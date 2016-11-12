Bir ülkeden 8 mükemmel ev

Her kültürün kendine özgü farklılıkları vardır ve bu farklılıkları ev tasarımından inşasına kadar her aşamasında görmek mümkündür Türkiye'de inşa edilen geleneksel ev türleri ile modern ev türlerinde görebileceğiniz bize özgü uygulaları farklı milletlerde ve farklı ülkelerde görmeni mümkündür. Bu gün homify ev dekorasyonu sayfalarında yer alan ve bir ülkeye ait olan farklı evleri inceleyerek bu düşüncemizin ne kadar doğru olduğunu göreceğiz. Ayrıca farklı kültürlerden edineceğimiz fikirleri kendi ev tasarımlarımıza ve inşa edeceğimiz evlere uygulayarak hem farklılıkları bir potada erittiğimiz bize özgü bir evimiz olur hem de farklı milletlerin ve kültürlerin ev tasarımında dikkat ettikleri tüm püf noktaları yakından görmüş oluruz. Farklı ev modellerinin bir arada olduğu şık evleri yakından birlikte inceleyelim.