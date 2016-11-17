Küçük mutfaklarda mutlaka işe yarayacak 10 fikir

Evin diğer alanları ile uyumlu doğal malzemelerin kullanımı göze hitap eder. Mutfaklar için her zaman bölücü duvarlara gerek kalmaz. Nitekim daha karanlık ve kasvetli bir atmosfer oluşturmak yerine açık plan tasarım ile derinlik katabilirsiniz. Örnek mutfakta ahşabın zarafeti ve sıcaklığı mobilyalardan mutfak tezgahı ve duvarına kadar yansıyor. Küçük ama elverişli kullanım olanaklarına sahip ideal bir mutfak.

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