Küçük mutfaklarda mutlaka işe yarayacak 10 fikir

Geniş ve büyük mutfaklara sahip olmayabilirsiniz. Fakat bu yine de küçük mutfakların bünyesinde birçok ihtiyacı karşılamayacağı anlamına gelmez. Büyük mutfakları aratmayacak fonksiyonel çözümlerle akılcı tasarım fikirlerini değerlendirmeye ne dersiniz? Bu yazımızda küçük mutfaklarda pratik kullanım olanakları sunan fonksiyonel çözümleri bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Mutfağınızda ekstra zemin alanı kazanmak katlanır masa modelleri ile çok kolay. Beyaz masa tablasından çelik ayaklarına kadar katlanabilen bu masa modeli, kullanım dışı zamanlarda ekstra zemin alanı kazandırıyor. İhtiyaç duymadığınız zaman kaldırabileceğiniz duvara monte masa tablaları, ya da sürgülü sistemlerle sürülebilen masalar ilginizi çekebilir.
Mutfak tezgahında yer bulamıyorsanız, atıklar için ekstra yer kaybına son verin. Atıklar için açılan bu göz pratik bir şekilde kesme tahtasından artan atıkları çöp kutusuna ulaştırmanızı kolaylıkla sağlıyor. Küçük mutfaklarda daha düzenli bir görünüm sağlamak için mutfak tezgahı düzeni sağlanmalı ve ayrıca gıda israfına engel olunmalıdır.
Mutfak tezgahında yer kazanmak için gündelik ihtiyaçlardan biri olan ekmek kesme işlemini bir çekmecede pratik bir biçimde çözümleyebilirsiniz. Öte yandan ekmeklerin depolanması ve muhafaza edilmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, homify'da mutfak planlayıcıları tarafından dizayn edilen mutfaklar bulabilir, ilgi çeken fikirler edinebilirsiniz.
İhtiyaca göre sürgülü raf sistemlerini farklı ebatlarda dizayn edebilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere sıvı yağ, soslar ya da içecek şişelerini pratik bir şekilde depolamak için kalıba uygun çekmeceler dizayn edebilirsiniz. Mutfakta kullanılan porselen tabaklar ya da baharatlıklar için özel göz barındıran dolap çekmeceleri de işlevselliği arttıracaktır.
Birçok ihtiyacı geniş bir çekmecede çözümlemeye ne dersiniz? Küçük mutfaklarda düzen sağlamak için çekmecelerde biriken ve karmaşa yaratan mutfak aletlerini muntazam dizmek kullanım kolaylığı sağlayacaktır. Baharatlıklar için ayrılan bölüm, bıçak kılıfları ve ahşap ya da metalden ürünlerin ebatlarına göre tasarlanan gözleri depolama amaçlı değerlendirebilirsiniz.
Geri dönüşüm materyallerini ayıklamak ekstra zaman mı alıyor? İsrafı önlemenin yollarından biri de geri dönüşüm materyallerini akılcı depolamaktan geçer. Daha sonra kolaylıkla paketlemenizi sağlayacak atıklar, çekmeceler kapandığında çocukların ulaşmayacağı ve mutfak düzeni oluşturabilecek pratiklikte dizayn ediliyor. Ayrıca mutfakta çocuk güvenliğini arttırmak istiyorsanız, çekmece kilitlerini değerlendirebilirsiniz.
Küçük mutfaklar için mutfak tezgahı kullanım alanını minimuma indirme yöntemlerine değindik. Burada ise atıkları depolamanız için bir başka yöntem uygulanıyor. Kesme tahtasından artan atıkları pratik bir şekilde çekmecelerdeki bölmelere aktarmanızı ve ıslak-kuru atıkları depolamanızı sağlıyor.
Mutfağa derinlik katan özelliklerin başında açık renk tonların kullanılması ve doğal ışığın muntazam alınması gelir. Bu örnekte ise beyaz mutfak dolapları ve mutfak tezgahı doğal ışığı muntazam alan enfes bir manzaraya eşlik ediyor.
Küçük ve dar alanlarda pratik bir şekilde mutfak ihtiyaçlarını karşılamak sanıldığı kadar zor değil. Katlanır dolap kapakları açıldığında ihtiyacı karşılayan bir ışıklandırma ile işlevsel bir mutfak tezgahı kullanıma açılıyor. Dolap ve çekmeceler ile depolama olanağı sağlayan bur mutfak çekirdek aile ya da tek başına yaşayan bireylerin mutfak ihtiyacını muntazam karşılayabilir. Gömme dolaplar ise küçük evlerde oldukça işlevsel ve düzen sağlayan alternatifler arasında yer alır.
Evin diğer alanları ile uyumlu doğal malzemelerin kullanımı göze hitap eder. Mutfaklar için her zaman bölücü duvarlara gerek kalmaz. Nitekim daha karanlık ve kasvetli bir atmosfer oluşturmak yerine açık plan tasarım ile derinlik katabilirsiniz. Örnek mutfakta ahşabın zarafeti ve sıcaklığı mobilyalardan mutfak tezgahı ve duvarına kadar yansıyor. Küçük ama elverişli kullanım olanaklarına sahip ideal bir mutfak.
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