178 metrekarede muhteşem bir aile evi

Bahçeli ve havuzlu bir evin konfor başkadır. Birçok insanın hayallerini sunacak konforu sağlayan ev geniş bir bahçe ve sıcak bir yuva süsler. Bahçeli geniş evler ilginizi cezbediyorsa doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizler için 178 metrekare bir alana sahip muhteşem bir ev projesini derledik. Doğa ile iç içe huzur veren bu evin iç ve dış mekan görsellerini inceleyelim.