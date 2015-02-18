Dekorasyona renk katan unsur: Salon çiçekleri

Elbette bir evin genel görünüm ve atmosferini genellikle iri parçalı mobilyalarla, evin döşerken benimsediğiniz tarz belirler. Özellikle salon dekorasyonunda, zemin ve duvarların yanısıra, seçtiğiniz oturma grubu salona damgasını vurur. Ancak bu küçük dokunuşlarla salonunuza renk katmanıza, onu daha da güzel ve özel kılmanıza ya da olası bir monoton ya da donuk görünümü ortadan kaldırmanıza engel değil. Bunu elbette dekoratif eşya ve süslerle yapabileceğiniz gibi, bitkileri ve özellikle salon çiçeklerini de kullanabilirsiniz. Eve hem bir tazelik, ferahlık ve renk katan salon çiçekleri, aynı zamanda dekorasyon unsuru olarak da salonunuza değer katabilir.
Peki ama salon çiçeğini nereye ve nasıl yerleştirmeli? Bu konuda fikir ve ipucu arayan okurlarımız için Türkiye'deki iç mimar ve mobilya üreticilerinin tasarımlarına göz gezdirerek hepsi birbirinden farklı ve güzel birkaç alternatif derledik. İşte salon çiçeklerinin bir salonu nasıl değiştirebileceğini gösteren şahane örnekler:
Hangi salon çiçeğini ve hangi büyüklükte alacağınıza karar verdikten sonra, sıra o çiçekle sakısısına yer açmaya gelir. Elbette evinizin genel tarzına uyacak bir saksı bulmak da elzemdir. Eğer salonunuzun bir sera gibi tıkış tıkış görünmesini istemiyorsanız, Cansel Bozkurt Architecture tarafından tasarlanan bu örnekte olduğu gibi salon çiçeğini sadece küçük bir dekorasyon unsuru olarak kullanmak gerekir. Eğer uzun ve etrafa yayılan bir salon bitkisi tercih ettiyseniz, bunun için en iyi yer de elbette evin köşesidir. Böylece çiçek hem ön plana çıkıp baş rolü kapmaz, hem de varlığını ve tazeliğini her daim hissettirir. Ayrıca ön plandaki küçük esktra çiçeğin de hoş bir tamamlayıcı unsur olduğunu ekleyelim.
Salon bitkileri kimileri için küçük bir dekoratif unsur iken, kimileri için bir tutkudur. Onlar çiçeksiz yapamaz, çiçekleriyle konuşur, onlara adeta bir evcil hayvan gibi ya da hatta çocuklarıymış gibi bakarlar. Eğer siz de çiçekler konusunda bu denli tutkulu iseniz Paker Mimarlık tarafından tasarlanan bir salonun yemek kısmındaki bu düzenleme tam size göre olabilir. Burada çiçeklerin yeterince güneş ışığı alabilecekleri geniş bir pencerenin önü adeta küçük bir bahçe gibi düzenlenerek tamamen çiçeklere ayrılmış. Bu hem yemek yerken insanın içini açan bir görüntü oluşturuyor, hem de perde kullanımına gerek kalmaksızın güneşi ve meraklı bakışları engelleyen doğal bir engel oluyor.
Eğer salon çiçeği tercihinizi bu örnekteki gibi çok yoğun yapraklı olmayan ama uzun bir bitkiden yana kullanacaksanız, salon çiçeğinizi bir bakıma evin bekçisi gibi düşünüp her yeri görebileceği ve her yerden görünebilecek bir yere yerleştirmek doğru olur. Ankara'daki Origami Mobilya tarafından düzenlenen bu örnek salonda, çiçeğin hem oturma ve yemek alanların ayıran bölgede bir sınır taşı gibi işlev gördüğünü, hem de salona hakim stratejik konumuyla dekoratif işlevini gayet güzel bir şekilde yerine getirdiğini görüyoruz. Ayrıca çiçeğin yeşilliği ve zarafeti ile toprak renklerin hakimiyetindeki bu salona nasıl bir ferahlık kattığına da dikkatinizi çekelim.
Özellikle uzun bir salon bitkisi seçtiyseniz bunu salonun orta yerine, ana dekorasyon unsuru gibi yerleştirmeniz çirkin bir görüntüye yol açabilir. Ama diğer yandan bazı çiçek severlerin, geniş bir salonda güzelim çiçeklerinin köşeye sıkışıp kalmasına da gönülleri razı olmaz. Eğer durum buysa, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tarafından düzenlenen bu salonda uygulanan ara formül tam size göre. Zira burada çiçek ne baş rolü üstlenip güzelim dekoratif unsurlardan rol çalıyor, ne de bir köşede boynunu bükmüş duruyor. Ayrıca benzer bir renk vurgusuna sahip yemek takımı ile oturma grubu arasındaki stratejik konumuyla olası bir monoton yekpare görünümü önlediğini de eklemek gerekiyor.
Eğer yukarıdaki örneklerde gördüğümüze benzer iri ve uzun salon çiçeklerinden hoşlanmıyor ama yine de evinize yeşillik katmak istiyorsanız, daha küçük saksı çiçeklerine ve yapma çiçeklere yönelebilirsiniz. Elbette bunları salona yerleştirmek için en güzel yer de masa, sehpa, vitrin ya da komodin gibi mobilyaların üstüdür. Mayer Mimarlık tarafından tasarlanan ve nötr renklerin egemen olduğu bu salonda, farklı noktalara konan küçük saksı çiçekleri ve yapma çiçeklerin mekâna nasıl cıvıl cıvıl bir hava kattığı sizin de gözünüzden kaçmamıştır herhalde.