Masal gibi bir evden hoşunuza gidecek 8 fikir

Hepimiz masal gibi bir ev sahibi olmanın hayalini kurarız. Masalsı evler; her detayı her ayrıntısı titiz bir şekilde irdelenmiş olan ve uygulama aşamasında tasarıma bağlı kalınarak insanların hayranlığını kazanacak kadar güzel dekorasyonlara sahip evlerdir. Böyle bir eve sahip olmak, böyle masalsı bir evde yaşamanın verdiği hazzı yaşamak her insanı mutlu eder. Bu gün masalsı bir eve sahip olmayanlar için kopya çekebilecekleri, masalsı ev fikirlerini birebir kendi evlerine uygulayabilecekleri bir eve konuk oluyoruz. Homify masalsı evler sayfasında yer alan ve hoşunuza gidecek fikirleri kendi evinize kolaylıkla uyarlayabileceğiniz bu ev hayalinizdeki evden bile güzel bir ev olarak karşımızda duruyor. Bu evi tüm detayları ile birlikte inceleyelim.
Evin arka cephesi bahçeye baktığı halde muhteşem bir tasarıma sahip. Evden dışarı adımınızı attığınızda şık bir avluya ulaşıyor ve sonrasında yemyeşil çim alana adım atabiliyorsunuz. Ağaçlar ile yapılan peyzaj çalışması evin dış cephe renkleri ile uyumlu olacak şekilde yapılarak evin her anlamda yaşanabilir ve insana huzur veren bir ev olmasını sağlamış. Küçük bodur ağaçlar eve farklı bir hava katmış.
Masalsı evimizin dış cephesi hem renk uyumu hem de tasarım şıklığı birleştirilerek yapılmış ve ortaya resimde yer alan cephelerinin muhteşem uyumu ile insanların hayranlığını kazanan bu ev çıkmış. Gün ışığından yararlanmak adına daha çok pencere tasarlanmış, aydınlatması ve çatı kiremitleri ile muhteşem bir görselliğe sahip olan bu ev tasarımının kusursuz olması, uygulamanın eksiksiz yapılması ile muhteşem bir ev olmuş.
Evin banyo alanı dış cephe ile aynı renkte dekore edilmiş. Bu sayede banyonun hem aydınlık hem de beyaz sayesinde daha geniş görünmesi sağlanmış. Banyo dekorasyonunda şeffaf bir duş kabini beyaz renkli banyo mobilyaları ve geniş bir ayna tercih edilerek banyonun oldukça şık ve geniş görünmesi sağlanmış. Banyo da yer alan pencere sahanlığı aynı zamand çiçek muhafaza alanı olarak düşünülmüş.
Yatak odası kısmı çatı katına dekore edilmiş. Çatı katı boş kalmadığı gibi bir oda olarak evin işlevselliğini artırmış. Yatak odasının penceresi yatak odasına gün ışığı girmesini sağladığı gibi odanın ışıl ışıl olmasına da katkı sağlamış. Beyaz renkli dekorasyon bu alanda da tercih edilerek çatı katının geometrik şekli daha görsel hale getirilerek çok şık bir dekorasyona sahip olmuş.
Evin salonu sade ve minimalist bir düzende dekore edilmiş. Ana giriş kapısından girdiğinizde üst kata ulaşımı sağlayan merdiven ile karşılaşıyorsunuz. Merdiven dışında saksı ve bir oturak bulunan salonun bu kısmı sadeliği ve şıklığı ile evin geri kalanı hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyor.
Evin zemin katında yer alan boş alanlardan biri çalışma odası konseptinde dekore edilerek ev sahibi için özel bir çalışma alanı haline getirilmiş. Beyaz renk ağırlığında yapılan dekorasyon ile uyumlu olması için tüm mobilyalar beyaz tonlarda seçilmiş. Ayrıca pencere ile sağlanan aydınlık özel aydınlatmalar ile desteklenerek bembeyez bir çalışma odası ortaya çıkarılmış.
Evin içini detaylı bir şekilde incelediğinizde muhteşem bir tasarıma sahip olduğunu görüyorsunuz. Salon içinde tercih edilen koyu renkli mobilyalar ile zıt renkler şık bir şekilde kullanılmış, duvara yapılan aksesuar yerleri ve kullanılan aksesuarlar ile koyu renkli kolonlar ve taşıyıcılar evin masalsı bir ev olmasını sağlamış.
Evin mutfak alanı görenleri kendine hayran bırakan, insanlara huzur veren bir tasarım ile müthiş bir mutfak haline getirilmiş. Beyaz ve şık bir mutfak olarak kullanabileceğiniz, mutfak adası ile sizlere işlevsellik sağlayan, pencereleri ile ışıl ışıl olan, genişliği ile ev hanımlarının hayalini kurduğu bir mutfak olarak evinizde uygulamak isteyeceğiniz bir güzelliğe sahip.