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Küçük mutfaklarda mutlaka işe yarayacak 10 fikir

Meral Eser Meral Eser
Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Modern Mutfak Ahşap rengi
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Geniş ve büyük mutfaklara sahip olmayabilirsiniz. Fakat bu yine de küçük mutfakların bünyesinde birçok ihtiyacı karşılamayacağı anlamına gelmez. Büyük mutfakları aratmayacak fonksiyonel çözümlerle akılcı tasarım fikirlerini değerlendirmeye ne dersiniz? Bu yazımızda küçük mutfaklarda pratik kullanım olanakları sunan fonksiyonel çözümleri bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

1. Katlanabilir masa

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Mutfağınızda ekstra zemin alanı kazanmak katlanır masa modelleri ile çok kolay. Beyaz masa tablasından çelik ayaklarına kadar katlanabilen bu masa modeli, kullanım dışı zamanlarda ekstra zemin alanı kazandırıyor. İhtiyaç duymadığınız zaman kaldırabileceğiniz duvara monte masa tablaları, ya da sürgülü sistemlerle sürülebilen masalar ilginizi çekebilir.

2. Gizli atık gözü

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Modern Mutfak Gri
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Mutfak tezgahında yer bulamıyorsanız, atıklar için ekstra yer kaybına son verin. Atıklar için açılan bu göz pratik bir şekilde kesme tahtasından artan atıkları çöp kutusuna ulaştırmanızı kolaylıkla sağlıyor. Küçük mutfaklarda daha düzenli bir görünüm sağlamak için mutfak tezgahı düzeni sağlanmalı ve ayrıca gıda israfına engel olunmalıdır.

3. Çekmeceye sabitlenen ekmek tahtası

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Modern Mutfak Ahşap rengi
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Mutfak tezgahında yer kazanmak için gündelik ihtiyaçlardan biri olan ekmek kesme işlemini bir çekmecede pratik bir biçimde çözümleyebilirsiniz. Öte yandan ekmeklerin depolanması ve muhafaza edilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen mutfaklar bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.

4. Dar çekmeceler

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Modern Mutfak
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

İhtiyaca göre sürgülü raf sistemlerini farklı ebatlarda dizayn edebilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere sıvı yağ, soslar ya da içecek şişelerini pratik bir şekilde depolamak için kalıba uygun çekmeceler dizayn edebilirsiniz. Mutfakta kullanılan porselen tabaklar ya da baharatlıklar için özel göz barındıran dolap çekmeceleri de işlevselliği arttıracaktır.

5. Çok amaçlı çekmece

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Modern Mutfak
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Birçok ihtiyacı geniş bir çekmecede çözümlemeye ne dersiniz? Küçük mutfaklarda düzen sağlamak için çekmecelerde biriken ve karmaşa yaratan mutfak aletlerini muntazam dizmek kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Baharatlıklar için ayrılan bölüm, bıçak kılıfları ve ahşap ya da metalden ürünlerin ebatlarına göre tasarlanan gözleri depolama amaçlı değerlendirebilirsiniz.

6. Cam-plastik-kağıt depolama çekmeceleri

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Modern Mutfak
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Geri dönüşüm materyallerini ayıklamak ekstra zaman mı alıyor? İsrafı önlemenin yollarından biri de geri dönüşüm materyallerini akılcı depolamaktan geçer. Daha sonra kolaylıkla paketlemenizi sağlayacak atıklar, çekmeceler kapandığında çocukların ulaşmayacağı ve mutfak düzeni oluşturabilecek pratiklikte dizayn ediliyor. Ayrıca mutfakta çocuk güvenliğini arttırmak istiyorsanız, çekmece kilitlerini değerlendirebilirsiniz.

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7. Islak ve kurular için atık bölmeleri

Organización interior... porque los detalles, importan, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica Modern Mutfak
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

Küçük mutfaklar için mutfak tezgahı kullanım alanını minimuma indirme yöntemlerine değindik. Burada ise atıkları depolamanız için bir başka yöntem uygulanıyor. Kesme tahtasından artan atıkları pratik bir şekilde çekmecelerdeki bölmelere aktarmanızı ve ıslak-kuru atıkları depolamanızı sağlıyor.

8. Doğal ışık alan tezgah

Mutfak homify Modern Mutfak
homify

Mutfak

homify
homify
homify

Mutfağa derinlik katan özelliklerin başında açık renk tonların kullanılması ve doğal ışığın muntazam alınması gelir. Bu örnekte ise beyaz mutfak dolapları ve mutfak tezgahı doğal ışığı muntazam alan enfes bir manzaraya eşlik ediyor.

9. Gizli mutfak

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Minimalist Mutfak
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Küçük ve dar alanlarda pratik bir şekilde mutfak ihtiyaçlarını karşılamak sanıldığı kadar zor değil. Katlanır dolap kapakları açıldığında ihtiyacı karşılayan bir ışıklandırma ile işlevsel bir mutfak tezgahı kullanıma açılıyor. Dolap ve çekmeceler ile depolama olanağı sağlayan bur mutfak çekirdek aile ya da tek başına yaşayan bireylerin mutfak ihtiyacını muntazam karşılayabilir. Gömme dolaplar ise küçük evlerde oldukça işlevsel ve düzen sağlayan alternatifler arasında yer alır.

10. Açık mutfak ve natürel dokular

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Evin diğer alanları ile uyumlu doğal malzemelerin kullanımı göze hitap eder. Mutfaklar için her zaman bölücü duvarlara gerek kalmaz. Nitekim daha karanlık ve kasvetli bir atmosfer oluşturmak yerine açık plan tasarım ile derinlik katabilirsiniz. Örnek mutfakta ahşabın zarafeti ve sıcaklığı mobilyalardan mutfak tezgahı ve duvarına kadar yansıyor. Küçük ama elverişli kullanım olanaklarına sahip ideal bir mutfak.

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