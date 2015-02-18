Dekorasyona renk katan unsur: Salon çiçekleri

Elbette bir evin genel görünüm ve atmosferini genellikle iri parçalı mobilyalarla, evin döşerken benimsediğiniz tarz belirler. Özellikle salon dekorasyonunda, zemin ve duvarların yanısıra, seçtiğiniz oturma grubu salona damgasını vurur. Ancak bu küçük dokunuşlarla salonunuza renk katmanıza, onu daha da güzel ve özel kılmanıza ya da olası bir monoton ya da donuk görünümü ortadan kaldırmanıza engel değil. Bunu elbette dekoratif eşya ve süslerle yapabileceğiniz gibi, bitkileri ve özellikle salon çiçeklerini de kullanabilirsiniz. Eve hem bir tazelik, ferahlık ve renk katan salon çiçekleri, aynı zamanda dekorasyon unsuru olarak da salonunuza değer katabilir.

Peki ama salon çiçeğini nereye ve nasıl yerleştirmeli? Bu konuda fikir ve ipucu arayan okurlarımız için Türkiye'deki iç mimar ve mobilya üreticilerinin tasarımlarına göz gezdirerek hepsi birbirinden farklı ve güzel birkaç alternatif derledik. İşte salon çiçeklerinin bir salonu nasıl değiştirebileceğini gösteren şahane örnekler: