farklı kültürlerden edineceğimiz fikirleri kendi ev tasarımlarımıza ve inşa edeceğimiz evlere uygulayarak hem farklılıkları bir potada erittiğimiz bize özgü bir evimiz olur hem de farklı milletlerin ve kültürlerin ev tasarımında dikkat ettikleri tüm püf noktaları yakından görmüş oluruz. Farklı ev modellerinin bir arada olduğu  şık evleri yakından birlikte inceleyelim.

Geniş ve büyük evler

DOM W CENIE MIESZKANIA - Flo II , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Bu ülke de yer alan bir başka ev modeli de geniş bir arazi üzerine kurulmuş büyük ve bindirme çatısı olan ev modelidir. Resimde de göreceğiniz üzere hem şık hem görsel hem de bir aile evi olarak pek çok özelliğe sahip. Yine gri kiremitler ile kaplanmış olan bindirme çatı ve geniş araziyi sınırlayan demir şebekeler evin dışarıdan hoş görünmesini sağlamış.

Bahçe içinde cezbedici bir ev

Dom Kazia II G2 - niebanalny, idealny! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Klasik Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Bir ev düşününki bahçe içinde yer alan, yeşillikler içinde uzun bir yürüyüş yolu olan ve insana kendini doğa da hissetmesini sağlayan tüm özelliklere sahip olsun. bu örneğimizde yer alan evimiz hem bu özelliklerin tamamını taşıyor hem de bulunduğu ülkeye özgü mimarisi ile aidiyet duygusunu pekiştiriyor. Kırmızı parke taşları ile yapılmış yol kırmızı çatı kiremitleri ile uyumlu bir ikili olmuş.

Modern mimariler

Projekt Gabriel G1 ENERGO - nowoczesny dom z możliwością rozbudowy , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Bu ülke de geleneksel ev modellerinin dışında modern tasarımların yer aldığı mimarilere sahip evler  de var. Resimde yer alan ve gri kiremitleri ile farklılığını ortaya koyan bu ev modern bir mimariye sahip. Geniş uzun taşlardan oluşan yürüyüş yolu ve çimler ile dekore edilmiş bahçesinin güzelliğinin yanında çatısında yer alan güneş panelleri evin kendi kendine yeten doğal ve ekolojik bir ev olmasını sağlamış.

Çatı katları

PROJEKT DOMU AMIRA G1 - stylowa elegancja i maksimum wygody! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Bu ülke de yer alan ev türlerinden biri de resimde yer alan ve bindirme çatılara sahip ev türleridir. Bu evlerde çatı katlarına açılan pencereler  çatı katı odalarının gün ışığından faydalanmasını sağlıyor. Ayrıca bu ülkeye özgü  gri ve siyah kiremitler hemen hemen her çatıda yer alıyor. 

Çatı terasları

NOWOCZESNY SAM G1 - DOM, W KTÓRYM KRÓLUJE WYGODA!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Bu ülke de rastlayabileceğiniz farklı bir ev modeli olan çatı teraslarına sahip evler çok nadiren tercih ediliyor. Bindirme çatılı evler ile bütünleşik çatı terasları veya sadece düz çatıları olan evlerde yapılan yeşil ve doğal teraslar evlere farklı bakış açıları kazandırmış. <evin çatısında yine gri kiremitler ve güneş panelleri yer alıyor.

Kırmızının estteiği

Seweryna G2 - dom, obok którego nie można przejść obojętnie! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Klasik Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Gri kiremitlerle kaplı çatılar arasında yıldız gibi parlayan bu ev örneği diğer ev modellerinden farklı bir ev olarak karşımızda duruyor. Geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş olan bu ev ev ile birleşik olan garajı, şık giriş kapısı, yeşil bahçe peyzajı ve çatı katına yapılmış olan modern penceresi ile diğer evlerden sıyrılıyor. Görselliğin ön planda olduğu bu ev aynı zamanda bahçe duvarı ile de insanların beğenisini kazanıyor.

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Havuzlu evler

PROJEKT DOMU RIKO III G2 - pełna harmonia wnętrza z ogrodem! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Modern Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Bu ülkede klasik tasarımlar dışında havuzu ve bahçesi ile bütünleşmiş olan beyaz dış cephelere sahip evlerde yer alıyor. Bu örnek evimizde olduğu gibi  yeşil bahçesi ve havuzu olan , modern mimarisi içine yerleştirilmiş modern terasa sahip bu ev lüks bir ev olarak karşımızda yer alıyor.

Bulutlara yakın evler

Dom Sandra G2 - stylowa elegancja i luksus przestrzeni we wnętrzu! , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Klasik Evler
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Bir çiftlik evi konseptinde inşa edilmiş olan bu ev örneğimiz diğer evlere göre daha yüksek rakımlarda yer aldığı için bulutların içinde   tertemiz bir havaya sahip bir ev olarak karşımızda yer alıyor. Bütünleşik bindirme çatısında kırmızı renkli tuğlalar kullanılarak beyaz dış cephelerin görselliği ortaya çıkarılmış

Türkiye'den 12 minik bahçe fikri
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