178 metrekarede muhteşem bir aile evi

Bahçeli ve havuzlu bir evin konfor başkadır. Birçok insanın hayallerini sunacak konforu sağlayan ev geniş bir bahçe ve sıcak bir yuva süsler. Bahçeli geniş evler ilginizi cezbediyorsa doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizler için 178 metrekare bir alana sahip muhteşem bir ev projesini derledik. Doğa ile iç içe huzur veren bu evin iç ve dış mekan görsellerini inceleyelim.
Muntazam dizayn edilmiş geniş bahçeli ve havuzlu bir ev. Zemin katta geniş pencere açıklıkları ile doğal ışıktan maksimum derecede faydalanan iç mekan anlayışı mevcut. Geniş saçakları ile evin cephe kaplamasına kontrast oluşturacak bir çatı dizayn ediliyor. Sevdiklerinizle güneşin keyfini çıkarmak için açık havada konfor sağlayan bahçe dizaynı, havuz ve teras mobilyaları mevcut.
Garaj, kazan dairesi ve depo odası bulunan zemin kat planında, tüm bunların yanı sıra oturma odası, mutfak ve çalışma odası yer alıyor. Buna ek olarak, zemin kat planında merdiven holü, misafir banyosu ve teras alanını gözlemleyebilirsiniz.
Üst katta ise 3 yatak odası, 2 banyo ve 2 giyinme odası bulunuyor. Aile bireyleri için konforun esas alındığı müstakil evde tüm ihtiyaçlar muntazam karşılanıyor. Ayrıca evin iki ayrı cephesindeki balkonlar yatak odalarına ait.
Eğer nötr renklerle bir salonu dekore edecekseniz, soğuk ve sıcak dengesini oluşturmak için natürel dokular ya da sıcak renklere yer açabilirsiniz. Projenin oturma odasında zemin renklerinden perde ve aksesuarlara kadar nötr renklerin uyumu hakim. Pencere çerçevesi ve sehpada kullanılan ahşap dokusu ise rengi ile sıcaklık katıyor.
Genel olarak bakıldığında minimalist çizgi ile döşenen ev göz yormayan bir akışa sahip. Açık ve ferah mekanlar için açık plan tasarım anlayışı hakim. Tv ünitesi için iç mekanla uyumlu tonlarda bölücü paravan duvar kullanılıyor. Alanları görevine göre ayıran paravan duvar sayesinde kapı kullanımına gereksinim duyulmuyor. Açık plan tasarım ile daha geniş ve derinlik katan mekanlar dizayn edebilirsiniz.
Natürel dokuların iç mekana sıcaklık katan faktörler arasında olduğuna değindik. Ahşabın sıcak dokusunun kullanımının yanı sıra şömine unsuru, minimalist çizgilerle tasarlanan oturma odasına sıcaklık katan bir başka faktör. Ayrıca, homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde proje bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Minimalist çizgilerle tasarlanan mutfak, evin diğer bölümleri ile uyum sağlıyor. Ahşap merdiven, yemek masası ve diğer detaylarda rastlayacağınız doğal malzemeler soğuk renklerle denge unsuru sağlıyor. Ayrıca dekoratif bitkilerle daha sıcak ve göze hitap eden bir mutfak dizaynı sağlanıyor.
Oturma odasından pratik bir şekilde geçiş yapılan yemek alanına göz atıyoruz. 6 kişilik yemek masasında ahşap masa tablası, genel atmosferle uyumlu gri sandalye modelleri, kontrast yaratan modern aydınlatma aksesuarları kullanılıyor. Dekoratif bitkilerle sade ama şık bir yemek masası dizayn ediliyor.
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