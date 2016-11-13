Evinizi öğrenci evi havasından kurtarın!

En güzel mobilyaları alıp son derece şık bir eve yerleşseniz de evinizde bir takım eksikliklerin olduğunu hissediyorsanız, belki de, hala öğrencilik ve gençlik yıllarınızdan kalma dekorasyon alışkanlıklarınızdan vazgeçememişsiniz demektir. Dekorasyonunuzun daha dikkat çekici ve şık bir görünüme kavuşmasını istiyorsanız onu gençlik alışkanlıklarınızdan kurtaracak önerilere ihtiyacınız olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere daha şık ve “öğrenci evi” havasından arınmış bir dekorasyon için fikirler vereceğiz. Birbirinden güzel örnekler eşliğinde sunacağımız önerilerden memnun kalacaksınız.
Ev dekorasyonunuz için daha fazla örnek ve farklı fikirler bulmak için “Daha zevkli bir ev için 10 küçük dokunuş” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.
İlk bakışta bu öneri size biraz komik gelebilir ama birçok evde kişisel başarıları gösteren eşyaların aksesuar olarak kullanıldığına ya da vitrinlerde sergilendiğine rastlayabiliyoruz. Özellikle 30 yaşını aşmış yetişkin bir insan için bu tip bir dekorasyon anlayışı pek de hoş olmayabilir. Dekorasyonunuzu zengin ve stil sahibi göstermek için ikonik tasarımlardan, heykel ve tablo gibi sanat ürünlerinden ve başarılı bir renk dengesinden faydalanmanızı tavsiye ederiz. Bunun için uzman bir dekoratörden yardım almak en doğrusudur.
Plastik sandalyeler ekonomik ve pratik bir çözüm olabilir ama son derece özensiz bir görüntü çiziyorlar. Bu nedenle daha farklı malzemelerden üretilmiş farklı model sandalyeler seçebilirsiniz. Örneğin bu dekorasyon için basit ahşap sandalyeler kullanmak daha şık olabilirdi.
Dağınık ve kalabalıklarla dolu bir mutfak evinizin bütün güzelliğini alıp götürebilir. Bu nedenle şık depolama çözümleri ile mutfaklarınızı daha düzenli bir hale getirmenizi tavsiye edeceğiz. Kullanışlı dolap, raf ve çekmeceler mutfağınızı daha kolay düzenlenebilir hale getirecek ve dağınıklığı azaltacaktır.
Modern bir oturma grubu bu sorunu çözer! Eğer bir terasınız varsa onu asla boş ve bakımsız bırakmayın. Basit bir bahçe mobilyası ya da bir iki tekli koltukla terasınızı şık bir alana dönüştürebilirsiniz. Ayrıca bakımlı teraslar evlere her zaman değer katar.
Oturma odanız için en şık koltuğu da alsanız tek başına kötü görünecektir. Aksesuar ve tekstil ürünleri ile tamamlanmayan bir ev, öğrenci evi havasından asla kurtulamaz. Bu nedenle koltuklarınızı dekorasyonunuza uygun modern kırlentlerle süsleyip, duvarlarınızı aksesuarlandırmanızı tavsiye edeceğiz. Yukarıda bulunan iki örneğe dikkatli baktığınızda aynı koltuğun kullanıldığını görebilirsiniz. İki dekorasyon arasındaki tek fark aksesuarlar ve tekstil ürünleridir.
Mutfaklarınızda plastik ve kağıt bardaklar kullanmaktan vazgeçmenin vakti geldi. Artık şık ve kaliteli mutfak malzemelerine bütçe ayırmanız gerekecek. Özellikle kadehlere, modern kupalara, yemek takımlarına ve servis eşyalarına dikkat etmenizi söyleyebiliriz.
Her evde yedek yorgan, yastık gibi eşyalar bulunur. Bunları açıkta bırakmak hem sağlıklı bir yöntem değildir hem de evinizi düzensiz ve bakımsız gösterir. Bu nedenle evinizin uygun bir odasına geniş yük dolapları yaptırarak bu tip eşyaları görünmez edebilirsiniz. Özellikle yatak odalarınızda geniş gömme dolaplar son derece kullanışlı olacaktır.
Uyurken yalnızca yatak ve yastık kullanıyor olabilirsiniz ancak şık bir yatak odası dekorasyonuna sahip olmak istiyorsanız sevimli kırlentler, yatak örtüleri, yastık yüzleri, komodinler, abajurlar da kullanmanız gerekecek. Bu iki örnek arasındaki farkı uzun uzun anlatmaya gerek yok sanırız.
Evin girişi evinizle ilgili ilk izlenim için oldukça önemlidir. Bu nedenle girişlerinizi bakımsız bırakmamalısınız. Çeşitli bitkilendirme ve ışıklandırma çözümleri ile giriş dekorasyonunuzu güzelleştirmeniz mümkün.
Banyonuzda yeterli alanınız varsa dekorasyonunuzu şık bir hidromasajlı küvet ile zenginleştirebilirsiniz. Hem evinize değer katacak hem de size keyifli masaj ve dinlenme seansları sağlayacak bu çözümü mutlaka değerlendirin.
Dekorasyonunuz ne kadar şık ve özenli olursa olsun zamanla bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Eskiyen dolap kapakları, kırılan kulplar, kavlayan boyalar evinizi kötü gösterebilir. Bu nedenle tadilat ve tamirat işlerine el atmaya üşenmeyin. Ufak bir bakımla mutfaklarınızı eski güzelliğine kavuşturabilirsiniz.
Hangi odada olursa olsun elektronik cihazların açıkta duran parçaları ve görünür durumdaki kablo ve prizler dekorasyonunuzu kötü gösterebilir. Bu tip sorunlar için yapı marketlerde birçok çözüm bulabilirsiniz. Kabloları toparlayan ahşap döşeme parçaları, elektronik cihazlar için özel bölmeleri olan mobilyalar evinizi çok daha düzenli ve şık gösterecektir.
Bitkilendirme denince aklınıza hemen saksı içine dikilmiş çiçekler gelmesin. Modern bir dekorasyona uyacak şekilde onlarca farklı bitkilendirme çözümü bulabilirsiniz. Saksılar için şık saksılıklar, duvar bitkilendirme yöntemleri, dikey bahçe uygulamaları gibi birçok çözüm evinizi daha şık bir şekilde bitkilendirmenin yollarını sunuyor.
Bu iki çalışma odası arasındaki farklar; boyanmış duvarlar, yenilenmiş perdeler ve ayakları boyanmış bir çalışma masası. Ufak bir bakımla odalarınızı ne kadar ferahlatabileceğinizin en iyi örneği. Açık renkler ve yenilenen birkaç eşya ile baştan sona değişen bu çalışma odasından ilham alabilirsiniz. Ferah ve aydınlık bir görüntü dekorasyonunuza değer katar.