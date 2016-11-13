Evinizi öğrenci evi havasından kurtarın!

En güzel mobilyaları alıp son derece şık bir eve yerleşseniz de evinizde bir takım eksikliklerin olduğunu hissediyorsanız, belki de, hala öğrencilik ve gençlik yıllarınızdan kalma dekorasyon alışkanlıklarınızdan vazgeçememişsiniz demektir. Dekorasyonunuzun daha dikkat çekici ve şık bir görünüme kavuşmasını istiyorsanız onu gençlik alışkanlıklarınızdan kurtaracak önerilere ihtiyacınız olabilir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere daha şık ve “öğrenci evi” havasından arınmış bir dekorasyon için fikirler vereceğiz. Birbirinden güzel örnekler eşliğinde sunacağımız önerilerden memnun kalacaksınız.

Ev dekorasyonunuz için daha fazla örnek ve farklı fikirler bulmak için “Daha zevkli bir ev için 10 küçük dokunuş” başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz.