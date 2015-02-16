Modern banyo modelleri

Bazı evlerde bir oturma odası ya da mutfağın gördüğü ilgi ve rağbetten mahrum kalsa da, değişen zaman ve yaşama anlayışıyla birlikte banyoların tasarım ve dekorasyonuna da eskisinden daha çok önem veriliyor. Güne başladığımız ve bitirdiğimiz yer olan banyolarımızın bu ilgili hak etmediğini ise kimse söyleyemez. Bu yazıda Türkiye'deki evlerden seçtiğimiz, daha modern ve keskin çizgilere sahip, her biri kendine has bir tasarım dilinin çizgilerini taşıyan modern banyo modellerini tanıtıyoruz. Banyosunu değiştirmek ya da baştan düzenlemek isteyenler bu örneklerden fikir ve ilham alabilir.
İstanbul'da bulunan Bworks adlı şirket tarafından tasarlanan bu banyo, modern bir banyonun nasıl olması gerektiğini gösterir nitelikte. Malzeme seçimi ve bunların birbiriyle uyumu, koyu renk vurgularıyla sağlanan ağırbaşlı bir şıklık, keskin çizgiler, mobilya seçiminde işlevselliğe verilen önem ve lavabo ile duvarda mermerin tam ayarında kullanılmış olması bu banyo modelini özel ve modern kılan etkenlerden sadece birkaçı.
Merkezi İstanbul'da bulunan Gkhn Erdgn Architecture Office'in bir müşterisi için tasarladığı görkemli villanın banyosu ise farklı tarzların ustaca bir araya geldiği modern bir örnek olarak ortaya çıkıyor. Tıklım tıkış bir banyo yerine daha minimalist ve ferah bir tasarım dilinin dikkat çektiği bu banyoya asıl modern karakterini verenler ise özel tasarım siyah-beyaz mobilyalar olmuş. Zemini itibarıyla rustik, hatta country diyebileceğimiz bir stile de göz kırpan banyo, modern dizayna sahip lamba ve lavaboyla hoş bir sentezin mekânı oluyor.
Bu kez yine modern çizgilere sahip olmasına rağmen, endüstriyel bir soğukluğa değil, toprak tonları ve çiçek ilavesi sayesinde sıcak bir havaya sahip olan bir banyoya bakıyoruz. İstanbul'da sadece banyo mobilyası ve tasarımı üzerine uzmanlaşmış olan Maesta'nın koleksiyonundan seçtiğimiz bu ürün mozaik kullanılan duvarı, keskin ve köşeli çizgileri, modern bir tasarıma sahip olan aynalı banyo dolabı ve tabii ki toprak tonundaki renklerin siyah-beyaz zemine eklemlenerek yarattığı müthiş uyum ve sıcaklıkla dikkat çekiyor.
Asil ve zengin bir görünümü her zaman garanti eden mermerin belki de en çok yakıştığı odadır banyo. İstanbul merkezli bir tasarım ve mimarlık bürosu olan Monoblok Design & Interiors tarafından Tarabya'daki bir yalıda yapılan bu uygulama, söz konusu önermenin canlı kanıtlarından biri. Gri ve siyah vurguları taşıyan açık renkli mermerin zeminden tavana kadar uygulandığı banyo, modern armatür ve lavabo haznesi tasarımıyla dikkat çekerken, içine gireni de asaleti ve sıcaklığıyla anında sarıp sarmalamaya hazır bir görüntü sunuyor. Mermer sayesinde ekstra süs ya da dekorasyon istemeyen, yalın ve soylu bir banyo!
Merkezi İstanbul'da bulunan 34 Architects'in elinden çıkan bu banyo ise modern banyo anlayışını adeta bir Fin saunası ile birleştirerek çok etkileyici bir tasarım diline kavuşuyor. Saunayı andıran renkleri ve yekpare zemin-duvar kaplamalarıyla, karşımızda endüstriyel vurguları bulunan ama buna rağmen hem modernliğinden, hem de insanı sarıp sarmalayan sıcaklığından ödün vermeyen kutu gibi bir banyo var. Özellikle şu kış günlerinde çok çekici göründüğü muhakkak.
Banyoda ufacık bir renk ya da dekoratif unsur ilavesi ya da iyi seçilmiş özel tasarım bir mobilya bütün havayı değiştirebilir. Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Smart Plus Mobilya tarafından üretilen modern banyo dolabının süslediği bu banyoda olduğu gibi. Burada zemindeki malzeme seçiminden metalik renklere kadar tamamıyla modern bir tasarım çizgisinin dairesel aynalar ve zarif bir çiçek ilavesiyle çok ehil biçimde yumuşatıldığın görüyoruz. Bu genel havayı olabilecek en iyi şekilde tamamlayan zarif lavabo haznesine de dikkat.
Son olarak modern tasarım deyince gözümüzün önüne gelen imgeyi hakkını vererek karşılayan son derece şık ve sıradışı bir banyoya bakalım. Ankara'da bulunan ve özellikle akrilik banyo ve mutfak tezgâhları üzerine uzmanlaşmış olan Kroki İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu banyo, bir yandan son derece sade ve yalın dekorasyonu, bir yandan da siyahla beyazın müthiş uyumuyla dikkat çekiyor. Bütünüyle modern bir banyo modeli isteyenler için bundan daha şık bir örnek bulmak zor olacaktır.
Peki bu modern banyolardan siz hangisini evinizde görmek istersiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.