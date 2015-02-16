Modern banyo modelleri

Bazı evlerde bir oturma odası ya da mutfağın gördüğü ilgi ve rağbetten mahrum kalsa da, değişen zaman ve yaşama anlayışıyla birlikte banyoların tasarım ve dekorasyonuna da eskisinden daha çok önem veriliyor. Güne başladığımız ve bitirdiğimiz yer olan banyolarımızın bu ilgili hak etmediğini ise kimse söyleyemez. Bu yazıda Türkiye'deki evlerden seçtiğimiz, daha modern ve keskin çizgilere sahip, her biri kendine has bir tasarım dilinin çizgilerini taşıyan modern banyo modellerini tanıtıyoruz. Banyosunu değiştirmek ya da baştan düzenlemek isteyenler bu örneklerden fikir ve ilham alabilir.